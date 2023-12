[株式会社ギフティ]





eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社:東京都品川区/代表取締役:太田 睦、鈴木 達哉/以下、ギフティ)は、2024年5月15日(水)~16日(木)の日程において東京で開催される、グローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2024 Global Startup Program(スシテックトウキョウ2024 グローバルスタートアッププログラム)」のアンバサダーに就任いたしましたので、お知らせいたします。



(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です



■「SusHi Tech Tokyo 2024 GSP」概要

「SusHi Tech Tokyo 2024 Global Startup Program」

それは、世界共通の都市課題解決に向けた、国内外スタートアップエコシステムとの"まだ見ぬ出会い"を創出するアジア最大規模・日本で唯一のグローバルイノベーションカンファレンス。

2024年5月15日(水)~16日(木)に、日本、東京にて、人口増加、エネルギーと環境、インフラの老朽化、伝統文化の継承、それら世界共通の都市課題を、最先端のテクノロジー、多彩なアイデアやデジタルノウハウによって克服し、「持続可能な新しい価値」を生み出すKeynote・セッション、ピッチコンテスト、ブース展示、ビジネスマッチングなどのプログラムを開催します。

アジア、世界を代表するスタートアップ、投資家、大企業、国・都市、学生起業家など多様なステークホルダーが東京に集結し、社会・経済的インパクトが大きいビジネスオープンイノベーションを創出します。



【開催概要】

開催日:令和6年(2024年) 5月15日(水)-16日(木)の2日間

主な開催場所:東京ビッグサイト 西展示棟1・2ホール(東京江東区有明3-11-1)

※会場とオンラインのハイブリッド開催

主催者:SusHi Tech Tokyo 2024グローバルスタートアッププログラム実行委員会

プログラム:Keynote・セッション、ブース展示、ビジネスマッチング



【想定規模】

累計参加者数(オンライン/オフライン計):40,000人

展示スタートアップ企業数:400社超

参加予定スタートアップ関係者:4000人超



■ アンバサダー就任概要

活動期間:就任日~イベント当日 ※イベント会期:2024年5月15日(水)~16日(木)

役割:同イベントが公式に認定するアンバサダーとして、イベントの広報活動に寄与する

会場:東京ビッグサイト 西展示棟1・2ホール(東京都江東区有明3-11-1)

主催:SusHi Tech Tokyo 2024グローバルスタートアッププログラム実行委員会

URL:https://www.sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/



■ 主催者概要

SusHi Tech Tokyo 2024グローバルスタートアッププログラム実行委員会は、以下の組織から構成されています。

・東京都

・一般社団法人日本経済団体連合会

・公益社団法人経済同友会

・一般社団法人新経済連盟

・東京商工会議所

・一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会

・一般社団法人スタートアップエコシステム協会

・一般社団法人スタートアップスタジオ協会



■ 株式会社ギフティについて

ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、カジュアルギフトサービス「giftee(R)」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、また、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」の4サービスあり、個人、法人、自治体を対象に広くeギフトサービスを提供しております。



社名:株式会社ギフティ

所在地:〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10−2 東五反田スクエア12階

設立:2010年8月10日(サービス開始:2011年3月)

資本金:3,191百万円(2023年9月末時点)

代表者:代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容:eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

1. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営

2. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

3. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

4. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

企業プレスリリース詳細へ (2023/12/29-12:40)