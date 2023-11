[九州旅客鉄道株式会社]

~「ななつ星」が新たな地域へ!Classic Japan Rallyとのタイアップツアー~



ななつ星in九州」は、「Classic Japan Rally」と共同で、新たな地域との出会いを求め、九州の“笑顔”をつなぐ旅、「Classic Japan Rally 2023 SEVEN STARS in KYUSHU〈ななつ星in九州との旅〉」を開催します。「ななつ星」ご乗車のお客さまの一部は、旅の途中「ななつ星」からクラシックカーに乗り換え、走行を行い、そのクラシックカーとともに「ななつ星バス」が通常のコースでは訪れない地域を走行します。各地にチェックポイントを設けておりますので、クラシックカーや「ななつ星バス」との触れ合いに、是非お越しください。









■「Classic Japan Rally」について

Classic Japan Rally は、2018年「天草」、2019年「平戸」、2021年「門司 - 神戸」、2022年「門司」をテーマに、1920年代から1973年までに製造された世界でも貴重なクラシックカーによるラリーイベントを九州にて開催してきました。世界遺産、災害復興支援、九州の歴史・文化・美しい風景を国内外に発信するとともに、小学校訪問など地域の方々との触れ合いをとおして、半世紀を経ても「動く」状態で大切に維持されてきた車=日本の匠の技術と、その文化を後世に伝えたいという思いで活動しています。



■実施概要

★ ラリー参加者のうち10組様が「ななつ星」に乗車して九州各地を巡る「ななつ星in九州との旅〈11月21日~24日〉」と、山口県を含めたコースをクラシックカーが走行してスピードではなくタイムの正確性を競う「ラリー(競技) 〈11月25日~28日〉」の2部構成です。

~3日目にかけクラシックカーと「ななつ星バス」が霧島及び大隅半島を一緒に走行する区間を設定し、途中の立ち寄り施設では、クラシックカーオーナー、ななつ星クルーとの触れ合いや記念撮影スポットの設置を行います。

※道路の都合上、一部クラシックカーとバスの走行

★ 「ななつ星in九州との旅」においては、2ルートが異なる区間があります。

※「ななつ星バス」車内の見学はできません。







「ななつ星in九州との旅」 開催日程 2023年11月21日(火)~ 11月24日(金)

(ななつ星区間・クラシックカー区間)

(Day1)博多 ~ 日田 ~ 豊後森 ~ 由布院 ~ 大分 【列車泊】

(Day2)熊本 ~ 八代 ~ 阿久根 ~ 伊集院 ~ 隼人 【旅館泊】

(Day3)霧島 ~ 鹿屋 ~ 串間 ~ 日南 ~ 南宮崎駅 ~ 大分 【列車泊】

(Day4)大分 ~ 豊後竹田 ~ 阿蘇 ~ 熊本 ~ 博多



「ラリー(競技)」 開催日程 2023年11月25日(土)~ 11月28日(火)

(Day1)博多 川端商店街 ~ 古湯温泉おんくり ~ 百花台公園 ~ 雲仙温泉

(Day2)古湯駐車場 ~ 百花台公園 ~ 島原港FT ~ 熊本港FT ~ サクラマチ クマモト ~ レストハウスやまなみ ~ 山荘 神和苑

(Day3)山荘 神和苑 ~ るるパーク ~ 豊後高田市役所 ~ 昭和の町商店街~ 昭和ロマン蔵 ~ 豊後高田市立高田小学校 ~ 宇佐市院内支所~ 門司港 ~ 大谷山荘

(Day4)大谷山荘 ~ ルネッサながと ~ 青海島 小浦 ~ 長門市役所 ~ 棚田の花段 ~ しおかぜの里 角島 ~ 豊北総合運動公園 ~ 栄町銀天街 ~ 門司港駅(ゴールセレモニー)



■詳細情報

「ななつ星in九州との旅」に関するHP https://classicjapan.jp/2023_sevenstars/index.html

「Classic Japan Rally 2023 SEVEN STARS in KYUSHU〈ラリー〉」に関するHP

https://classicjapan.jp/2023_kyushu/index.html

詳細についてはHPをご確認ください。



