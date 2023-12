[株式会社ギフティ]

~ 新年の門出にふさわしいギフトを選べる「giftee Box for 新年」を抽選で50名様にプレゼント ~





eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社:東京都品川区/代表取締役:太田 睦、鈴木 達哉/以下、ギフティ)は、eギフト販売WEB/アプリサービス「giftee(R)」にて、キャンペーン期間中にeギフトを受け取った方にプレゼントが当たるキャンペーン「gifteeからのお年玉企画」を2023年12月27日(水)~2024年1月10日(水)に開催いたします。キャンペーン期間中に「ギフトを贈る」ボタンから発行された全てのeギフトのギフトカード画面に「お年玉抽選番号」が表示され、この番号を用いて抽選を実施します。さらに、今年も新しい年の始まりを演出するお正月限定のカードデザインも提供を開始しておりますので、あわせてお知らせいたします。



(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です



■「gifteeからのお年玉企画」実施概要



2024年の幕開けを祝したお年玉キャンペーンを「giftee(R)」で開催します。2023年12月27日(水)~2024年1月10日(水)の期間中に発行されたeギフトを受け取られた方が対象となるキャンペーンです。ギフトカード画面下部に表示される「お年玉抽選番号」から参加可能です。当選発表は2024年1月15日(月)10:00から実施され、当選者には「giftee Box for 新年」を合計50名様にプレゼントいたします。なお、期間中は「ギフトを贈る」ボタンから発行された全てのeギフトに「お年玉抽選番号」が付与されます。(特集ページURL:https://giftee.com/announcements/355 )



キャンペーン期間:2023年12月27日(水) AM 00:00~1月10日(水) PM 11:59

対象:キャンペーン期間中に「ギフトを贈る」ボタンから発行された全てのeギフト

※「自分用に購入する」ボタンから発行されたeギフトは対象外です

※「ギフトを受け取った方」がプレゼントキャンペーンの対象となります

当選発表:2024年1月15日(月)10:00より「giftee(R)︎」上にて発表予定

当選申告期間:2024年1月15日(月)~2月29日(木)

当選確認方法:

受け取ったギフトカード画面下部に「お年玉抽選番号」が表示されます。1月15日(月)に当サイト上にて発表される当選番号をご確認ください。

当選申告方法:

「お年玉抽選番号」の下に表示されるコードが当選確認に必要となります。期間内に指定のフォームに必要事項を記入し、ご連絡ください。キャンペーン事務局にて確認の上、順次特典を付与させていただきます。

当選者数:計50名様を予定

プレゼント詳細:

1等・・・「giftee Box for 新年」2,000ポイント 5名様

2等・・・「giftee Box for 新年」1,000ポイント 15名様

3等・・・「giftee Box for 新年」500ポイント 30名様

対象期間中のギフトカード画面イメージ:



▼「giftee Box for 新年」について

「giftee Box for 新年」は、お年賀・寒中見舞いや年賀状・お年玉代わりとしてギフトを気軽に贈れるよう開発したgiftee Boxシリーズの一つです。新年にふさわしいちょっと贅沢なグルメ&スイーツをはじめ、温泉・マッサージなどのリラクゼーション体験、ホテルのディナーコースチケット、便利な家電やファッション雑貨に至るまで、幅広いラインナップの中から好きな商品を受け取ったギフトポイント内で自由に選んで、受け取っていただけます。(販売ページURL:https://giftee.com/items/3096 )



■ 新年のご挨拶をeギフトで!「あけおめgiftee」



「相手の住所がわからない」「印刷などの手配が面倒」などの理由から、近年は年賀状を贈り合う機会が減り、少し寂しさを感じている方も多いのではないでしょうか。「giftee(R)」であれば、住所がわからないお相手にも、SNSのダイレクトメッセージやメールでちょっとしたお年玉気分のプチギフトを贈ることで、「いい1年になりますように」「今年もよろしくね」の気持ちを伝えることができます。特集ページでは、新年のご挨拶としてeギフトを贈ることを「あけおめgiftee」と題し、活用方法やおすすめのギフトをご紹介しています。2024年の干支「辰」をモチーフにしたカードデザインを添えて、「あけおめgiftee」を贈ってみてはいかがでしょうか?(「あけおめgiftee」特集ページURL:https://giftee.com/announcements/359 )



▼2024年お正月限定カードデザイン(イラスト:おくちはる)





■ ギフトチケットの交換方法について

eギフトを購入された方は、ご家族やご友人にSNSやメールなどでお贈りいただけます。「giftee(R)」の商品は、大きく分類すると3種類の交換方法があります。商品によって交換方法が異なるため、チケット画面に記載されている注意事項をよく読み、ご利用ください。



▼3つの交換方法











