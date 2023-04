[IHGホテルズ&リゾーツ/IHG・ANA・ホテルズグループジャパン]

IHG ホテルズ&リゾーツ(本社:英国、日本:東京都港区、国内運営会社:IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社、CEOおよびIHGホテルズ&リゾーツ マネージングディレクター、日本&マイクロネシア: アビジェイ・サンディリア、以下IHG)は、ご滞在中のゲストの“睡眠の質”にこだわった様々なサービスを展開しております。







<良質な眠りの重要性>

4月は新生活スタートの時期。新しい環境での疲れなどが原因で、睡眠不足に陥りやすいシーズンです。また、近年では生活スタイルの大きな変化によって、睡眠に問題を抱える人も増えています。アスリートやビジネスマンの中にも、卓越したパフォーマンスを支える要素として“睡眠の質”を重視する人が増えています。



また、欧米では近年「スリープ・ツーリズム」という言葉がトレンドとなっており、旅行中の“睡眠の質”にも注目が集まっています。IHG ホテルズ&リゾーツのプレミアムホテルブランドのクラウンプラザやエッセンシャルブランドのホリデイ・インやホリデイ・インエクスプレスでは、ご旅行中のお客様により良い睡眠環境をご提供するため、以下のようなプログラムを実施しています。ぜひご活用ください。



■【ANAクラウンプラザホテル】オリジナル快眠プログラム「スリープ・アドバンテージ」



都市やリゾートなどで展開する世界最大級のプレミアムホテルブランドとして、自ら一歩先をゆくサービスと質の高い休息をご提供するクラウンプラザホテルズ&リゾーツでは、日本では2008年からオリジナル快眠プログラム「スリープ・アドバンテージ」を導入しています。日本全国21都市にあるANAクラウンプラザホテルの人気サービスとして定着した同プログラムは、睡眠改善学に基づき、「就寝前のリラックス」、「夜と朝のメリハリ」、「良好な睡眠環境」という3つの重要ポイントと、ご宿泊されたお客様に対して実施した睡眠に関する調査結果を併せて反映し、日本のお客様のために独自に開発されました。入浴剤やお茶など、快眠のための客室アメニティなどを全室で提供しています。



ANAクラウンプラザホテル金沢

【連泊プラン】2連泊以上でお得な価格!日頃の疲れを癒しにゆったりのんびり金沢ステイケーション(朝食付)

























観光とご滞在をゆっくりと楽しみたい方におすすめのお得な連泊プラン。ホテルから少し足を伸ばすと、現代アート美術館「金沢21世紀美術館」、日本三名園の一つ「特別名勝兼六園」、金沢の古き美しき町並みが残る「三茶屋街」などの観光スポットをのんびりとお楽しみいただけます。

入浴剤やお茶など、快眠のための客室アメニティを利用し、しっかり眠って疲れを癒した翌朝は、滋味豊かな朝食を。加賀野菜や石川県産ブランド米「ひゃくまん穀」、能登産の玉子やベーコンなど、地元の食材や調味料にこだわった逸品の数々、ごはんにお好みの海鮮をのせる「じぶんで作る海鮮丼」などをご堪能ください。



■予約期間:~2023年9月30日 (土)

■宿泊期間:~ 2023年9月30日 (土)

■料金:2泊29,600円~(税金サービス料込、1室2名様利用時、朝食付き)

■ご予約・お問合せ: 076-224-6111(ホテル代表番号)

https://go-ihghotels.reservation.jp/ja/hotels/qkwja/plans/10095000?after_days=2



ANAクラウンプラザホテル岡山

「JILL STUART」アメニティ付きステイプラン(朝食付き)

























可愛らしいパッケージと、ホワイトフローラルの甘く優しい香りが女性に人気の「JILL STUART」アメニティ。「スリープ・アドバンテージ」のアメニティに加え、1日の疲れを癒すバスタイムに、幸福な香り溢れる「JILL STUART」のバスタイムセットで至福のひと時をお過ごしください。翌朝はホテル自慢の朝食ブッフェを眺望とともにお楽しみいただけます。自分へのご褒美にぴったりなプランです。



■「JILL STUART」アメニティ(1泊/1名につき1セット)

◇バスタイムセット/シャンプー 50ml、コンディショナー 50ml、シャワージェル 50ml

◇トータルトリートメントセット/ボディミルク 30ml、ヘアミスト 30ml、ハンドクリーム 20g

■予約期間:通年

■宿泊期間:通年

■料金:21,000円~(税金サービス料込、1室2名様までの場合、朝食付き)

■ご予約・お問合せ:086-898-1111(ホテル代表番号)

https://go-ihghotels.reservation.jp/ja/hotels/okjja/plans/10094682



■【ホリデイ・イン】選べる2種の枕ほか



ホリデイ・イン及びホリデイ・インリゾート、ホリデイ・イン エクスプレスでは、ご滞在中に快適な睡眠をお楽しみいただけるよう、高品質のベッド、お好みの硬さを選べる2種の枕をご用意しております。



ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん

【早割7】信州の秘湯「葛温泉」で日常の疲れを癒すリトリートステイ <宿泊のみ>

























世界中の新たな旅の目的地を提供し続け、大勢のトラベラーをお迎えしてきたホリデイ・イン及びホリデイ・インリゾート。北アルプスの自然に囲まれたマウンテンリゾート「ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん」は、立山黒部アルペンルートの長野県側の玄関口から車で15分、サマーシーズンもリゾートとして人気の白馬エリアへのアクセスも便利な絶好のロケーション。リゾート内にはお子様が喜ぶキッズクラブ、プール、露天風呂、ゴルフ場、24時間フィットネス、ワークスペースなどを完備。



ホテル周辺ではこれからの季節、山岳トレッキング、川・湖でのウォーターアクティビティ、サイクリング等など充実したアウトドアアクティビティをお楽しみいただけます。館内大浴場のかけ流し露天風呂はインフィニティ。自然と溶け合いながら葛温泉のなめらかなお湯に癒され、心地のよい眠りをご体感ください。翌朝は11時のチェックアウトまで館内でゆったりとお寛ぎいただけます。



■予約期間:2023年04月26日(水)~2023年10月09日(月)

■宿泊期間:2023年05月03日(水)~2023年10月10日(火)

■バルコニー付き客室料金:17,000円~(税金サービス料込、1室2名様までの場合 ※お子様ご宿泊無料)

■ご予約・お問合せ:0261-22-1530(ホテル代表番号、9:00AM - 5:30PM)

https://kuroyon.holidayinnresorts.com/offers/before/



ホリデイ・インエクスプレス大阪シティセンター御堂筋

【日本中から大阪いらっしゃい対象】【IHG One Rewards会員様限定】【早割アドバンスセーバー】~3日前までのご予約、お得にご滞在を~〈高速Wi-Fi&朝食付き〉

























ホリデイ・イン エクスプレスは全世界で3,000以上のホテルを展開し、移動の多いスマートトラベラーをお迎えしてまいりました。



日本で唯一のホリデイ・イン エクスプレスである「ホリデイ・インエクスプレス大阪シティセンター御堂筋」は、コンテンポラリーでスタイリッシュな空間に快適でモダンな客室を備えます。予約制の24時間利用可能なフィットネスジムで、いつものワークアウトをこなした後は、リラックス効果の高い「パワーシャワー」や、高品質のベッド、硬さが選べる枕をご用意する「Premium Rest」で、上質な睡眠をサポートいたします。翌朝はこだわりの朝食からスタート。和洋多彩なメニューを無料でお楽しみいただける「Prime Morning」のサービスをご用意。疲れを癒やし、心からのリラックスへと誘うご滞在をご体験ください。



■予約期間:~ 2024/03/31(日)

■宿泊期間:~ 2024/03/31(日)

■料金: 22,000円~(税金サービス料込、1室2名様までの場合、IHG One Rewards会員様限定価格)

■ご予約・お問合せ:06-4963-2422(ホテル代表番号)

https://go-ihghotels.reservation.jp/ja/hotels/osams/plans/10095600?checkin_date=20230419&checkout_date=20230420&adults=1&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1





IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて:

IHG ホテルズ& リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en/about-us) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。

下記の18ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に約6,000ホテルを有し、1,800軒超のホテルが開発中となっています。また、IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/gb/en/home)は、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ(https://www.sixsenses.com/en), リージェント ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/regent/hotels/us/en/reservation), インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニエット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/us/en/reservation), キンプトン ホテルズ&レストランツ(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/us/en/reservation), ホテル インディゴ(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/reservation)

・ プレミアム: vocoホテルズ(https://www.ihg.com/voco/hotels/gb/en/reservation), HUALUXE ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/reservation), EVEN ホテルズ(https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/reservation), avid ホテルズ(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)

・ スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/hotels/us/en/reservation), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッド スイーツ(https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ(https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts)

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには、約325,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。

日本国内では、2006年12月に、IHGとANAの業務提携によるジョイントベンチャー会社、IHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立。

2022年9月現在、6ブランド(インターコンチネンタル、キンプトン、ANAクラウンプラザ、ホリデイ・イン及びホリデイ・インリゾート、ホリデイ・インエクスプレス、ホテルインディゴ)、44ホテル、12,000室超を展開しています。

今後もvoco大阪セントラル、ホテルインディゴ東京渋谷、リージェント京都の開業を予定しており、日本においてもIHGホテルズ&リゾーツは拡大をし続け、更なる旅の選択肢を皆様にお届けしてまいります。

IHGグローバルサイト: www.ihg.com/hotels/gb/en/reservationIHGワンリワーズアプリ: Apple App(https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298)IHGワンリワーズアプリ: Google Play store(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android&pli=1)IHGニュースルームサイト: www.ihgplc.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/Facebook: https://www.facebook.com/IHGCorporate/Twitter: https://twitter.com/IHGCorporateIHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式ウェブサイト: www.anaihghotels.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/26-19:16)