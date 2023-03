[株式会社TSIホールディングス]

最高の履き心地を実現した1足に注目!



株式会社TSI が運営するレディース向けセレクトショップ【ROSE BUD(ローズ バッド)】より、【SHAKA(シャカ)】に別注した限定カラー・ベージュのシューズが登場。カジュアルからアーバンアウトドア、スタイリッシュで大人なコーディネートにも相性抜群なおすすめの1足。













SHAKA オッタートレイルエーティ ¥16,500(税込み)



・サンダルの手軽さとスニーカーの安定性を兼ねた「OTTER TRAIL AT (オッタートレイルエーティ)」

・甲のZ型ストラップのベルクロで簡単にフィット感を調整可能

・中敷き(インソール)には高い抗菌・防臭効果、通気性、クッション性の高いSHAKA IN-FOAM を採用し、快適な履き心地を実現

・ソールには全地形対応でグリップ力、クッション性が高い ALL-TERRAIN(AT) SOLE を使用

・ROSE BUD別注のベージュ



COLOR BLACK,BEIGE

SIZE 4,5,6,7



ROSE BUD オンラインストア

https://www.rosebud-web.com/women/shoes/sneakers/6013155045.html?utm_source=instagram&utm_campaign=instagram_rb







ABOUT "SHAKA"



山地や砂漠といった厳しい環境に順応する機能性と、

美しい民族調の色柄を落とし込んだウェビングテープが特徴の、

南アフリカ共和国で1990年代に誕生したサンダルブランド。



2000年代初頭に一旦ブランドの歴史に幕を下ろすが、

現代的なデザイン提案やさらなる履き心地の向上を図り、

「SHAKA」らしく新鮮さも感じるブランドに生まれ変わり再スタート。



土踏まずの部分までびっしりと凹凸が施されているシャークトゥースソール。

軽量でクッション性の高いEVAミッドソール。

強固でしなやかなウェビングテープ。



伝統を守りつつ、全てのディティール・機能性を進化させたサンダルです。



HP:https://shaka-jp.com/

instagram: @shaka_footwear

https://www.instagram.com/shaka_footwear/?hl=ja







ABOUT ROSE BUD



トレンドからベーシックまで、様々なアイテムを展開するオリジナルブランド“ROSEBUD”と、

独自のフィルターを通して世界各国から集めた

ウェアからアクセサリー・小物などのアイテムとテイストがミックスされた、

女性のワクワクした気持ちを集約したクローゼットのようなセレクトショップ。



ROSE BUD=バラのつぼみ



常に新しい出会いのある他にないオリジナルスタイルを提案します。



HP:https://www.rosebud-web.com/

instagram:@rosebud_official_





<商品に関するお問い合わせ>

ROSE BUD ルミネエスト新宿店 03-5368-2767

東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿1F





<プレスリリースに関するお問い合わせ>

株式会社TSI

デジタルジェネレーション事業Div.

ROSE BUD事業部 Directionセクション Press

阿部 希美

080-4183-5357

n_abe_yg@rosebud.co.jp

〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-27

住友不動産青山ビル東館2階



