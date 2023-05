[株式会社Fanplus]



音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)は、5月12日(金)18:00にアイドルグループ「SAIGO NO BANSAN」のオフィシャルファンクラブ『最後の晩餐会』を開設いたしました。さらに5月16日(火)12:00より、NFTマーケットプレイス「Fanpla Owner」にて『最後の晩餐会』の全コンテンツにアクセスできるNFT会員証「SAIGO NO BANSAN INFINITY PASS」を数量限定のオークション形式にて販売いたします。



SAIGO NO BANSANは「1000日後に解散するグループ」というコンセプトのもと、2021年3月8日に始動し、その1000日後となる2023年12月2日に迎える解散までの限られた時間を全速力で走り続けている、かつてないアイドルグループです。



開設されたオフィシャルファンクラブ『最後の晩餐会』では、解散に向かうメンバーの日々の想いを綴った手書きの日記や、ここでしか見られない限定コンテンツを随時展開していく予定です。 残された時間の中で、ファンとより密接な関係を築きながら「最後の思い出」を残していける特別なファンクラブとなっております。



『最後の晩餐会』へ入会するには、NFT会員証「SAIGO NO BANSAN INFINITY PASS」が必要となり、解散まで残り200日となる5月16日(火)12:00に「Fanpla Owner」にて会員番号No.01~10を数量限定のオークション形式にて販売いたします。

そして10点の合計落札額が特定の金額に達した場合には、落札者のみが参加できるメンバーとの思い出作り会の開催や、SAIGO NO BANSANの活動を応援するためのビジョン広告放映が行われるなど、オークションならではの企画性に富んだ“体験型”特典が追加で付与されます。



残された僅かな時間の中で活動するSAIGO NO BANSANの“今”を見逃さないよう、「SAIGO NO BANSAN INFINITY PASS」を手に入れて、貴重な思い出が刻まれるファンクラブ『最後の晩餐会』を存分にお楽しみください。



<SAIGO NO BANSAN INFINITY PASS>



▼権利内容・購入者特典

1)オフィシャルファンクラブ『最後の晩餐会』へのアクセス権

2)NFT会員証(集合デザインから希望メンバーのソロカットデザインへの変更が可能)

3)メンバーとの思い出作り会への参加権

4)都内某所でのビジョン広告放映の実施

※3・4については、オークション合計落札額が特定の金額に達した場合にのみ実施となります。

※詳細については、オフィシャルファンクラブ『最後の晩餐会』内にてお知らせいたします。



【販売形式】オークション形式

【販売数】限定10点(会員No.01~10)

【入札期間】2023年5月16日(火)12:00 ~ 5月22日(月)12:00

※5月22日(月)12:00以降、会員No.01より30分ごとにオークション終了

【販売開始価格】¥50,000(税込)~

【決済方法】クレジットカード



▼NFT会員証「SAIGO NO BANSAN INFINITY PASS」販売ページ

https://owner.fanpla.jp/mypage/official/26



<SAIGO NO BANSAN オフィシャルファンクラブ『最後の晩餐会』>

https://saigono-bansan-kai.fanpla.jp/

※『最後の晩餐会』は解散後もオフィシャルファンクラブとして一定期間存続する予定となっているため、2023年12月2日以降も解散までの間に刻まれた色濃い思い出を振り返りながら楽しむことができます。



▼オフィシャルファンクラブ『最後の晩餐会』コンテンツ一覧

・解散に向かうメンバーの日々の想いを綴った手書きの日記(一部無料公開予定)

・メンバーが登場する動画コンテンツ

・ファンクラブ限定オンラインイベント

※記載の内容は変更となる可能性があります。



【Fanpla Ownerについて】

Fanpla Ownerは、エンターテインメント領域におけるNFT(非代替性トークン)を購入できるFanplus独自のNFTマーケットプレイスです。プライマリーマーケット(一次流通)として、アーティストなどの公式NFTコンテンツ販売に絞ることで一次流通商品の質を担保し、一次流通で手に入れたNFTは、Fanpla Owner内にてセカンダリーマーケット(二次流通)での販売・購入も可能です。権利者への収益還元を目的としたロイヤリティ機能も設けており、二次流通以降の収益の一部を権利者に還元できる仕様となっています。

また、Fanpla Ownerでは、パブリックチェーンである「Ethereum(イーサリアム)」、「Polygon(ポリゴン)」チェーンを採用しながら、プライベートチェーンも併用することで、ユーザービリティを踏まえてクレジットカード決済が行えます。プライベートチェーンの利用に関してもその取引履歴がEthereum(イーサリアム)ネットワーク上に記録される独自仕様を構築していることも特徴となっております。



当社ではこれまで、アーティストとファンの架け橋となるインターネットサービスの提供を目指し、約300強の音楽アーティストのファンクラブをはじめとしたエンタメ領域でのITサービスを実現してきました。Fanpla Ownerでは、当社の強みであるファンデータベースも活用することでNFTマーケットプレイスへの誘導を図り、マーケット流通の拡大を目指していきます。



また、このFanpla Ownerでのブロックチェーン技術の導入、知見をもとに、Web3時代に適応した新たなファンビジネスに取り組むべく、例えばライブチケットのブロックチェーン管理、それに伴う二次流通以降の収益還元の実現、当社の主要事業であるファンクラブ運営においてもブロックチェーン技術の導入、連携を行う事でファンサービスのアップデートを行っていくなど、グループ会社とのシナジーも活かしながらWeb3時代の音楽エンターテインメント領域におけるファンビジネスの在り方を提示し、ファンにとって新たな体験を提供できるよう取り組んでまいります。



■Fanpla Owner

エンターテインメント領域におけるNFTマーケットプレイス



●サービスURL

https://owner.fanpla.jp



●対応流通サービス

・プライマリーマーケット(一次流通)対応

・セカンダリーマーケット(二次流通)対応



●対応通貨

・日本円(クレジットカード)

・Ethereum(イーサリアム)

・Polygon(MATIC)



●対応チェーン

・Fanplaチェーン

・Ethereum(イーサリアム)

・Polygon(ポリゴン)

※記載の仕様は変更となる可能性があります。





【SAIGO NO BANSANプロフィール】



“1000日後に解散するグループ”SAIGO NO BANSAN。

彼女たちに与えられた時間は1000日間。

限られた時間の中で彼女たちはどのような最期を迎えるのだろうか。

2023年12月2日に解散する事が決まっており、限られた時間の中でメンバーそれぞれが夢に向かい成長していく。

ボーカルとパフォーマンスにより力を入れる、楽曲派7人組アイドルグループ。

解散までのカウントダウンの中で、1人でも多くの方にSAIGO NO BANSANの楽曲、パフォーマンスを届ける。



●SAIGO NO BANSAN HP & SNSアカウント

・HP

https://saigono-bansan.com

・Twitter

https://twitter.com/s1000idol

・Instagram

https://www.instagram.com/s1000idol

・TikTok

https://www.tiktok.com/@s1000idol







■株式会社Fanplusについて

会 社 名 : 株式会社Fanplus

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要: ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L : https://fanplus.co.jp/





【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp





※記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。



