[バリュエンス]

ここでしか手に入らない2022シーズン中に選手が着用したユニフォームを出品



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2022年12月20日(火)よりブラウブリッツ秋田 2022シーズンユニフォームオークションを開催中です。そして、【第2弾】は2022年12月23日(金)より、【第3弾】は2022年12月26日(月)より開催いたします。











2022シーズンを終えたブラウブリッツ秋田より、ファン・サポーターの皆さまへ感謝の想いを込めて9日間に渡りオークションを開催!





2020シーズンにJ3優勝、そしてJ2昇格を果たし、2022シーズンでJ2も2年目となったブラウブリッツ秋田は、今シーズン新たに掲げたクラブスローガン「超秋田一体」のもと、クラブに関わる全ての皆さまの想いと共に10位以内という目標に向かってシーズンをスタートしました。怪我やコロナウイルスの感染拡大など、非常に苦しい時期もありましたが、それでも選手たちはひたむきに走り続け、シーズン終盤には5試合負けなしと、最後の最後まで勝ち点を積み上げました。惜しくも10位以内という目標まではあと一歩及びませんでしたが、確かな手ごたえを掴んだシーズンとなりました。これは、どんな時でもひたむきに応援し、背中を押し続けてくださる皆さまのおかげです。

そこで、今シーズン応援してくださったファン・サポーターの皆さまへ、感謝の想いを込めてHATTRICKにてブラウブリッツ秋田 2022シーズンユニフォームオークションを開催しております。2022シーズン中に選手たちが着用したユニフォームを出品いたします。







ブラウブリッツ秋田 2022シーズンユニフォームオークション 概要





【第1弾】※終了

開催期間:2022年12月20日(火)20:00~2022年12月22日(木)22:00

出品商品:1stユニフォーム上下セット

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/784



【第2弾】

開催期間:2022年12月23日(金)20:00~2022年12月25日(日)22:00

出品商品:2ndユニフォーム上下セット

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/785



【第3弾】

開催期間:2022年12月26日(月)20:00~2022年12月28日(水)22:00

出品商品:スペシャルユニフォーム

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/791



※詳細はオークションページをご確認ください







HATTRICKについて





『アスリートの持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・Twitter:https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス28階

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/24-20:40)