CS衛星劇場では、衛星劇場で放送される中国ドラマの魅力を解説するナビ番組「中国ドラマナビ!冬SP 2023」を放送&配信します。



CS放送局「衛星劇場」では、「中国ドラマナビ!冬SP 2023」を放送、さらにYou Tubeでも配信します。

この番組では、衛星劇場でこの冬スタートする中国ドラマをナビゲート。SEVENTEENのJUNが主演を務める「独家童話(原題)」、アレン・レン、リー・チン共演の「請君~遥かなる恋人たち~」、ディリラバ、ゴン・ジュン共演の「安楽伝(原題)」、シャオ・ジャン出演の「これから先の恋」、赤西仁が出演する「凌雲志 ~愛と正義に生きた英雄~」といった放送作品のどころをご紹介します。ぜひご覧ください!







中国ドラマナビ!冬SP 2023

★CS衛星劇場にて、11月24日(金) 午後10:45~他 放送!

※スカパー!、J:COMは、無料でご視聴頂けます。

※ひかりTV及び一部CATVでは、未実施の場合がございます。



★CS衛星劇場のYou Tubeでも配信中⇒ https://youtu.be/1H_rstJcmEk



この冬、衛星劇場で放送スタートの中国ドラマをナビゲートするスペシャル番組。衛星劇場でしか見られない放送作品をストーリーやキャスト紹介など、見どころポイントとともにたっぷりと紹介します!



「独家童話(原題)」(C) 2023 Ningbo Three Magpies Culture Technology Co., Ltd. & Jiangsu Qijia Film and Television Culture Media Co., Ltd. All Rights Reserved



「独家童話(原題)」 ※日本初放送

SEVENTEENの中国人メンバー・JUNの単独主演ドラマ!繊細で何事にも秀でたリン・チャオ(JUN)と、天真爛漫、勉強は苦手なシアオ・トゥー(ジャン・ミアオイー)が幼なじみの関係から恋に落ちるまでを描く青春ラブコメディ。



「請君~遥かなる恋人たち~」 ※日本初放送

アレン・レン、リー・チンが豪華共演!人気俳優が繰り広げるロマンス&アクションに魅了される話題作。3000年の時を経て現世に蘇った人族の王子・陸炎(アレン・レン)は、霊族の聖女と瓜二つの女性(リー・チン)と再会する。



「安楽伝(原題)」 ※日本初放送

ディリラバ&ゴン・ジュン初共演!「山河令」のゲイリー・シンが総監督を務めたロマンス時代劇。海賊を蹴散らす女侠が品行方正な皇太子に言い寄るが、実は彼女は皇帝一族に復讐心を抱く皇太子の許婚という正体を隠していた。



「これから先の恋」

「陳情令」シャオ・ジャン、現代ロマンスドラマ初主演!ヤン・ズーと共演したハートウォーミング・ラブロマンス。真面目な仕事人間の医師と明るくて可愛らしいチェリスト。反発しあっていた2人が少しずつ距離を近づけていく。



「凌雲志 ~愛と正義に生きた英雄~」 ※日本初放送

この物語は、猿の磐石(レイモンド・ラム)が妖怪に化し、数々の困難を経て最終的に弱い妖怪を守る英雄になる物語。赤西仁が天界地界第一の戦神、潅江口大軍の首領、楊嵐の兄・楊岩を演じている。



