東海地区ではおなじみ、ナガシマスパーランドで行われるカウントダウンイベント「NAGASHIMA COUNTDOWN & NEW YEAR’S PARTY 2024」。2023年は12月31日(日)午後8時から、翌2024年1月1日午前3時まで開催となります。

FM AICHI(株式会社エフエム愛知)では当日、大観覧車オーロラ前の特設会場で開催されるカウントダウンライブを、4年ぶりに企画、運営致します。出演アーティストは「SKE48」「Girls²」「RIKU」「カラフルダイヤモンド」の4組。豪華アーティストのライブで2023年の年越しを盛り上げます。



「NAGASHIMA COUNTDOWN & NEW YEAR’S PARTY 2024」前売券は現在、各コンビニ窓口で販売中。当日は、ナガシマスパーランドの園内アトラクションが乗り放題となる他、「長島温泉湯あみの島」にもAM5時まで入館いただけます(入館受付はAM4時まで)。また、カウントダウンの瞬間は恒例のカウントダウン大花火。夜空に上がる大輪の花火が、新しい年の門出を飾ります。

コロナ禍の為、4年ぶりの開催となる「NAGASHIMA COUNTDOWN & NEW YEAR’S PARTY 2024」をぜひお楽しみに!なお、イベントに関する最新情報はFM AICHI公式サイトのイベントホームページ若しくはナガシマスパーランドのホームページをご確認下さい。





「NAGASHIMA COUNTDOWN & NEW YEAR’S PARTY 2024」概要





■日時:2023年12月31日(日)PM8:00~2024年1月1日(月・祝)AM3:00

※ライブ開催は12月31日PM9:00頃~1月1日 AM0:30頃まで(予定)

※「長島温泉湯あみの島」はAM5:00まで営業(入館受付はAM4:00まで)

■ライブ会場:ナガシマスパーランド 大観覧車オーロラ前特設会場



■出演:SKE48、Girls²、RIKU、カラフルダイヤモンド

※SKE48の出演メンバー(予定)は井上瑠夏、北川愛乃、坂本真凛、野村実代、青木莉樺、太田彩夏、岡本彩夏、中野愛理、浅井裕華、井田玲音名、鎌田菜月、熊崎晴香、斉藤真木子、佐藤佳穂、末永桜花、菅原茉椰、高畑結希、原優寧です。出演メンバーは都合により変更となる可能性がございます。

※カラフルダイヤモンドの出演メンバー(予定)は、古川流唯、中下雄貴、内海太一、設楽賢、高垣博之、國村諒河、岡大和です。出演メンバーは都合により変更となる可能性がございます。



■MC:黒岩唯一、高橋萌(FM AICHIパーソナリティ)



■チケット

前売:大人(中学生以上)6,800円 小学生4,900円 幼児(2歳以上)3,000円

(カウントダウンライブ特別営業ご入場+のりもの乗り放題+湯あみの島ご入館)



■カウントダウンライブ スケジュール

21:00~ Girls²

21:45~ カラフルダイヤモンド

22:30~ RIKU

23:15~ SKE48

23:45~ 新年へのカウントダウン *Girls²は成年メンバーのみの出演となります。

00:00 A HAPPY NEW YEAR 花火打ち上げ

00:03~ SKE48







■FM AICHI公式サイト:https://fma.co.jp

※トップページ、ビッグバナーより「NAGASHIMA COUNTDOWN & NEW YEAR’S PARTY 2024」概要ページにアクセスいただけます。



■ナガシマスパーランド イベントホームページ:https://www.nagashima-onsen.co.jp/spaland/info/newyear_2024_home.html



