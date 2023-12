[株式会社エフエム愛知]



FM AICHIでは12月9日(土)深夜27:00~28:00(10日AM3:00~4:00)に、特別番組「FM AICHI THE ALFEE SPECIAL ~TOUR FINAL RADIO~」を放送します。



10月よりスタートしたライブツアー「THE ALFEE 2023 Autumn Genesis of New World 風の時代・秋」のファイナルとなる、12月9日(土)10日(日)名古屋国際会議場センチュリーホールでの名古屋公演。その初日、12月9日(土)のライブ終演後の夜に、ライブレポートとともに、メンバーへのインタビューの模様をお送りします。

今回の秋ツアーのお話、12月20日にリリースされる「SINGLE CONNECTION & AGR - Metal & Acoustic -」のお話などを伺うとともに、2023年のメンバーそれぞれの活動、2024年に向けての展望なども伺っていきます。また、かつてFM AICHIで放送していた番組「王子の玉子」の流れを汲んだ恒例のコーナー「王子の玉子SPECIAL EDITION」も必聴です。



番組概要





番組タイトル:FM AICHI THE ALFEE SPECIAL ~TOUR FINAL RADIO~

放送日時:2023年12月9日(土)27:00~28:00 (10日 AM3:00~4:00)

出演:THE ALFEE、黒江美咲(FM AICHI パーソナリティ)

放送局:FM AICHI(名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz)



放送のradikoへのリンクはコチラ→https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20231210030000

※放送後1週間はradikoのタイムフリー機能で聴く事が可能です。



