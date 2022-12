[株式会社ボーダレス・ジャパン]

ソーシャルグッドなクラウドファンディング「For Good(フォーグッド)」は、2022年に掲載された200件を超えるソーシャルグッドなプロジェクトの中から、「For Good アワード」にて3件の大賞ノミネートプロジェクト、8件の部門賞、3件のFor Good賞を選定しました。





For Good アワード2022:https://rescuex.jp/blog/news-and-blog/36840







For Good(※1)公式サイト:https://rescuex.jp/

(※1)For Goodは、株式会社ボーダレス・ジャパン(代表取締役:田口一成/本社:東京都新宿区)が運営しています。





For Good アワードとは?



「For Good アワード」は、ソーシャルグッドなクラウドファンディング「For Good」が主催する年に1度のアワードです。

アワードでは「世界をグッドに。想いをアクションに。」というFor Goodのスローガンを体現する"社会を良くするソーシャルグッドな取り組み"を選定することで、今後の社会にとっての社会課題解決のロールモデルとすること、そしてより多くの方々のソーシャルグッドなアクションを促進することを目的としています。



この度は、2022年にFor Goodで掲載された200件以上のプロジェクトの中から、【総合賞】に加え、「緊急支援部門賞」、「教育部門賞」、「国際協力部門賞」、「ソーシャルビジネス部門賞」など各【部門賞】と、「ソーシャルインパクト賞」、「ソーシャルムーブメント賞」などを含む各【For Good賞】を受賞したプロジェクトを紹介します。





受賞プロジェクト一覧



<総合賞>



大賞





■プロジェクト名

お金が消えた世界をつくる!壮大な社会実験に参加したい1,000人の仲間を募集中!

プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/9694

■受賞者名

坂井勇貴(タダの箱庭Project) さま

■達成金額:1,347,300円

■支援人数:1,059人



優秀賞





■プロジェクト名

杉江製陶所 [見本室タイル] 緊急救出プロジェクト

プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/7301

■受賞者名

杉江製陶所 [見本室タイル] 緊急救出プロジェクト実行委員会 さま

■達成金額:4,287,124円

■支援人数:1,001人







■プロジェクト名

「自分らしく生きる力を養う」青楓館高等学院を、あなたも一緒につくりませんか?

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/6637

■受賞者名

岡内大晟 さま

■達成金額:5,152,000円

■支援人数:220人





<部門賞>



緊急支援部門賞

■プロジェクト名

【極寒の冬間近】地下鉄に住む150人のウクライナ避難民をサポートしたい!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/26522

■受賞者名

土子文則 さま

■達成金額:5,970,000円

■支援人数:562人



教育部門賞

■プロジェクト名

『 J K 』×『 商業 』 女子商から始まる!新たな商業教育!?

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/26909

■受賞者名

井浦 美音 さま

■達成金額:1,029,000円

■支援人数:109人



国際協力部門賞

■プロジェクト名

メディカルハーブ栽培で、ネパールの子どもの人身売買問題の解決に寄与したい!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/13262

■受賞者名

中川佳奈 さま

■達成金額:1,112,300円

■支援人数:160人



フード部門賞

■プロジェクト名

平飼い養鶏家が循環を意識した次世代プリンの試作にお付き合いください!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/12679

■受賞者名

株式会社sueco さま

■達成金額:670,000円

■支援人数:141人



ファッション部門賞

■プロジェクト名

完全受注生産Made In JAPANのエシカルブラウス&スカートが出来ました。

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/10964

■受賞者名

Enter the E さま

■達成金額:3,125,300円

■支援人数:156人



環境部門賞

■プロジェクト名

屋久島の土を使って『薬草研究所』と『バイオトイレ』を創りたい!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/22477

■受賞者名

鈴木 洋見 さま

■達成金額:8,730,000円

■支援人数:420人



アニマルウェルフェア部門賞

■プロジェクト名

殺処分ゼロを目指して、人も猫も楽しく過ごせる「猫と触れあえる農園」をつくりたい!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/26734

■受賞者名

ニャン吉とニャン吉のお世話係 さま

■達成金額:1,590,000円

■支援人数:258人



ソーシャルビジネス部門賞

■プロジェクト名

テロとコロナで大打撃!ブルキナファソのシアバターを届けて女性たちの未来を応援したい!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/22352

■受賞者名

原口瑛子 さま

■達成金額:1,476,000円

■支援人数:136人



<For Good賞>



ソーシャルインパクト賞

「For Good」掲載後も継続的に活動を広げているプロジェクト

■プロジェクト名

【映画上映の開催!】起立性調節障害を多くの人に知ってほしい!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/17237

■受賞者名

一般社団法人 MAKEINU. さま

■達成金額:2,015,000円

■支援人数:682人



ソーシャルムーブメント賞

SNSで多くの方々を巻き込み、社会的に影響をもたらしているプロジェクト

■プロジェクト名

【社会問題を楽しく学べる】 動画100本を無料で学生に届けたい!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/22952

■受賞者名

露木志奈 さま

■達成金額:5,151,100円

■支援人数:516人



Youth賞

自由な発想力とチャレンジ精神をもって、社会を良くするアクションを行ったユースリーダー(次世代リーダー)のプロジェクト



■プロジェクト名

アフリカで次世代リーダーが無限に生まれるハブを作りたい!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/16579

■受賞者名

Africa Leaders Hub発足プロジェクト(ALP) さま

■達成金額:586,000円

■支援人数:110人



グッド隊賞

実行者を応援できるFor Goodの「グッド隊」として、特に活躍したメンバーに贈られる賞

■受賞者名

中尾将之 さま

(LIVE FOR GOODなどの企画を実施し、グッド隊メンバーとして精力的に活動した)

■LIVE FOR GOODとは

有志メンバーであるグッド隊の中尾さん中心に、プロジェクト実行者の想いや活動内容を、インタビュー形式でYouTubeライブ配信する企画。

既に50回以上のインタビューが実施され、共感、支援の輪が続々と広がっている。

→過去アーカイブURL:https://is.gd/ZVcfoR





「世界をグッドに。想いをアクションに。」





以下、For Good アワード2022(https://rescuex.jp/blog/news-and-blog/36840)より一部抜粋



2022年は、For Goodにとって「はじまりの年」でした(※)。

目の前で困っている人の力になりたい。

身の回りで起きている理不尽なことを、放っておけない。

社会が前進するアイデアをカタチにしたい。

そんな人としてあたりまえの想いを、

ただ素直に行動に変えられる場所をつくりたくて

For Goodは生まれました。



まだまだ始まったばかりのFor Goodに、これだけ多くの方々が同じ方向を向いて関わってくださることを心より嬉しく思います。

今回のアワードでは、立ち上がったアクションの一部しか紹介することができませんでしたが、本当は全てのアクションを表彰したいほど、とても素敵なプロジェクトばかりでした。

For Good運営メンバーの間でも、2022年を終えるにあたって皆さんのことや、プロジェクト掲載期間中のストーリーの一つひとつを思い出して話し合うことが頻繁にあり、その度に皆さんから勇気を貰っています。

また、プロジェクト実行者の方、支援者の方、グッド隊の方、SNSでいいねやシェアをしてくれた方、その他どんな形でもFor Goodに少しでも関わってくださった全ての方々、本当にありがとうございました。



これからも、For Goodは「社会をより良くしたい」という想いを誰でもアクションに変えられるクラウドファンディングとして、皆さまのアクションのサポートを精一杯続けて行きたいと思います。



※For Goodは、2022年5月にサービスを開始しました。











