「クリエイティビティ×テクノロジー」でIP開発を行う株式会社CHET Group(本社:東京都品川区 代表取締役CEO:小池祐輔 以下、CHET)は、日本でも抜群の人気を誇るタイの俳優・Mew Suppasit(ミュー・スパシット)と韓国出身のシンガーソングライター Sam Kim(サム・キム)とのコラボシングル「Before 4:30 (She Said…)」の、ここでしか手に入らないスペシャルなグッズを10月27日より発売いたします。







“ミュー”の愛称で知られ、モデルやアーティスト活動など幅広くこなすタイの大人気俳優 Mew Suppasit(ミュー・スパシット)と韓国出身のシンガーソングライター Sam Kim(サム・キム)とのコラボシングル「Before 4:30 (She Said…)」の日本発売が決定!





日本でのCD発売を記念し、それぞれ内容の異なる<期間限定ECスペシャルセットA><期間限定ECスペシャルセットB><EC限定版>、さらに、アナザージャケット3種類がセットになった<3形態同時購入セット>をご用意。CDのジャケットをアナザージャケットに変えてお楽しみいただくことができます。



<期間限定ECスペシャルセットA/B>と<3形態同時購入セット>は期間限定販売となりますので、この機会をお見逃しなく!



<期間限定ECスペシャルセットA/B・3形態同時購入セット 販売ページ>

販売ページ:https://creativityhackseverything.chet.com/products/before-4-30-s



<EC限定版 販売ページ>

販売ページ:https://creativityhackseverything.chet.com/products/before-4-30



<販売期間>

・期間限定ECスペシャルセットA/B、3形態同時購入セット

2023年10月27日(金)14:00~2023年11月20日(月)23:59



・EC限定版

2023年10月27日(金)14:00~



※お届け予定時期:2024年1月下旬より順次お届け予定(資材調達の関係上、前後する可能性がございます)

ジャケット・商品デザインなどは予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。





CD情報





アーティスト:Mew Suppasit, Sam Kim

タイトル:Before 4:30 (She Said…)

品番:CHSO-008





特典情報







Before 4:30 (She Said…)<期間限定ECスペシャルセットA> 13,200円(税込)

└CD(Before 4:30 (She Said…))

└マグカップ

└布ポスター

└クリアファイルA 2枚

└つながるアクリルチャームA

└ブロマイド 2枚(全10種類からランダム封入)











Before 4:30 (She Said…)<期間限定ECスペシャルセットB> 8,800円(税込)

└CD(Before 4:30 (She Said…))

└フォンタブ

└缶バッジ

└クリアファイルB 2枚

└つながるアクリルチャームB

└ブロマイド 2枚(全10種類からランダム封入)











Before 4:30 (She Said…)<EC限定版> 5,500円(税込)

└CD(Before 4:30 (She Said…))

└アクリルスタンド

└ビッグ缶バッジ

└ブロマイド 2枚(全10種類からランダム封入)









Before 4:30 (She Said…)<3形態同時購入セット> 27,500円(税込)

└Before 4:30 (She Said…)<期間限定ECスペシャルセットA>

└Before 4:30 (She Said…)<期間限定ECスペシャルセットB>

└Before 4:30 (She Said…)<EC限定版>

└アナザージャケット 3枚





サイズ

・マグカップ:約H92×W80mm

・布ポスター:B1

・クリアファイル:A4

・つながるアクリルチャーム:約W50×H50mm

・ブロマイド:約W89×H127mm(Lサイズ)

・フォンタブ:約W55×H88mm

・缶バッジ:約57mm

・アクリルスタンド:本体 約W50×H50mm、土台 約W77×H60mm

・ビッグ缶バッジ:約76mm

・アナザージャケット:約W120×H120mm









アーティストについて







Mew Suppasit(ミュー・スパシット)

世界で旋風を巻き起こしたタイのテレビシリーズ『TharnType/ターン×タイプ』(2019)で主役のターン役を務め、大ブレイク中の俳優。俳優業にとどまらず、自身での作詞作曲や海外歌手とのコラボなど、音楽活動でも旋風を巻き起こし、独自の道を切り開いてきた。

Instagramのフォロワー数は500万人以上。







CHET Asiaについて







CHETが、国籍やグループの枠にとらわれず全てのアジアアーティストの可能性を広げるために設立したレーベル。それぞれのアーティストのメイン市場と別のアジア諸国市場をクロスさせ、音楽配信、グッズ販売、イベント、ファンクラブ、メディア出演、SNSサポートなどの相互機会提供、アジア中の新しい才能を発掘するオーディションの企画を行う。





<会社概要>

会社名:株式会社CHET Group

代表者:代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地:東京都品川区上大崎3-14-35山手ビル2F

設立:2020年5月

URL:https://chet.com

事業内容:株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援





<本資料に関するお問合せ先>

株式会社CHET Group 広報担当

MAIL:pr@chet.co.jp







