第146回 2022年度最後のKCBMに3,897名のカワサキファンが集結!



株式会社カワサキモータースジャパン(本社:兵庫県明石市、代表取締役社長:桐野英子)は、11月13日(日)茨城県大洗町で開催した「カワサキコーヒーブレイクミーティング in 茨城」についてイベントレポートをご報告いたします。







大洗公園県営駐車場(茨城県)で開催した、2022年最後のカワサキコーヒーブレイクミーティング(以下、KCBM)となる「KCBM in 茨城」には過去2番目の来場者数となる3,897名(過去最多は2022年10月のKCBM in 佐賀:4,569名)のカワサキファンにご来場いただきました。



1998年の初開催より通算146回目の開催となるカワサキコーヒーブレイクミーティング。

このイベントは、カワサキファン参加型イベントで、無料でふるまわれるコーヒーを飲みながら、一緒に来た仲間や会場で知り合った仲間同士でバイク談議に華を咲かせたり、会場にズラリと並んだカワサキ車を見て回ったりと、自由にお過ごしいただけます。主に午前中のみで行うので、ツーリング途中に立ち寄っていただくことができる内容としています。



会場となった大洗公園県営駐車場には、9時の開場より30分程度で2,000名の来場があり、その後も入場されるバイクの列は12時過ぎまで途切れることはなく最終約3,900名のカワサキファンが集結。





最新のモデルから往年の名車まで3,500台以上の様々なカワサキモーターサイクルが整列した会場内では、見て回るだけでも楽しく、また、イベントステージでは、KAZEギャルや特別ゲストのフラットトラック世界選手権日本代表大森雅俊選手(KAWASAKI Catala Racing Team 、使用車両:KX450)のトークショーやじゃんけん大会を実施。来場された方は競技を初めて知る方も多く大森選手の話を食い入る様に聞かれていました。





会場限定販売のマグカップや出展ブースでは、各パーツメーカーの出展やグッズの販売などがあり、多くのお客様で賑わっておりました。





開催日時:2022年11月13日(日)9:00~13:00

会場:県立大洗公園 県営駐車場(茨城県東茨城郡大洗町磯浜82490)

主催:株式会社カワサキモータースジャパン

運営協力:(株)SKYWALKER



2023年も全国でカワサキコーヒーブレイクミーティングを開催予定。

会場詳細やスケジュールは決まり次第、ご案内させていただきます。

皆様のご来場心よりお待ちしております。







