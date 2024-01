[LVMH ウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社]







スイスの高級時計ブランド、タグ・ホイヤーは、中国出身の俳優リウ・ハオランと新たにブランドアンバサダー契約を結んだことを発表しました。若干26歳のリウ・ハオランは、卓越した演技力と独特のスタイルで幅広く称賛を集め、中国俳優の若手世代を代表する存在となっています。



中国 上海 2024年1月5日:映画『北京愛情故事(北京ラブストーリー:Beijing Love Story)』で演じた隣のクラスの少年ソン・ゲ役から、『唐人街探案(僕はチャイナタウンの名探偵:Detective Chinatown)』で演じた若い探偵チン・フォン、または起業家精神旺盛な若者ウェイ・ジンベイを演じた『一点就到家(Coffee or tea?)』、バイクレーサーのウ・レンヤオになりきった『四海(Only Fools Rush In)[テンナイン1] 』まで、いずれの作品でもリウ・ハオランは、数多くの印象的でシンボリックなキャラクターをスクリーン上に創り出しました。気取らず、かつ自信に満ちた態度、スポーツへの情熱、たゆみない卓越性の追求で知られるリウ・ハオランは、タグ・ホイヤーの価値観と相通ずる特徴を体現しています。



リウ・ハオランとタグ・ホイヤーの関係は、彼が「ターボ(Turbo)」を自身の英語名として選んだときから運命づけられていたのかもしれません。ターボの本来の意味は、高性能エンジンの重要な機構を指す用語であり、特にレーシングカーには欠かせない機構です。この選択は、彼がモータースポーツに注ぐ情熱を、何よりもはっきりと証明しています。創業164年という栄光ある歴史を誇るタグ・ホイヤーには、モーターレーシングの世界との深いつながりがあります。これまで数十年にわたり、同ブランドはF1史上屈指の偉大な数々のレーシングチーム、伝説的なドライバーたち、そして著名なサーキットの計時を担うなど、一貫してサポートを続けてきたのです。タグ・ホイヤーとリウ・ハオランに共通するモーターレーシングへの情熱が、彼の心の琴線に触れたのは間違いないでしょう。



リウ・ハオランは、今回のコラボレーションへの思いをこう語ります。「タグ・ホイヤーはウォッチメイキング における豊かな伝統を受け継ぎながら、つねに革新し続けています。なかでもモータースポーツとのつながりに、深く感銘を受けました。タグ・ホイヤーと僕には“絶えず自身に課題を課し、限界に挑戦する”という共通した価値観があります。そう考えると、同社とのコラボレーションは、自分にとってごく自然で刺激的な決断でした」



アンバサダー就任後初のキャンペーンで、リウ・ハオランが腕にしているのは、タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ イヤー オブ ザ ドラゴンです。2024年の中国の旧正月を間近に控え、タグ・ホイヤーは中国で活躍する新しいブランドアンバサダーと手を組んで、豊かな中国文化と、ブランドに宿るレーシングのDNAを融合させた、比類なきタイムピースを発表します。この時計は中国におけるタグ・ホイヤーの新たな歩みを象徴しています。



1963年に誕生したタグ・ホイヤー カレラは、4代目社長を務めたジャック・ホイヤーがカーレーシングに着想を得て生み出したクロノグラフであり、1950年代に開催されたロードレース「カレラ パナメリカーナ」にちなんで名づけられました。現在、このアイコニックなタイムピースは、高い志、成功、そして洗練された審美眼の象徴とされています。タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ イヤー オブ ザ ドラゴンは、18K 5N ローズゴールド製とステンレススティール製の2種類限定モデルで展開しています。時計には、龍が体現する「成功」への敬意が表れていて、タグ・ホイヤー カレラのサクセスストーリーと通じるものがあります。ステンレススティール製モデルは、サンレイ加工サテン仕上げを施したシルバーの文字盤が目を引き、18K 5N ローゴールド製モデルは、サンレイ加工サテン仕上げを施した18K 5N ローズゴールドプレートの文字盤が輝きを放っています。いずれの時計も、ロジウムプレートと18K 5N ローズゴールドプレートを施したインデックスに、豪華なレッドラッカーでアクセントを添え、調和と融合を感じさせる仕上がりです。3時位置と9時位置に配されて、異彩を放っている「アジュラージュ」加工のレッドサブダイヤルが文字盤と魅惑的なコントラストをなし、この時計のまさに顔である逆パンダデザインを描き出しています。



6時位置に配された、控えめながらも強い存在感を放つ書体で描かれた「龍」の文字は、中国の伝統を象徴するだけでなく、現代的なデザインのなかに伝承文化への敬意を込めた、タグ・ホイヤーの真摯な姿勢をも表しています。ケースバックのデザインはフルカスタマイズされ、サファイアガラスを囲むようにプリントされた龍の姿が見えます。その周囲には、限定モデルであることを示すため、「Limited Edition」のほか、ステンレススティール製モデルには「ONE OF 300(300個分の1)」を、さらに数量が限定される18K 5N ローズゴールド製モデルには「ONE OF 50(50個分の1)」の刻印を施しました。



辰年の新年への旅立ちにあたり、タグ・ホイヤーとリウ・ハオランのコラボレーションは、ブランドに若々しい生命力を吹き込んでくれます。近い将来にはさらに、革新性あふれる開拓精神の込められた心躍る瞬間を、世界中のお客様にお届けしていきます。







〈タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ イヤー オブ ザ ドラゴン - ステンレススティール エディション〉





CBN201H.FC6553 / 79万2000円(税込)

キャリバー ホイヤー02 / 自動巻 / サンレイ加工サテン仕上げのシルバーダイヤル/ 60秒/分目盛り付きシルバーのフランジ / ステンレススティール製ケース / 直径42 mm / 100m 防水 / レッドのアリゲーターレザーストラップ





〈タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ イヤー オブ ザ ドラゴン - ゴールド エディション〉





CBN2048.FC8323 / 282万7000円(税込)

キャリバー ホイヤー02 / 自動巻 / サンレイ加工サテン仕上げの18K 5N RGダイヤル/ 60秒/分目盛り付き18K 5N RGのフランジ / ステンレススティール製ケース / 直径42 mm / 100m 防水 / レッドのアリゲーターレザーストラップ



