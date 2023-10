[ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社]





2021年にスタートしたジョルジオ アルマーニの「クロスロード」は、人生の岐路に立たされた際、自らの意思で決断をし道を切り開いてきた女性たちの物語を語り継ぐプロジェクトです。第3弾となるシーズン3を迎える今年、独立心溢れる個性豊かな女性たちの、自分の夢を求める新たな6つのエピソードを公開します。



新しいエピソードは10月11日より、ジョルジオ アルマーニのチャンネルを通じて、順次公開される予定です。



1980年代に新しいファッションスタイルを確立したパイオニアとして、ジョルジオ アルマーニは現代女性の声を代弁し、その才能と個性に敬意を払い、女性が持つ真の強さをサポートし続けています。



シーズン3の主役の6人の女性を紹介します。



イネス・ラウ (INES RAU)

イネス・ラウはフランスとアルジェリアにルーツを持つモデル/アクティビストで、野生動物の保護から女性の権利まで、アマゾンの熱帯雨林をHuni Kuin コミュニティとともに旅するなど、グローバルな問題への献身的な活動でその名を知られています。2017年11月にはプレイボーイ誌の「プレイメイト・オブ・ザ・マンス」に選ばれ、史上初のトランスジェンダーのプレイメイトとなった彼女は、今やモデルとして確固たるポジションを築き、名だたる広告やブランドのキャンペーンの顔としても活躍しています。



ミリアム・レオーネ(MIRIAM LEONE)

ミリアム・レオーネは「Parents and Children: Shake Well Before Using」でデビューしたイタリアの俳優です。デビュー後、「1992」や「Thou Shalt Not Kill」などの名作シリーズで高い評価を得ました。

これまでに、イタリアの映画賞であるナストロ・ダルジェント賞の2度の受賞を始めとするイタリア国内での数々の映画賞を受賞し、この度、イタリア映画における最高の名誉とされるダヴィッド・デ・ドナテッロ賞にもノミネートされています。直近では「Diabolik」のエヴァ・カント役を始め複数の主役級作品に出演し、ますます映画界での存在感が増しています。



サヘル・ローズ(SAHEL ROSA)

サヘル・ローズはイランイラク戦争下のイランで生まれ、孤児院で幼少期を過ごした後、7歳で養子縁組をした養母とともに日本へ移住。高校生から俳優としてのキャリアを歩み、主演映画ではミラノ国際映画祭のみならず、様々な映画祭で最優秀女優賞を受賞。また、近年では舞台演出や映画監督など表現の幅を広げています。芸能活動以外にも世界中を旅しながら難民キャンプや孤児、ストリートチルドレンなど子どもたちへの支援活動を国内外問わず行い、2020年にはアメリカで人権活動家賞を受賞しました。



リリー・アレン(LILY ALLEN)

リリー・アレンは、シンガーソングライター、俳優、TV司会者などマルチに活躍する多才なアーティストです。イギリスでのBRIT賞、Ivor Novello賞などを始めとする31回の受賞と73回のノミネート歴を誇る彼女の音楽は、一時代を築きました。また、「Dreamland」シリーズのメル役でTVデビューをし、舞台「2:22: A Ghost Story 」では、その演技が絶賛され、イギリスの演劇界を代表するWhatsOnStage Awardsでは最優秀女優賞を受賞するなど、活躍の舞台は音楽シーンに留まらず、著書「My Thoughts Exactly」はサンデータイムズ紙のベストセラーリストにランクインしました。



ヤオ・チェン(YAO CHEN)

ヤオ・チェンはプロデューサー、慈善家としても知られる中国の俳優です。多彩な演技で評価され、これまでにシンガポール国際映画祭のシネマアイコン賞など32の賞を受賞しています。2010年からはUNHCR親善大使として難民の子どもたちや女性のために尽力し、特に中国の農村支援や中国農村開発基金による「チャイルドコンパニオンプラン」への献身的な活動で有名です。2015年にはフォーブス誌の「世界で最もパワフルな女性100人」に選ばれ、2016年には世界経済フォーラムのクリスタル賞を受賞しました。



ローレン・ワッサー(LAUREN WASSER)

ローレン・ワッサーは、現在モデル、俳優、アクティビストとして活躍していますが、彼女の経歴は壮絶なものです。2012年にTSS症候群を患い、両足の切断を余儀なくされたその後の活躍は、驚異的な回復力の証であり、彼女の軌跡と義足は強さの象徴となっています。彼女は、女性の権利のために闘うことを誓い、昨年、Harper's Bazaar 誌の「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2022」に選ばれました。彼女の活動と決意は、世の中の女性にインスピレーションを与え続けています。



「クロスロード」シーズン3の動画はこちらからご覧ください。

https://xfs.jp/GZbyUC



【ジョルジオ アルマーニ】

1975年にミラノで誕生したブランド。デザイナーはジョルジオ・アルマーニ。

ソフト仕立てのアンコンストラクテッド・ジャケットという画期的なジャケットを発表したことでファッション界に革命を起こし、以来、虚飾を排した本質的なスタイル、エレガントかつモダンで洗練されたデザインを提案しつ続けています。現在、ジョルジオ アルマーニのスーツやドレスは世界中のセレブリティに着用されておりレッドカーペットなどの場にも多く登場しています。





お問い合わせ先:

ジョルジオ アルマーニ ジャパン

03-6274-7070



