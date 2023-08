[株式会社オープンハウスグループ]

産官学金が連携したまちづくりを二地域居住でも促進



株式会社オープンハウスグループ(本社 東京都千代田区、代表取締役社長 荒井正昭、以下「当社」)は、グループ会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメントが、従来より産官学金が連携してまちづくりを推進している群馬県みなかみ町において、当社が出資先として関わるNOT A HOTEL株式会社(本社 東京都渋谷区、代表取締役 濱渦伸次、以下「NOT A HOTEL」)と共同して開発している、NOT A HOTEL MINAKAMI「TOJI」の販売を本日より開始したことをお知らせいたします。







当社は、2021年9月22日に中山間地域における地域社会の発展と地域経済の活性化、及び町民サービスの向上に資することを目的としてみなかみ町、群馬銀行、東京大学と産官学金包括連携協定を締結し、以来、水上温泉街の廃墟の取り壊し、土地の有効活用、みなかみほうだいぎスキー場・キャンプ場の経営再建、新たな関係企業との事業誘致、観光イベントの企画運営等、様々な取組を展開してまいりました。世界有数のパウダースノーや豊かな水資源、歴史ある温泉など、みなかみ町の魅力を県外に再認識して頂くよう、微力ながら、尽力しております。



NOT A HOTELは、「世界中にあなたの家を」をビジョンに、世界的な建築家やクリエイターが手がけるデザイン性と、IoT などのテクノロジーによる快適性を両立した、ハイエンドな別荘を提供しています。自宅や別荘のように資産として保有でき、相互利用可能な物件を毎年10泊単位からシェア購入できます。NOT A HOTELのオーナーは全国に展開する別のNOT A HOTELを相互に利用することも可能で、あたらしい暮らしを楽しむことができます。このNOT A HOTELに、当社からは2021年9月のプレシリーズAラウンドと、2022年10月のシリーズAラウンドにて出資をしております。

当社とNOT A HOTELの関係、当社とみなかみ町との関係を活かし、みなかみ町に、新たに別荘を購入する、NOT A HOTELの他の施設のオーナーが利用する、メンバーシップNFTを保有するテクノロジーに明るい若年層が初めて訪れる、といった従来と違う人の流れを生み出し、更なる町の活性化に寄与できると考えております。



当社は、今回の共同開発を地域共創の活動の一部と位置づけ、都会と大自然の二地域居住のライフスタイルの推進や地方都市にも好立地を造成し不動産事業の展開といった中長期にわたる地域との共栄のため、出資を含めた大規模なプロジェクトとして注力してまいります。



NOT A HOTEL MINAKAMI「TOJI」について

NOT A HOTEL MINAKAMI「TOJI」の建築デザインは、全棟即完売したNOT A HOTEL NASUに続き、建築家の谷尻誠氏と吉田愛氏が率いるSUPPOSE DESIGN OFFICEが手がけます。



・コンセプト

利根川の美しく豊かな水源と 歴史ある温泉に恵まれた水の都、みなかみ。 人工物が一切目に入らない、雲海を望む山頂。 懐かしさを感じる原風景と、湯治文化を再解釈することで生まれる、 新しい温泉集落の風景。室内に設けた水面越しに雪景色を望む、日常を忘れさせてくれる空間。



・設備

居室を囲む15mのインフィニティプール、圧倒的な自然に身を置く露天風呂、景色と水面の揺らぎで整うプライベートサウナを備えます。ヴィラに隣接するレストランでは、「谷川茸」や「雪割茸」をはじめ「花いぶき」という蕗の薹など水上ならではの食材をふんだんに使用します。



※掲載しているCGパースは完成予想図です。上記仕様は変更になる場合があります。



・アクセス

車:東京から約2時間15分(水上ICより約5分)

電車:東京駅からJR上越新幹線「上毛高原駅」まで1時間5分

上毛高原駅から車で13分

ヘリ:東京エアポートより約50分(10分圏内にヘリポート設置予定)



・物件概要

名称:NOT A HOTEL MINAKAMI

物件所在:〒379-1311 群馬県利根郡みなかみ町石倉

交通:関越自動車道 水上ICより車で5分

敷地面積:9,854.26平方メートル (借地権設定対象土地範囲未定)

構造・規模:RC造一部鉄骨造

総客室数:7戸

屋内面積:175.19平方メートル

総面積(テラス等屋外含む):252.28平方メートル

間取り:2ベッドルーム

宿泊人数:6名

設計:SUPPOSE DESIGN OFFICE

施工:未定

事業主・売主:株式会社オープンハウス・ディベロップメント

運営会社:NOT A HOTEL MANAGEMENT株式会社



NOT A HOTEL MINAKAMI HP:https://notahotel.com/shop/minakami/toji



参考リリース:

群馬県みなかみ町で「産官学金連携まちづくり」が始動

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000110.000024241.html

オープンハウスグループ、群馬県みなかみ町でNOT A HOTEL MINAKAMI 共同開発決定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000206.000024241.html



株式会社オープンハウスグループの地域共創事業について

次世代に豊かな日本を残すため、日本の抱える社会課題、「人口減少・少子高齢化」、「都市への人口集中・地方の衰退」、「社会資本の老朽化」、「長期的な経済の低迷」、「低い労働生産性」等の解決策の1つとして、「地域共創」を掲げ、様々なステークホルダーと手を取り合って、持続可能な社会の実現を目指します。まち・ひと・しごとの循環があり、資金が集まり、家が売れる都心と比較し、地方はその循環が弱まっています。オープンハウスグループは、地域課題を解決し、循環を取り戻すことが、日本の課題解決に必要だと考えます。まちを作り、ひとの流れを作り、しごとを生む。そんなまちづくりを日本中へ広げ、日本中に、好立地を、ぞくぞくと生み出し、地域共創を通して、やる気のある人が活躍する持続可能な社会の実現を目指します。現在の主な取組:OPEN HOUSE ARENA OTA・みなかみまちづくりプロジェクト(みなかみ温泉街再生・みなかみほうだいぎスキー/キャンプ場)・桐生南高校跡地活用プロジェクト・群馬クレインサンダーズ・オープンハウスの森プロジェクト

地域共創HP:https://kyoso.openhouse-group.co.jp/



株式会社オープンハウスグループについて

株式会社オープンハウス及び関係各社は、2022年1月より、株式会社オープンハウスグループを純粋持株会社とする持株会社体制に移行いたしました。グループの事業は、戸建関連事業、マンション事業、収益不動産事業、アメリカ不動産事業を中心に、住まいや暮らしに関連する各種サービスを展開し、地域につきましても、創業の首都圏に加え、名古屋圏、大阪圏、福岡圏へと拡大、更に近年は、地域共創のための活動や、環境保全活動にも力をいれております。1997年の創業以来の主要事業である戸建事業では、用地の仕入から、建設、販売・管理まで製販管一体の体制を整え、便利な立地かつ手の届きやすい価格の住まいを提供しております。共働き世帯の増加により求められる職住近接した立地、多様化する働き方の中で新しいニーズに応える企画等、グループならではの連携をとった取組を進めてまいりました。これからも、当社グループは、より多くのお客様に選んでいただける住まいのご提供に努めてまいります 。

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL:https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL:https://oh.openhouse-group.com/



< 企業概要 >

会社名:NOT A HOTEL株式会社

代表者:濱渦 伸次

設立:2020年4月1日

事業内容:NOT A HOTELの企画・販売・運営

URL:https://www.notahotel.com/

Twitter:@notahotel_inc Facebook:@NOTAHOTEL.official Instagram:notahotel_official



< 企業概要 >

商号:株式会社オープンハウスグループ

本社所在地:〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階(総合受付)・21階

創業:1997年 9月

代表者:代表取締役社長 荒井 正昭

資本金:201億163万円

従業員数(連結):4,435名(2023年3月末時点)



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/07-14:16)