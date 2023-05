[株式会社Wiz]

IT総合商社の株式会社Wiz(本社:東京都豊島区、代表取締役社長:山崎 俊、以下「Wiz」)は、2023年5月13日(土)に開催される「A8 Festival in 渋谷ヒカリエ」に出展します。



「A8 Festival in 渋谷ヒカリエ」とは、メディア会員と広告主を繋ぐ日本最大級のアフィリエイトイベントです。アフィリエイターの皆様が、今後のアフィリエイト活動を行うにあたり、非常に役立つ情報を得られる機会となっております。



今回弊社は、大容量ポケットWi-Fi「どこよりもWi-Fi」などのサービスのご案内や解説を行わせていただきます。本イベントを通じて、より良い記事作成やアフィリエイト活動にお役立てください。







メディア会員が「A8 Festival in 渋谷ヒカリエ」に参加するメリット





・気になるサービスを実際に体験できる

気になっている商品やサービスを実際に体験することができるので、より解像度の高い生の声をエンドユーザーに届けることが出来ます。また、専門的な知識やサービス秘話などを記事作成やメディア運用に役立てることで、サイトへの流入数増加が見込めます。



・Wiz取扱いサービスの新しい情報が入手できる

弊社では、個人向け・法人向けどちらのサービスも販売しているため、様々なライフステージに応じたサービスを取り入れ、アフィリエイト活動を行うことができます。個人の新生活応援から、法人のDX化まで幅広いジャンルのメディアに対応可能です。



・マーケティングとクリエイティブに強みを持つWizから活用のヒントが聞ける

弊社は、マーケティングとクリエイティブに強みを持ち、ベストパートナー賞などを数多くいただいています。そんなWizで活躍する営業部とマーケティング部の事業責任者も出席するため、効果的なPRやニーズ喚起の方法などを学べます。



Wizが登録しているサービス





弊社では、以下のサービスにてアフィリエイト広告を出稿しております。



【どこよりもWi-Fi】

業界最安値でデータ通信料を気にせず使える大容量ポケットWi-Fiです。最短翌日発送ですぐにご利用いただけて、使い続けるとさらにお得になる料金プランとなっています。



【デジタルサイネージ】

集客アップを図りたい企業向けの最新デジタルサイネージ機器です。静止画や動画を使って最新情報をリアルタイムで発信できるので、集客に繋げることが可能です。



【マネーフォワード】

会計業務における面倒な作業を効率化する個人事業主・法人向けソフトウェアです。取引入力と仕訳の自動化で作業時間を大幅削減し、これまで時間がかかっていた面倒な会計業務を効率化することができます。



【ホームページDX】

低価格で要望に応じた独自のECサイトを作成したい個人事業主・法人向けECサイト作成サービスです。目的・課題をきちんと考え、作成されたECサイトは、大きな売上や利益の向上につなげることができます。



【ソーラーパネル(PPA)・蓄電池】

無料でソーラーパネルを設置して電気料金を抑え、さらに災害時の電気を確保したい個人向けのサービスです。屋根やカーポートに設置したソーラーパネルで発電した電気を利用して、電気代の節約や蓄電をすることが可能になります。



イベント情報





【イベント名】

A8 Festival in 渋谷ヒカリエ

※メディア会員と広告主を繋ぐオフラインイベント。今後のアフィリエイト活動に役立つ情報を得ることができます。



▼詳細はこちら

https://a8festival.com/



【開催日程】

5月13日(土)11:00~17:00



【会場】

渋谷ヒカリエ ヒカリエホール

※ご入場は事前登録制となっております。



こんな方におすすめ





A8フェスティバルに参加予定の



・他にいいサービスがないか探している方

・PRしたい商品、サービスの刺さるポイントを聞きたい方

・広告主との接点を作りたい方

・ブログ執筆のモチベーションアップを図りたい方



株式会社Wiz(ワイズ)について





様々なDXサービスを展開し、日本のデジタル化を推進しているITの総合商社です。ITマッチングプラットフォーム「Wiz cloud(ワイズ クラウド)」を通じて、UPDATE YOUR LIFE、社会・生活を豊かにするサポートを行っています。「300を超える幅広いサービス展開」「総合コンシェルジュ」「手厚いサポート体制」「複数のオウンドメディア」を強みに、価値のあるDXサービスの提供を行い、ヒトと企業の課題を1つでも多く解決できる企業を目指しています。



会社概要





会社名 :株式会社Wiz

本社所在地 :東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表取締役社長 :山崎 俊

事業内容 :個人パートナーDX事業、法人パートナーDX事業、マンションDX事業、Wizクラウド事業、HR事業、M&A事業

HP :https://012grp.co.jp/

Wiz cloud :https://012cloud.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/11-19:46)