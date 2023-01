[三井不動産株式会社]

安藤美姫さんが子どもたちにスケートの魅力と楽しさを伝える(講師:プロフィギュアスケーター安藤美姫さん) 2023年2月18日 (土) 9:00~10:00、11:00~12:00









三井不動産株式会社(本社:東京都中央区 代表取締役社長:菰田正信、以下「三井不動産」)は、「三井不動産スポーツアカデミー」の一環として「アイススケートアカデミー」を2023年2月18日(土)に東京ミッドタウン 「MITSUI FUDOSAN MIDTOWN ICE RINK(三井不動産 ミッドタウン アイスリンク)」にて開催します。



三井不動産は2016年から「BE THE CHANGE さぁ、街から世界を変えよう。」というスローガンを掲げ、「スポーツの力」を活用した街づくりの一環として、一流アスリートによる「スポーツアカデミー」を開催しています。



本プロジェクトは、地域や人々のコミュニティを活性化させる「スポーツの力」を信じ、一流アスリートと直接触れ合う体験を通して、地域に住む子どもたちをはじめ、多くの人たちをつなぎ、街のコミュニティを活性化することで、それをレガシーとして未来に継承していくことを目指しています。



三井不動産は、ボルダリングウォールやスケート場を備えた「MIYASHITA PARK」や、200m陸上トラックなどを含むスポーツパークを有する「三井ショッピングパーク ららぽーと福岡」、屋内型スタジアムコートを併設している「三井ショッピングパーク ららぽーと堺」など、スポーツの要素を取り入れたさまざまな街づくりを手掛けてまいりました。今後も「スポーツの力」を活用した街づくりを推進してまいります。「スポーツの力」を活用した街づくりをリアルの価値を高める重要な要素として位置づけ、ハードとソフトの両面から今後も様々な取り組みを推進していく予定です。



2022年に続き特別講師としてプロフィギュアスケーターの安藤美姫さんをお迎えします。昨年はオンライントークイベントとしての実施でしたが、本年はミッドタウンアイスリンクにて小学生を対象としたスケート教室を実施予定です。二部制からなるイベントでは安藤さん自らが講師となり、参加者の力量に合わせてスケートの魅力を伝えるレッスンを行います。参加者から安藤さんへの質問時間や、レッスンごとに参加者との記念撮影もございます。





■概要









■荒天候時プログラム トークイベントの概要

悪天候によりスケートリンクでの実施が難しいと判断した場合、室内でのトークイベントを実施いたします。











■講師プロフィール

安藤美姫さん



1987年生まれ。愛知県名古屋市出身。9歳で本格的にスケートをはじめ、14歳のときに出場した2002年ジュニアグランプリファイナルで、女子の公式競技会では史上初となる4回転サルコウ成功という快挙を成し遂げた。2006年にトリノオリンピックに出場、翌2007年には世界選手権で初優勝を果たした。2009-2010シーズンには、グランプリシリーズ ロシア杯、NHK杯と連続優勝、バンクーバーオリンピック(2010年)に出場し、5位入賞。



2010-2011シーズンはグランプリシリーズ 中国杯、ロシア杯連続優勝、全日本選手権では優勝を果たした。四大陸選手権でも同大会初タイトルを獲得した。世界選手権でも4年ぶり2度目となる優勝を飾った。2013年に引退。



現在はプロフィギュアスケーターとして国内のみならず海外のアイスショーやスケート教室などに参加し後進の指導にも積極的に参加する他、テレビ、雑誌などのメディアでも多彩に活躍。2012年自身の復興プロジェクトReborn-Gardenを立ち上げ、同年(福)日本介助犬協会 介助犬サポート大使、2015年スペシャルオリンピックスドリームサポーター、2017年江原道観光大使として平昌オリンピックのサポート、2021年アスリートの社会貢献を推進する日本財団プロジェクトHEROsアンバサダーに就任と社会貢献活動にも積極的に参加している。



■応募方法

・応募期間 2023年1月19日(木)13:00 ~ 2月2日(木)17:00まで

・応募締切 2023年2月2日(木)17:00

下記申し込みサイトよりご応募ください。

https://www.mitsuifudosan.co.jp/bethechange/sports_academy/iceskate230218/

応募締切日当日中に、当選した方のメールアドレスへご連絡いたします。

当該メールにご参加の旨を返信いただけたことをもって当選確定とさせていただきます。



■三井不動産スポーツアカデミーとは

「三井不動産スポーツアカデミー」は、「スポーツの力」を活用した街づくりを実践するために、一流のアスリートを講師に迎えるスポーツアカデミーです。一流のスポーツアスリートへのあこがれやスポーツの楽しさを求心力にしながら、地域コミュニティに素晴らしい「CHANGE」を生み出していくことを目的としています。



■三井不動産の「スポーツの力」を活用した街づくりの考え方

スポーツには「する」「観る」「支える」などの活動を通じて、暮らす人々や働く人々、憩う人々の心身を健康にするだけでなく、新しいつながりを生みだし、コミュニティを活性化する力があります。当社は、スポーツを経年優化の魅力的な街をつくる上で重要な要素と捉え、「スポーツの力」を活用した街づくりを推進していきます。 また、当社は「BE THE CHANGE さぁ、街から世界を変えよう。」というスローガンを掲げ、「発信する」「つなぐ」「受け入れる」というテーマのもと、自らが変化となり、街づくりを起点に、人や地域や社会によい変化をつくりだし、変えていくことを目指していきます。



■三井不動産のスポーツ支援活動のスローガン

一人ひとりが変化そのものになろうという意味の「BE THE CHANGE」のロゴは、世界を変える「風」をモチーフにデザインされました。三井不動産のコーポレートカラーの二色で塗り分けられたエレメントは、「風に乗って飛び立つ鳥」をイメージしています。「人が変われば、世界は変わる」という思いから、掲げたスローガンです。





■「MITSUI FUDOSAN MIDTOWN ICE RINK」概要











■三井不動産グループのSDGsへの貢献について

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/

三井不動産グループは、「共生・共存」「多様な価値観の連繋」「持続可能な社会の実現」の理念のもと、人と地球がともに豊かになる社会を目指し、環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)を意識した事業推進、すなわちESG経営を推進しております。当社グループのESG経営をさらに加速させていくことで、日本政府が提唱する「Society 5.0」の実現や、「SDGs」の達成に大きく貢献できるものと考えています。また、2021年11月には「脱炭素社会の実現」、「ダイバーシティ&インクルージョン推進」に関し、下記の通りグループ指針を策定しました。今後も、当社グループは街づくりを通じた社会課題の解決に向けて取り組んでまいります。



【参考】

・「脱炭素社会実現に向けグループ行動計画を策定」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1124/

・「ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言および取り組み方針を策定」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1129_02/



*なお、本リリースの取り組みは、SDGs(持続可能な開発目標)における2つの目標に貢献しています。

目標3 すべての人に健康と福祉を

目標4 質の高い教育をみんなに



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/20-16:16)