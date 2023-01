[マーク ジェイコブス ジャパン株式会社]

ニューヨーク発ファッションブランド「マーク ジェイコブス」が手掛けるブックストア「BOOKMARC(ブックマーク)」にて、ロンドン拠点の写真家 Emily Andersen (エミリー・アンダーセン)の写真展『Another Place』を開催します。彼女はジョン・コバール賞(肖像画部門)をはじめ、多くの賞を受賞しているトップフォトグラファーの一人。この度、彼女を英国から招き、2会場での写真展をギャラリー「LOWW」と「BOOKMARC」にて共同開催致します。またこの展覧会に合わせて新しい書籍も出版。会期中13日(金)19時から出版記念パーティーとサイン会も行います。皆様のご来店お待ちしております。





Emily Andersen ”Another Place” Photo Exhibition

■会期:2023年1月11日(水)- 20日(金)

■スペシャルパーティー & サイン会 2023年1月13日(金)19:00~

■場所:BOOKMARC(ブックマーク)東京都渋谷区神宮前4-26-14



■店頭以外での販売方法

1/11(水) 12:00より、お電話・メールによる対象書籍・展示作品の販売も承ります。

TEL: BOOKMARC 03-5412-0351 (12:00-19:30)

E-mail: BookmarcHarajuku@marcjacobs.com

・送料、決済手数料お客様負担となります。地域別・国別で料金は変動致しますので予めご了承ください。



■商品情報

Emily Andersen: Another Place

販売価格:5,500円(税込)

スクラム製本 64ページ 209mm×297mm

企画 : mAtter

編集 : 濱崎 幸友(mAtter)

執筆: エミリー・アンデルセン

デザイン: 濱崎 幸友(mAtter)

発行日: 2023 年1 月11 日

発行: 株式会社 LOWW

Images and Text: (C)2022 Emily Andersen

Produced and designed by Yukitomo Hamasaki (mAtter)

First Edition January 11, 2023

Published by LOWW Co. Ltd.

Printed by LIVE Art Books Inc. (Daishinsha Group)













■プロフィール

Emily Andersen / エミリー・アンダーセン (写真家)

エミリー・アンダーセンはロンドンを拠点とするアーティストで、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートを卒業。彼女は、廃墟となった産業廃棄物を撮影し、またニューヨーク、ローマ、ロンドンなど場所を問わず、インテリアなどを撮影し、それをアートへと変換します。彼女の思考は、雰囲気と詩に統一され、肖像画の言語、時間の概念、記憶の表象を探求し、そのプロセスを探り、日常を静止画に変換するプロセスとして研究しています。彼女の作品は、以下のギャラリーでもこれまで展示されています。The Photographers' Gallery(ロンドン)、カナダ現代写真美術館、National Gallery of Canada(オタワ)、スコットランド現代写真美術館、スコットランド国立肖像画美術館(エディンバラ)、マサチューセッツ現代美術館、ジェハンギル美術館(ムンバイ)、中国芸術館(上海)、光陽市立美術館(光陽)。



またロンドンのナショナル・ポートレート・ギャラリーのパーマネント・コレクションにも数多くの肖像画が収蔵されています。



ジョン・コバール賞(肖像画部門)をはじめ、多くの賞を受賞。2009年、Hotshoe Booksよりモノグラフ『Paradise Lost and Found』が出版されました。Portraits: Black and White』は2018年にAnomieから出版され、マルチチャンネル・フィルム・インスタレーション「Somewhere Else Entirely」は、アメリカ生まれの詩人である Robert H. H. H. の作品と生涯を探求するものである。2023年3月には、ノッティンガムのボニントン・ギャラリーで公開される予定です。またこの展覧会に合わせて新しい書籍を出版します。



■企画・共同開催

LOWW

*1月14日~1月31日の期間、LOWWにて共同開催



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/05-18:46)