< Monohanako >と< GALERIE VIE >が暮らしを提案。期間限定イベント「 white & blue 」を開催いたします。





monohanako + GALERIE VIE white&blue

at TOMORROWLAND SHIBUYA FLAGSHIP STORE( 7.20 thu - 7.30 sun) and GALERIE VIE JIYUGAOKA

(7.26 wed -8.6 sun)









(https://store.tomorrowland.co.jp/detail/?article_id=707812)



<Monohanako >と< GALERIE VIE >が暮らしを提案。

期間限定イベント「 white & blue 」を開催いたします。







唐津とアメリカ・メイン州の工房< Monohanako >にて

中里花子氏が作陶。独自の感性と自然と共に生きる中里氏ならではの色彩と造形美。







パーソナリティを表すための心地よいアイテムを提案し、

変わらぬ自分らしさを発見できる生活のギャラリー< GALERIE VIE >。



使い手に委ねその人のリズムやスペースで楽しむことができる

余白のある自由な空気感を纏う ”器”と”洋服"。



期間中は< Monohanako >の器を豊富にラインアップするほか

ギャルリー・ヴィーの定番アイテムや

今イベントのための特別なアイテムもご用意しております。



食卓から空間、作る人から食べる人まで

日常を豊かに彩るアイテムをお楽しみ下さい。





<Special items>



Blouse / ¥36,300(tax in) Pants / ¥37,400(tax in) Dress / ¥46,200(tax in) Scarf / ¥16,500(tax in)



全てGALERIE VIE ※トゥモローランド 渋谷店 / ギャルリー・ヴィー各店のみの展開





American sleeve / ¥8,800(tax in) T-shirt / ¥9,900(tax in) Tank top / ¥8,800(tax in)



全てGALERIE VIE ※トゥモローランド 渋谷店 / ギャルリー・ヴィー各店のみの展開





Dress / ¥55,000(tax in) Sweat / ¥19,800(tax in)



全てGALERIE VIE ※トゥモローランド 渋谷店 / ギャルリー・ヴィー各店のみの展開





Bag / ¥16,500(tax in) Cooking coat / ¥27,500(tax in) Table cloth / ¥17,050(tax in)

Apron / ¥11,000(tax in) Kitchen cloth / ¥1,980(tax in) Apron / ¥8,580(tax in)



全てHOMELAND (それぞれ白と藍の2色展開) ※トゥモローランド 渋谷店 / ギャルリー・ヴィー 自由が丘店/ トゥモローランドオンラインストアのみ取り扱い







<開催店舗>







・トゥモローランド 渋谷本店

東京都渋谷区渋谷1-23-16 1F、B1F

03-5774-1711

期間:7/20(木)~7/30(日)



・ギャルリー・ヴィー 自由が丘店

東京都目黒区自由が丘2-9-23

03-3725-2577

期間:7/26(水)~8/6(日)





<関連URL>







<中里花子 Hanako Nakazato>







― 一つの使い方にこだわらず、ファッションのように季節やその時のムードに応じて組み合わせを替えたり、うつわの使い方を工夫することで日々変化する日常を楽しんでいただければ幸いです。―



唐津に育ち16歳で単身渡米、以後半生をアメリカで過ごす。日本の独特な食文化に目覚め、大学卒業後帰郷し、父、中里隆より陶芸を学ぶ。2000年の東京、万葉洞での親子展を皮切りに、以後日本、アメリカ各地で数々の個展を開催。2007年に故郷唐津に独自の工房monohanakoを設立。2010年にメイン州にmonoahanako Westを設立。現在、唐津とメインを半年ずつ行き来して作陶している。



