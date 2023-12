[THECOO株式会社]

THECOO株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255)は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon(ファニコン)」にて、2023年4月にデビューした次世代K-POPアイドルグループ「VI’ENX」メンバー4名のソロファンコミュニティを12月22日(金) 20時にグランドオープンします。







「 Fanicon 」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー(以下、アイコン)の活動を、コアなファン(以下、コアファン)と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。



アイドルやタレントとして活躍したバックグラウンドを持つ4名(JN・YEUNG・WONJIN・YOUNGHOON)による、次世代K-POPアイドルグループ「VI’ENX」。今冬、日本での活動を本格的にスタートするにあたり、「メンバー1人1人とファンがもっと近くで繋がる場所を作りたい」という想いから各メンバーによるソロファンコミュニティの開設が決定しました!





ソロファンコミュニティでは、会員限定のオフショット写真や動画、スクラッチくじ、生配信など特別なコンテンツをお楽しみいただけます。4人の個性が溢れるコンテンツをぜひお楽しみください!





【VI’ENXのメンバーからファンコミュニティ開設に向けたメッセージ】

★JN

『ついに僕のコミュニティがオープンします!ファニコンでもファンのみんなにメッセージを送ったり、僕だけの配信してみんなともっともっと仲良くなりたいです!楽しく過ごしましょう~!』



★YEUNG

『ファンのみなさんと僕だけの秘密の空間でたくさんメッセージしますよ~!ファニコンの配信で会える事もすごく楽しみです!』



★WONJIN

『楽しみにしていた僕のコミュニティが始まります!ファンの皆さんにファニコンだけの配信とオフショットをたくさん送ります!楽しみにしてください!』



★YOUNGHOON

『ファニコンで僕だけの特別な写真やメッセージたくさん送ります!配信もするので見逃さないでね!楽しみにしててください!』







「Fanicon」は、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、20万人超となっています。



Faniconは引き続き、 “With fan, More fun “あなたとファンをつなぐファンコミュニティ をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。





■コミュニティ入会ページ

★JN 「JN official」:https://fanicon.net/fancommunities/5497

★YEUNG「YEUNG official」:https://fanicon.net/fancommunities/5498

★WONJIN「WONJIN official」:https://fanicon.net/fancommunities/5499

★YOUNGHOON「YOUNGHOON official」:https://fanicon.net/fancommunities/5500



※メンバー個々のファンコミュニティのため、希望されるコミュニティごとにご入会ください

(例:全メンバーのコミュニティをお楽しみいただくには、4人それぞれのコミュニティにご入会いただく必要があります。)

メンバー自ら趣向を凝らし、配信やプレゼント企画、直接ファンとの交流を図る特別な施策など、それぞれの方法で自身のコミュニティを盛り上げていきます!



またVI’ENXのNEWSや活動スケジュールを確認できるHPもオープン!ぜひご活用ください!

HPはこちら ▶ https://vienx.jp/





◆ コミュニティ概要

<金額> 月額 500円

<内容>

1. メンバーによるオフショット投稿 / 生配信閲覧

2. ファン同士で楽しめるグループチャットルームや掲示板

3. 特典が当たるスクラッチ(予定)

4. 日本での限定グッズ販売(予定)

5. メンバーへのデジタルファンレター機能



など皆さまがお楽しみいただけるよう、さまざまなコンテンツを展開予定です!





◆ ダウンロード

アプリ名 : Fanicon

対応端末 : iPhone/Android版

提供場所 : App Store/Google Play





◆ VI’ENXプロフィール



ローマ数字「V」とファンを意味する「I」が、未知なる可能性「X」を作る(EN)。



春、夏、秋、冬、そしてVI'ENX。

彼らが集まって新しい未知なる季節を表現する。



VI'ENXはこれまでになかった新しいジャンルと新しい自分自身を見つけ出す。



「他人の視線ではなく、僕らは僕らだけの道を探してゆく」

- - Pre debut title ‘ On my way’





■ Fanicon(ファニコン)について

“With fan,More fun “あなたとファンをつなぐファンコミュニティ

Faniconは、アイコンの活動を、彼らとファンが一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリです。

公式ページ:https://fanicon.net/icon

公式メディア:https://media.fanicon.net





■ THECOO株式会社について

THECOO(ザクー)は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」をビジョン掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しております。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント(広告主)、ユーザー(ファン)、インフルエンサー(アイコン)を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。





■ 会社概要

社名:THECOO株式会社

代表者 :代表取締役CEO 平良 真人

所在地 :東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階

設立 :2014年1月20日

URL : https://thecoo.co.jp



