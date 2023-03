[トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社]

3/1(火) 伊勢丹新宿店先行発売3/15(水)全国主要百貨店ほかにて発売。人気の「Sundays」「Seven」「Shadow」には 新色がエントリー



一人ひとりの自信を高める会社、トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社(本社:東京都中央区築地5-6-4、代表取締役社長:ヴァンサン・ネリアス)は、 “最高のきもちよさ” をお届けする『sloggi (スロギー)』より、スタイルを持つ現代女性のためのプレミアムなボディウェアブランド「S by sloggi(エス バイ スロギー)」 の2023年春夏コレクションを、3月上旬より発売します。







機能性とハイエンドなデザイン性が融合した、圧倒的なモード感。今年デビュー5周年を迎えるプレミアムシリーズ「S by sloggi」では、毎シーズン、新シリーズが登場していますが、今シーズンも新たな表情が加わりました。2023年春夏は、ブラジャーが3タイプから選べる「S by sloggi Subtle」が仲間入りします。



華奢なスパゲッティストラップ、シャープな印象のラダーテープ、ブラレットやトップスのY字のバックスタイルなど。ミニマルなデザインに、エッジのきいたディテールが際立つ、これまでにないシャープな美しさが魅力です。

さらに好評発売中の「Sundays」「Seven」「Shadow」 からは、それぞれ新色が登場。ぜひ、併せてご注目ください。





<NEW>S by sloggi Subtle 【3月上旬より順次発売予定】



着けごこちで、デザインで。ブラジャーは選べる3型

トレンドのスクエアカップタイプの[P]、きれいなバストラインを作る[HP]の2型には「S by sloggi Shadow」から採用しているヒートシールワイヤーを使用し、キレイなバストラインをメイク。立体的で幅のあるシールが、アンダーバストをほどよくサポートします。ノンワイヤータイプの[Bralette]は軽い着けごこちのカシュクールデザイン。カラーは、シックなブラック、アーストーンの2色の全3色です。















<NEW COLOR>S by sloggi Sundays 【3月上旬より発売予定】



豊富なバリエーションでワンランク上のおうち時間を演出。

春夏のリラックスタイムはほんのりクールに

肌ざわりの良いレーヨン混のリブ素材を使用。サテンの光沢がアクセントになった、ワンランク上のリラックスを叶えるバリエーション豊富なホームウェアシリーズです。今シーズンの新色は、透明感のあるトーンのフェザーにライトブラウン、グレイッシュなグリーゼ。クールなムードの3色がエントリーです。













<NEW COLOR>S by sloggi Seven 【4月上旬新色発売予定】



幾何柄レースがスタイリッシュなシリーズ

ヘルシーなイエロー系のサマーライムが登場

今シーズンの新色は、ヘルシーなイエロー系のサマーライム。ランダムな幾何柄レースを全面使いしたスタイリッシュなシリーズです。ブラジャーは、立体的なバストをメイクする[HP]と、通気性に優れたスペーサーパッドを採用し、軽い着けごこちの[Bralette]の2型をご用意しています。











NEW COLOR S by sloggi Shadow 【3月中旬新色発売予定】



新色はは甘さとスパイシーさが同居したキャンデッドオレンジ。

繊細にして大胆な幅広レースが印象的なシリーズ

早くも新色にキャンデッドオレンジを追加! 都会にたゆたう蜃気楼のような柄のレースが印象的なシリーズです。[P]は新技術のヒートシールワイヤー採用で、アンダーバストに接着した幅広のシールでほどよくバストをサポート。ブラレットデザインの[Top]は柔らかな着けごこちのノンワイヤータイプです。













トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社







THE MAKER OF LINGERIE SINCE 1886

トリンプは、1886年に南ドイツで創業、現在世界120か国以上で展開する国際的なランジェリーメーカーです。コルセットの製作からスタートし、以来135年以上にわたって女性の身体と向き合ってまいりました。



良質な素材選びとフィット感へのこだわりを大切にし、日本では「トリンプ」「アモスタイル バイ トリンプ」「スロギー」を展開。女性たちの身体をいちばんに考え、幅広い世代の方のニーズにお応えする快適なランジェリーをお届けしています。



トリンプのストアでは、プロのファッションアドバイザーがあなたのフィッティングをサポート。すべての女性が自分の個性を受けいれることができる世界を目指し、女性一人ひとりにフィットする、真にパーソナルな製品と体験を提供しています。



