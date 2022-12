[バリュエンス]

第一生命 D.LEAGUE 22-23 SEASON ROUND.4、Dリーグ史上最高のブレイキン対決を記念し、スペシャルTシャツ、ROUND衣装チェキをお届け



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2022年12月21日(水)より【KOSE 8ROCKS vs Valuence INFINITIES】THE BEST BOUT AUCTIONを開催しております。











昨季王者のKOSÉ 8ROCKS と、新参入Valuence INFINITIESの激しい闘いを称えるスペシャルオークションを開催!



2022年12月14日(水)、第一生命 D.LEAGUE 22-23 SEASON ROUND.4が開催されました。最注目カードとして盛り上がったのが「ブレイキン対決」となる5th MATCH 「KOSÉ 8ROCKS vs Valuence INFINITIES」。試合前から両チームのディレクター同士が闘志を燃やし、SNS上で舌戦をはじめ、選手たちも強い意志表明をし、お互いに絶対に負けられない戦いとなり、本番では両チームとも会場を沸かせる圧倒的なパフォーマンスを見せ、これまでのDリーグにはなかった緊張感が熱い戦いを生み出しました。

結果は6-0という判定でKOSÉ 8ROCKSが勝利。多くのファンが注目したこの一戦は、両チームにとって勝敗以上に得るものがあった熱い戦いとなりました。

そんな D.LEAGUE史上最も熱かった対戦“THE BEST BOUT”を記念し、スペシャルTシャツを制作。両チームのROUND出場選手それぞれのサインが入った、ここでしか手に入らないスペシャルTシャツを特別にオークションへ出品いたします。さらに、第一生命 D.LEAGUE 22-23 SEASON ROUND.4の当日に現場で撮影された、スペシャルチェキを加え、見事勝利を収めたKOSÉ 8ROCKSから、勝利直後のサインが入った特別なアクリルプレートも出品いたします。





【KOSÉ 8ROCKS vs Valuence INFINITIES】THE BEST BOUT AUCTION 概要



開催期間:2022年12月21日(水)20:00~2022年12月25日(日)22:00

出品商品:

・D.LEAGUE 22-23 SEASON ROUND.4 勝利サインパネル(KOSÉ 8ROCKS)

・“THE BEST BOUT”スペシャルTシャツ+サイン入りチェキ(両チーム、スタメン16名)

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/790

※詳細はオークションページをご確認ください





HATTRICKについて



『アスリートの持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・Twitter:https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス28階

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



