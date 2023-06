[株式会社ショーケース]

サイボウズの「kintone」のデータを自動でビジュアライズ!



企業と顧客をつなぐDXクラウドサービスを展開する株式会社ショーケース(東京都港区、代表取締役社長:永田豊志、証券コード:3909、以下ショーケース)が開発・提供する企業と顧客をつなぐプラットフォーム「おもてなしSuite」は、サイボウズ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:青野 慶久、以下サイボウズ)が提供する「kintone(キントーン)」内の各種データを自由自在に描画・編集する「おもてなしSuite for kintone View」機能をリリースいたしました。











機能開発の背景





「おもてなしSuite」は「kintone」との連携実績が認められ、2022年12月にサイボウズオフィシャルパートナー(プロダクト)に認定されました。

https://www.showcase-tv.com/pressrelease/20221227-omosui-cybozu/



これを機に、ショーケースでは「kintone」のユーザーの利便性を向上させる機能開発に注力してきました。



今回は、ショーケースがこれまでEFO(Entry Form Optimization:エントリーフォーム最適化)などで培った、UI(ユーザーインターフェース)やUX(ユーザーエクスピリエンス)の技術を用いて、「kintone」に格納されているデータを見やすく・分かりやすく描画する「おもてなしSuite for kintone View」の機能をWebアプリサービスの新機能として開発いたしました。





「おもてなしSuite for kintone View」について







<概要>

おもてなしSuite for kintone Viewは、任意のkintoneアプリから表示させたいデータを自由に選んで参照し、使いやすくモダンなUIでデータを描画します。











これにより、kintoneにある任意のデータをセキュアに外部に公開することができます。

※一部機能は6月末にリリースになる見込み。





<おもてなしSuite for kintone View機能と活用例>

おもてなしSuite for kintone Viewでは、よりセキュアにデータを公開するために、認証機能を備えています。



この認証機能では、エンドユーザーに自由にID登録をさせるケースと、管理者のみがユーザーを登録できる2つのケースを選ぶことができます。



また、登録されたユーザーを一覧から確認することも可能で、一覧からユーザーアカウントの有効、無効を選択することができます。















<活用シーン例>

・パートナー企業への情報共有

kintoneアプリに保管されたデータから、パートナー企業へ見せたい情報だけを管理画面上で選択し、公開することができます。情報をセキュアかつ容易に共有することで、パートナー企業との信頼関係の強化につなげることができます。



・HRやCRMとしての利用

kintoneに登録されている顧客情報や、従業員情報等を参照し、見やすくモダンなUIで描画することで直感的に顧客情報や従業員情報を確認することができます。おもてなしSuite for kintone Viewを利用することで、一覧リスト以外のUIで閲覧する事が出来ます。



・FAQの公開

よくある質問などをkintoneアプリから参照し、見やすくモダンなUIで描画することでユーザーが探している情報をより探しやすく、見やすい形で提供することができます。

おもてなしSuite for kintone Viewを利用することで、ITが苦手な方でもノーコードでユーザーフレンドリーなUIを提供することができます。





今後の展開について





今回の連携により、これまでエンドユーザー向けだった「使いやすさ」や「分かりやすさ」を企業内のユーザーにも提供をすることが可能になりました。



今後も、これまでにショーケースが培ってきたEFO(Entry Form Optimization:エントリーフォーム最適化)やeKYC(electronic Know Your Customer:オンライン本人確認)などのSaaS開発技術のノウハウを活かし、社内外のユーザーの利便性を向上させる機能を開発して、サイボウズのkintoneとの連携を強化してまいります。





サイボウズ株式会社からのエンドースメント





サイボウズ株式会社は株式会社ショーケースによる、企業と顧客をつなぐプラットフォーム「おもてなしSuite」の新機能「おもてなしSuite for kintone View」の提供を心より歓迎いたします。「おもてなしSuite for kintone View」によりkintoneにある任意のデータをセキュアに社外に公開することで、取引先などとスムーズなやり取りが実現できることを期待しています。今後もパートナーシップを深めて、お客様に最適なソリューションをご提供いたします。



サイボウズ株式会社 執行役員 営業本部長 兼 事業戦略室長 栗山圭太





「kintone」について





29,000社以上(2023年4月末時点)が利用しているサイボウズの業務改善プラットフォーム。ノーコード・ローコードで簡単に素早く業務アプリを作成できるため、日々変化する業務にあわせて、現場主導で継続的に業務改善できるクラウドサービスです。主な機能として「データベース + ワークフロー+ コミュニケーション」の特性があり、顧客管理、出張申請、業務日報など幅広い用途で活用されています。

サービスサイト:https://kintone.cybozu.co.jp/





「おもてなしSuite(おもてなしスイート)」について





「おもてなしSuite」は「有人・AIによる無人両方に対応可能なチャット機能」「ローコードフォーム作成機能」をはじめとした、Webでの接客を実現するサービスです。





https://omosui-dx-cx.showcase-tv.com/



「有人・AIによる無人の両方に対応可能なチャット機能」では、AIチャットボットのモニタリングや、オペレータによるチャット割込み・引継ぎをする機能等により、顧客からの問い合わせをシームレスに早期解決する最適なサポートの提供を実現でき、抽出したチャットの会話履歴や満足度アンケート結果を新たなCX向上施策に活用することも可能です。



「ローコードフォーム作成機能」では、Web制作・プログラミングなどの専門的な知識がない人でも、直感的な操作でフォームを作成できるローコードツールです。



※「おもてなしSuite」は、株式会社ショーケースの登録商標です。





【株式会社ショーケース 会社概要】





代表取締役社長:

永田 豊志

所在地:

東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル14F

設立:

1996年2月1日

上場証券取引所:

東京証券取引所 スタンダード市場

証券コード:

3909

コーポレートサイト:

https://www.showcase-tv.com/



コアバリュー :

「おもてなしテクノロジーで人を幸せに」

私たちは人が感じる「不」を取り除き「幸せ」に導くお手伝いをしています。

そして、私たちの喜びは、人の期待を超え、感動や満足感を提供するしくみ=おもてなしテクノロジーで、幸せな人を増やしていくことです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/12-18:46)