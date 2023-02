[有限会社三景スタジオ]

これまで提案してきたaimmeのスタイルとは一味違う、新しい選択肢をお届け致します。





aimmeが新しくご提案するのが "new trend correction”



キュートでポップな振袖ラインナップを揃えたトレンドラインをオトナgirlyでお洒落なmoodにアップデート。



ただ "カワイイ” だけでなく、ガーリーの中に一味スパイスを加えることで、洗練された、girlyでdollyな他にはない新しいaimme流コーディネートに。



これまでのトレンドラインからアップデートした今回のコレクションは、”今日の甘めなトレンドではどこか物足りない...” そんな思いを抱えたお嬢様におすすめしたいスタイル。

シンプルかつクールなヴィンテージラインが主流となってきている今日、aimmeの "new trend collection” で皆様の新しい選択肢をご提案致します。







Black × Navy





シックなネイビーカラーの振袖は、ブラック×ネイビーでコーディネート。

ブラックのフリルやベロア素材の襟を取り入れて、大人ガーリーな着こなしに。













White × khaki





ホワイト×淡いカーキカラーのバイカラー振袖。

上品なカラーリングの振袖はホワイトの小物で揃えて綺麗めgirlyに。















Black





ブラックの振袖にはオールブラックの小物のセレクトで甘辛コーディネート。

ベロア素材で光沢感のある襟に、ラインストーンの重ね襟を入れてアクセントに。

パールの帯締めで少し甘さをプラス。















Off white





オフホワイトの柔らかな色合いの振袖はホワイト×ベージュのスタイリングで甘さをプラス。

襟元にはパールやフリルを取り入れてドレッシーに。

大きなリボンタイをスタイリングの主役に、キャッチーでガーリーな着こなしを。















Message to the Press







aimme発祥のヴィンテージ振袖。「トレンドは追いかけるものではなく、創り出すもの。」そんな"トレンドセッター"aimmeクリエイターの想いを詰め込んだ 一点ものの希少性が高い振袖や小物のラインナップ、ハイセンスなコーディネートが、おしゃれな10代~20代の心を鷲掴みに。今や日本中の女の子の注目の的となっています。

そこでaimmeからネクストトレンドとして今回提案するのが "new trend collection” 。これまでのキュートでポップなトレンドラインからアップデートした今回のコレクションは、”近日の甘めなトレンドでは物足りない” そんな思いを抱えたお嬢様に向け、異素材やdressyな小物を合わせることで一癖あるガーリーさを演出。新しいaimme流コーデをぜひ、ご注目下さい。



