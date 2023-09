[株式会社小田急百貨店]

新宿店2階イベントスペースにて10月10日まで!ECサイトでも展開中



小田急百貨店新宿店2階のイベントスペースでは、10月10日(火)までの期間、ラグビーウェアブランド『カンタベリー』のPOP UP SHOPを開催します。







1904年から世界のラグビーシーンにおいて強豪国やチームに最先端のラグビージャージを提供し続けている『カンタベリー』。そこで培ったものづくりへのこだわりは2023年にモデルチェンジしたラグビー日本代表ジャージにも活かされています。今般のPOP UP SHOPでは、ラグビー日本代表レプリカジャージをはじめとした関連商品を展開します。







ラグビー日本代表2023新レプリカジャージ





新ジャージのコンセプトは「KABUTO兜」。伝統の赤と白を基調とし、和の文様を取り入れたデザインで、日本人の持つスピリットで世界と戦う「精神性、誇り」を宿した選手を鼓舞し、日本中の気持ちをひとつに繋げるジャージです。



●ラグビー日本代表2023新レプリカジャージ (XS~3L)各13,200円





●ラグビー日本代表2023新レプリカジャージ(キッズ100/120/140)各7,150円





ECサイト「小田急百貨店オンラインショッピング」にて展開中





ECサイト「小田急百貨店オンラインショッピング」では、10月9日(月・祝)までの期間限定でラグビー日本代表のレプリカジャージを販売中です。(※ECサイトでは、XSサイズの取り扱いなし)

URL: https://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/c0727





<開催概要>

名称:『カンタベリー』POP UP SHOP

期間:9月6日(水)~10月10日(火)

場所:小田急百貨店新宿店2階イベントスペース

所在地:東京都新宿区西新宿1-5-1

アクセス:新宿駅西口すぐ

TEL:0570-025-888(ナビダイヤル)

URL:https://www.odakyu-dept.co.jp/



