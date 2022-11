[貝印株式会社]

購入者限定!美味しい珈琲の淹れ方を学べるオンラインイベントも実施



貝印株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:遠藤 浩彰)は、世界最高品質のコーヒーを追求する株式会社ミカフェート(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 川島 良彰)とコラボレーションした、コーヒー豆「切れ味鋭い珈琲」「スイーツにすごく合う珈琲」と、共同開発した手挽きミル「The Coffee Mill」のセットを公式オンラインストア限定で11月22日(火)より販売いたします。

また、商品を購入された方限定で、オンラインイベント「ミカフェートが教える、美味しい珈琲の淹れ方」を12月18日(日)に開催します。











貝印×ミカフェートコラボセット特設ページ:

https://www.kai-group.com/store/special/mi-cafeto-coffee/index.html



家で過ごす時間が多くなり、自宅でできる趣味を楽しむ方が増えている中、自宅で豆から珈琲を淹れ、リラックスタイムを過ごす方が急増しています。



貝印では、2014年に世界最高品質のコーヒーを追求するミカフェートとコラボレーションし、美味しいコーヒー豆の味を最大限引き出し、自宅での一杯にこだわる方に向けた手挽きミル「The Coffee Mill」を開発しました。その後、ミルにマッチするコーヒー豆を販売したいという思いから、ミカフェート代表のJosé. 川島良彰さんとともに、貝印らしいコンセプトを決めつつ、美味しいコーヒー豆とブレンドを研究。

この度、関の刀鍛冶に継承された匠の技のように「切れ味鋭い珈琲」、製菓用品を扱っている貝印が甘いお菓子に合う珈琲豆はこれだ!と確信した「スイーツにすごく合う珈琲」の、コーヒー豆2種を開発しました。



貝印の公式オンラインストアでは、それぞれの珈琲豆を販売するとともに、The Coffee Millと貝印のコーヒードリップポットがセットになった「The Coffee Mill&貝印珈琲セット」を販売します。また、発売を記念し、コーヒー豆2種とThe Coffee Mill、コーヒードリップポットと、ドリッパーやフィルター・デジタル温度計がついた、貝印珈琲を堪能できる「コンプリートセット」を400セット限定で販売します。



また、12月12日(月)朝10時まで商品を購入いただいた方限定で、12月18日(日)朝9時より開催するオンラインイベント「ミカフェートが教える、美味しい珈琲の淹れ方」にご招待いたします。



貝印は今後も皆様に心安らぐ体験をお届けし、豊かな生活に寄与してまいります。







「切れ味鋭い珈琲」「スイーツにすごく合う珈琲」商品概要









切れ味鋭い珈琲

関の刀鍛冶に継承された匠の技のように「切れ味鋭い珈琲」。

ダークチョコレートのようなほろ苦さの中に、

わずかに感じるキャンデーのような甘みが特徴のブレンドコーヒー。





5本セット(焙煎豆160g ×5) 価格:10,450円(税込)

3本セット(焙煎豆160g ×3) 価格:6,600円(税込)

1本セット(焙煎豆160g ×1) 価格:2,200円(税込)







スイーツにすごく合う珈琲

製菓用品を扱っている貝印が甘いお菓子に合う珈琲豆はこれだ!

と確信した「スイーツにすごく合う珈琲」。

柑橘系のジューシーさとさわやかさをベースに、

程よい香ばしさとチョコレートの濃厚な甘さを持ち合わせる。

やさしくみずみずしい飲み口のコーヒー。



5本セット(焙煎豆160g ×5) 価格:10,450円(税込)

3本セット(焙煎豆160g ×3) 価格:6,600円(税込)

1本セット(焙煎豆160g ×1) 価格:2,200円(税込)





「The Coffee Mill&貝印珈琲セット」概要



「切れ味鋭い珈琲」」「スイーツにすごく合う珈琲」のそれぞれのコーヒー豆と、貝印とミカフェートの代表・ José. 川島良彰さんが第1弾として共同開発した「The Coffee Mill」、貝印のコーヒードリップポットがセットになった、美味しい珈琲を自宅でも楽しめる「The Coffee Mill&貝印珈琲セット」を販売します。





The Coffee Mill&切れ味鋭い珈琲セット

価格:9,980円(税込)

・切れ味鋭い珈琲 1本(焙煎豆160g)

・The Coffee Mill(コーヒーミル)

・コーヒードリップポット 390ml ※直火不可

※フィルターは付いていません。円錐型のフィルターをご用意ください。







The Coffee Mill&スイーツにすごく合う珈琲セット

価格:9,980円(税込)

・スイーツにすごく合う珈琲 1本(焙煎豆160g)

・The Coffee Mill(コーヒーミル)

・コーヒードリップポット 390ml ※直火不可

※フィルターは付いていません。円錐型のフィルターをご用意ください。







発売記念400セット限定「コンプリートセット」概要





第2弾発売を記念した、貝印珈琲を堪能できる、400セット限定販売です。「切れ味鋭い珈琲」と「スイーツにすごく合う珈琲」の飲み比べはもちろん、ゆったりとした時間を過ごすことができるコンプリートセット。最高級の贅沢をお楽しみください。



コンプリートセット 価格:13,500円(税込)

・珈琲豆2種

(切れ味スイーツにすごく合う珈琲 焙煎豆各160g)

・The Coffee Mill(コーヒーミル)

・コーヒードリップポット 390ml ※直火不可

・The Coffee Dripper(コーヒードリッパー)

・フィルター(100枚入)

・デジタル時計 付きセット





貝印のコーヒーツールについて









The Coffee Mill スノーホワイト

価格:9,350円(税込)



ミカフェート代表・コーヒーハンター José. 川島良彰氏とのコラボレーション開発による微粉が出にくく、安定した粒度で挽ける。良質なコーヒー豆のための「ザ・コーヒーミル」。









コーヒードリップポット 390ml

価格:4,400円 (税込)



注ぎ口が細く、ドリップする際のお湯の量を細かくコントロールできます。水切れ抜群の細長口とわずかな反り返りがドリップ時の繊細な動きをサポートします。開口部が広く、洗いやすい形状です。オフィスでも使いやすいコンパクトサイズ。直火ではお使いいただけません。







温度が見やすいデジタル表示の温度計(ブラック)

価格:2,420円(税込)



温度が見やすいデジタル表示。計測範囲0℃~250℃。安全に保管でき、エプロンなどにも挟めるクリップ付キャップ。冷蔵庫などに貼れるマグネット付。







オンラインイベント「ミカフェートが教える、美味しい珈琲の淹れ方」概要



ミカフェートの講師をお迎えし、貝印のツールと珈琲の魅力や美味しい珈琲の淹れ方を教えていただきます。珈琲初心者の方や、珈琲にこだわりを持たれている方、どちらの方でもお楽しみいただけます。



日程 :2022年12月18日(日)朝9時~ 開催予定※1

参加対象者 :2022年12月12日(月)朝10時までに対象商品をご購入の方※2

参加方法 :対象者の方へ、当日までにご参加用のURLをご送付いたします。※3

ご家庭のパソコンやスマホ端末でご参加ください。



※1 日時は変更になる可能性があります。

※2 イベント参加の対象商品は、公式サイトに記載している商品に限ります。

見逃し配信(一般公開)も予定しております。

ライブ当日にご参加いただけない方は、特設ページでの公開をお待ちください。

(ライブ配信後、2-3週間ほどで一般公開を想定)

※3 当日はZOOMを使った配信を予定しております。ご参加には視聴用のPCやスマホ端末が必要です。



【株式会社ミカフェート】

世界各国3,000以上のコーヒー農園を知るコーヒーハンター José. 川島 良彰が、「本当のコーヒーのおいしさと楽しさをより多くの人に知ってほしい」という願いをもって2008年に設立。そのコンセプトは「すべてのコーヒーをおいしくする」。樹の選別から栽培、収穫、輸送、焙煎、保管、抽出に至るすべての工程に独自の品質基準を設け、トップブランドからカジュアルブランドまでさまざまなコーヒーを取り扱っています。大手航空会社の全路線・全クラスや、有名ホテル、レストランなどへも提供しています。

https://www.mi-cafeto.com/



【貝印株式会社】

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。現在、生活に密着した刃物を中心とするカミソリ、メンズグルーミング、ツメキリなどの身だしなみやビューティーケア、包丁をはじめとする調理・製菓、医療用など1万アイテムにもおよぶ商品を展開し、商品の企画開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

本社:東京都千代田区岩本町3-9-5 代表取締役社長兼COO:遠藤浩彰

http://www.kai-group.com/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/22-19:16)