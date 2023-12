[一般社団法人日本フットサルトップリーグ]

FリーグTV powered by easysports でファイナルシーズン 下位リーグ全15試合を生中継いたします。



日本フットサルリーグ(以下、Fリーグ)は、12月22日(金)から開催するFリーグ2023-2024 ディビジョン1 ファイナルシーズンにおいて、FリーグTV powered by easysportsで生中継する試合が決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、ファイナルシーズン上位リーグは録画配信でお楽しみ頂けます。







■FリーグTV powered by easysportsについて



イージースポーツはプロ野球ファーム公式戦、Vリーグを始め、日本各地や世界中で開催されるあらゆるスポーツイベントのライブ動画を配信するOTTサービスのプロバイダーです。スポーツの試合を実況付き(*)でライブ配信するほか、リプレイ再生やスローモーションなど従来のテレビ放送と遜色ない視聴体験を提供いたします。イージースポーツが提供するライブ動画配信サービスはスマートフォンなどのモバイル端末やパソコン等からブラウザを介して無料で視聴でき、外出先でも自宅でもインターネットに接続できる環境であれば、場所を問わずお楽しみいただけます。詳しくはイージースポーツ公式サイト(https://easysports.jp/)、Twitter公式アカウント(https://twitter.com/easysportsjp)をご覧ください。



【URL】https://fleague.stores.play.jp

【利用料】月額プラン : 2,000円(税込2,200円)



