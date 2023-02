[株式会社高島屋]

「化粧品の空容器」(プラスチック素材の容器のみ)も回収して、マテリアルリサイクルします。



期間:2023年2月18日(土)~3月21日(火・祝)









https://www.takashimaya.co.jp/store/special/depart_de_loop/cosme.html



■回収対象: 「メイク用品」、「化粧品の空容器」(プラスチック素材の容器のみ)

※高島屋での購入品に限らず回収いたしますが、一部、回収対象外のメイク用品もございます。

■実施店舗: 高島屋7店舗 ※日本橋店、新宿店、横浜店、玉川店、大宮店、柏店、京都店

※回収売場: ベルサンパティック(日本橋、横浜)、ベルアクティーヴ(新宿)、ベルナチュレール(玉川、大宮、柏、京都)※新宿店は2月22日(水)休業日



サステナブルな循環型社会の実現を目指す高島屋のプロジェクト、 「Depart de Loop(デパート デ ループ) 」。その一環として、高島屋でのご購入品に限らず、お客様がご不要となったメイク用品(一部、除外品あり)を店頭で回収する「コスメ回収キャンペーン」を、高島屋(7店舗)で実施いたします。

回収したメイク用品は、アップサイクルプロジェクト「COSME no IPPO」(※)を通して、2023年夏以降に「クレヨン」として生まれ変わり、高島屋でお披露目いたします。回収した空容器は、「ECOMMIT」(※)のリサイクルスキームを通してマテリアルリサイクルを行い、自動車部品などに生まれ変わります。



回収対象品については以下の通り。



メイク用品



【口紅】

※リップグロス・リップクリームは対象外

【アイシャドウ・アイブロウ・粉おしろい・ファンデーション】

※パウダータイプのみ可

【アイライナー】

※ペンシルタイプのみ可

【チーク・ハイライト】

※パウダータイプ・練りタイプのみ可

【以下は回収の「対象外」】

※クリームタイプのアイシャドウ・ファンデーション、リキッドタイプのアイブロウ、リップグロス、リップクリーム、その他リキッド系メイク、マスカラ、マニキュア、ブラシなどの雑貨類は、回収できません。





化粧品の空容器



【プラスチック素材の容器のみ】 (プラマークの記載のある容器のみ)

※ガラス、びん、ゴム、木材、スプレータイプ、洗浄をしていないものなどは、回収できません。



※ご購入店やブランド、点数は問わず回収いたします。一度お預かりした品物は、ご返却できません。

※空容器は、リサイクルを有効に行えるよう、洗浄をした状態で店頭にお持ちいただくようお願いしております。











リサイクルパートナー



(※)「COSME no IPPO」(コスメノイッポ) について

「COSME no IPPO」は、お客様から回収させていただくメイク用品をクレヨンにアップサイクルするプロジェクトとして、ディレクター大澤美保氏が、美容業界のゴミゼロを目指す活動として2021年秋にスタート。「COSME no IPPO」公式サイトにてクレヨンを販売中。







(※)「ECOMMIT」(エコミット) について「ECOMMIT」では、お客様から回収させていただくメイク用品の空容器やケースなどを選別したうえで、「VEOLIA JAPAN」(※)を通じてリサイクルし、自動車部品などに再利用します。回収管理システムを駆使した全国対応型の回収物流ネットワーク、回収物の経済的価値を最大限に生かす選別ノウハウと販売ネットワーク、そして排出からリユース・リサイクルまでの過程を追跡しデータ化するシステムを強みとして、「モノ」を循環させるための仕組みを構築・提供する循環商社です。





(※)「VEOLIA JAPAN」(ヴェオリア ジャパン) について

フランスを拠点とし、グローバルでビジネスを展開する総合環境サービス企業。回収したプラスチックを高度選別、加工しペレット化することで廃プラスチックが持つ価値を高め、バージン材に代わる原材料を提供しています。









Depart de Loop(デパート デ ループ) について



サステナブルな循環型社会の実現を目指した高島屋のプロジェクト「Depart de Loop(デパート デ ループ)」。その一環として、リサイクルシステムを持つ企業とパートナーシップを組み、循環型のものづくりを続けています。ファッションを楽しむのと同時に、環境負荷を減らして、限りある資源を守るため、繊維原料などに再資源化して新しい服やモノに生まれ変わらせます。「Depart de Loop」の商品は、高島屋各店・WEBにてご購入いただけます。 https://www.takashimaya.co.jp/store/special/depart_de_loop/index.html









以上



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/14-15:16)