「For Good」のサポートプランは、業界の平均達成率の30%(※1)を大きく上回る結果を達成中。独自のサポートプランで初挑戦でも安心して挑戦できます。



掲載手数料0円クラウドファンディングサービス「For Good」(※2)は、2022年11月に専任の担当者がサポートをする「いっしょプラン」の利用者の目標達成率が90%を達成しました。また、プラン開始当初の2022年8月から累計80%の達成率を獲得しております。







(※1)引用元:消費者庁が2020年公表した「クラウドファンディング(購入型)の 動向整理」

(※2)For Goodは、株式会社ボーダレス・ジャパン(代表取締役:田口一成/本社:東京都新宿区)が運営しています。





For Goodのいっしょプランとは



For Goodは「社会をより良くしたい」という想いを、誰でもアクションに変えられるクラウドファンディングです。

2022年5月にサービスをリリースし、わずか6ヶ月で400件を超えるプロジェクト相談が寄せられ、既に200件以上のプロジェクトが掲載開始。とても大きな反響をいただいております。



<いっしょプランのサポート内容>

For Goodでは、ご利用プランに「いっしょプラン」と「じぶんプラン」の二つを用意しております。

いっしょプランでは、クラウドファンディングの専門家が一人一人に担当がつき、掲載準備から掲載終了まで合計4回のミーティングを実施しております。





ミーティングでは、実行者のプロジェクトに合わせて、支援が集まるプロジェクトになるようアドバイスをさせていただいております。また、掲載開始後もアナリティックスデータを元に、広報活動のアドバイスやアイディアをお伝えさせていただいております。



<目標達成ができる理由>

いっしょプランでは、クラウドファンディングの成功に必要なポイントを押さえたサポートをさせていただいております。各期間で必要なやるべき準備や、考え方などの知見をお伝えをしていることで、多くの実行者さんがスムーズに掲載準備から広報活動を進めていただけています。



<ご利用しやすい利用価格>

充実したサポート内容ですが、利用料は集まった金額の5%(税別)※3と、他社と比べても安価にご利用いただけます。



(※3)最低利用料は3万円(税別)となります。





利用者からも多数の満足の声



For Goodのいっしょプランでは、目標の達成率だけではなく、ご利用いただいた実行者さまの満足度も大切にしております。

プロジェクトの成功だけではなく、実行者さんの活動自体がより良くなってほしい思いで伴走をしているためです。

実際にいただいた実行者さまの声をご紹介させていただきます。



「担当の方が精神安定剤みたいな存在で、クラファン期間中の不安を乗りきれました」





<プロジェクト情報>

■プロジェクト名

「ココロとカラダのアップデート」ゆらぎを楽しめるコミュニティをつくりたい!

■実行者名

87(はちなな)



<コメント(一部抜粋)>

For Goodの担当の方に相談して、アドバイスをいただけたことがすごく助かりました。タイトルでも使われている「ゆらぎ」という言葉の方が、より想いが伝わるとアドバイスしていただきました。どんな言葉が思いが伝わるのか、どう見せるのが一番最適なのかを、第三者的にアドバイスをいただけたのはありがたかったです。担当者の方が本当に私達の思いに寄り添ってくださって、私たちが伝えたいことをすごく理解してくださっていたのですよね。クラファンを始めるにあたって不安はあったのですが、安心して相談できる人が近くにいたことがすごくよかったです。



インタビュー記事はこちら:https://rescuex.jp/blog/news-and-blog/35191



「For Goodの担当者と”チーム”で進められたクラウドファンディングです」





<プロジェクト情報>

■プロジェクト名

子どもたちに選ぶ権利を。北海道の大地に「子どもが主役の学校」を作ります!

■実行者名

NPO法人まおい学びのさと



<コメント(一部抜粋)>

ForGoodの担当の方に話していく中で、初めて知る人はこういうところがわからないんだ、こうやって思うんだ、など新しい発見がたくさんありました。ミーティングで質問していただくことで、自分達にとっては当たり前だと思っていたことをよりわかりやすく説明することができたと思います。

担当の方が、指示型でアドバイスするのではなく、お互いの考えや想いを交換しあう時間になっていました。プロジェクトに心から共感してくれていることが伝わっていたので、私たちも素直にアドバイスを受け入れられて、信頼関係が築けていました。



インタビュー記事はこちら:https://rescuex.jp/blog/news-and-blog/35212





はじめてのクラファンをForGoodで挑戦してみませんか?



For Goodは「社会をより良くしたい」という想いを、誰でもアクションに変えられるクラウドファンディングです。

サポートプランの「いっしょプラン」をはじめ、掲載手数料0円など、よりプロジェクトの立ち上げをしやすいサービスを目指しています。

挑戦したい想いはあるけど、少し不安な方、無料相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。







