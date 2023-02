[株式会社ヨウジヤマモト]

<stein>との協業による初コラボレートアイテムが登場



https://www.yohjiyamamoto.co.jp/news/detail/wildside-yohji-yamamotocollaborate-collection-vol-21







エッジの効いたコンセプチュアルプロジェクト「WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO(ワイルドサイド ヨウジヤマモト)」にて第21弾コラボレートコレクションを、オンラインプラットフォーム、及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKAにて、3月1日(水)日本時間PM12:00に発売いたします。

【日本サイト】 https://wildside-online.jp

【海外サイト】 https://wildside-online.com



第21弾は<stein>との初協業により、ヨウジヤマモト社を象徴する黒をコンセプトカラーとしたWILDSIDEエクスクルーシブアイテムを展開いたします。



【商品ラインナップ】

<stein>はデザイナー・浅川喜一朗氏が手掛ける日本のファッションブランド。「Stillness and motion , minimal and maximal , mode and tradition.」「無から有へ。そのはざまの部分を表現する。」をブランドコンセプトに、メンズおよびウィメンズのアイテムを展開しています。



<stein>で定番品として展開されているアイテムをベースに、Yohji Yamamotoが長年に渡り使用し続けているオリジナルのウールギャバジン生地と、柔らかい牛革で仕上げられたジャケットとパンツ、<stein>の過去のコレクション写真を10枚重ねた特別なグラフィックを使用したスウェット、着古された雰囲気の生地を牛革でつなぎ合わせた特異なデザインのスウェットの全4種が登場いたします。



オーバーサイズロングテーラードジャケット 165,000円

https://wildside-online.jp/shop/g/gSZ-J01-901-1-02/

※商品詳細ページは発売日時に公開



Front





Back





ベルトレストラウザー 82,500円

https://wildside-online.jp/shop/g/gSZ-P04-901-1-02/

※商品詳細ページは発売日時に公開



Front





Back





オーバーサイズリビルドスウェット 71,500円

https://wildside-online.jp/shop/g/gSZ-T11-031-1-03/

※商品詳細ページは発売日時に公開



Front





Back





オーバーサイズリコンストラクションスウェット 159,500円

https://wildside-online.jp/shop/g/gSZ-T12-902-1-03/

※商品詳細ページは発売日時に公開



Front





Back





【WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO第21弾コレクション】

▼発売日時:3/1(水)PM12:00

公式オンラインプラットフォーム

【日本サイト】https://wildside-online.jp/

【海外サイト】https://wildside-online.com/



WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA

大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15

TEL:06-7662-8038



▼Official Instagram:@wildsideyohjiyamamotojp

https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/



▼Official Twitter:@wildsideyohjiJp

https://twitter.com/WildsideYohjiJp



▼stein Official Instagram:@ssstein_design

https://www.instagram.com/ssstein_design/



