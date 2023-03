[IHGホテルズ&リゾーツ/IHG・ANA・ホテルズグループジャパン]

~国内最大級の航空会社・ホテルネットワークによる多方面の協業強化へ!~



● ANAホールディングスとIHG・ANA・ホテルズグループジャパンは包括的協定を締結しました。

● 2006年から開始した戦略的提携を発展させ、販売・マーケティング分野を中心に多方面での協業を強化します。

● 年間を通じた共同キャンペーンの実施、機内や国内主要空港でのIHGホテルズ&リゾーツの広告展開や、IHGのウェブサイトやモバイルアプリ上にてANAマイレージ会員向けの特典やプロモーションなどを実施します。

● 協定締結を記念して、両社の会員プログラムメンバー向けにANAマイルやホテル宿泊券が当たる「IHG・ANAホテルズ X ANA WOW! Experienceキャンペーン」を実施いたします。















ANAホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:芝田 浩二、以下「ANAHD」)とIHG ホテルズ&リゾーツ(本社:英国、日本:東京都港区、国内運営会社:IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社、CEOおよびIHGホテルズ&リゾーツ マネージングディレクター、日本&マイクロネシア:アビジェイ・サンディリア、以下「IHG」)は、包括的協定を締結しました。



両社は、2006年よりホテル事業運営における戦略的提携を開始し、ANAグループが培ってきたノウハウとIHGが持つグローバルブランドを融合した日本初のデュアルブランドホテルを展開し、ANAマイレージクラブ会員種別に応じて、宿泊・レストランご優待や、ご朝食やウェルカムドリンクサービスの提供など、IHGにご宿泊のお客様へ多彩なサービスをご用意しています。



新型コロナウイルスが収束に向かい、航空・ホテル宿泊需要の本格的な回復傾向が鮮明になった今、ANAグループの航空ネットワークとIHGのホテルネットワークによる包括的協定を活かし、販売・マーケティング分野を中心に多方面の協業を行います。これにより、国内外のロイヤリティプログラム会員および非会員に対し、ANAグループのエアラインネットワークや国内外のIHGホテルズ&リゾーツの施設の認知をさらに高め、顧客体験の価値を強化してまいります。



具体的には、年間を通じた共同キャンペーンの実施や、機内や国内主要空港でのIHGの広告展開を開始するとともに、IHGウェブサイトやモバイルアプリ上にてANAマイレージクラブ会員向けの特典やプロモーションなどを実施します。また、本協定締結を記念し、ANAマイルやホテル宿泊券が当たる「IHG・ANAホテルズ X ANA WOW! Experienceキャンペーン」を実施いたします。



ANAHDとIHGは、両社の連携を通じて国内外への移動需要の喚起に加え、今後は航空業界・ホテル業界の枠を越えて、地域の持続的な発展に向けた取り組みや、次世代のホスピタリティ分野を担う人財育成などの可能性も検討してまいります。



<IHG・ANAホテルズ X ANA WOW! Experienceキャンペーン>



戦略的パートナーシップ締結記念として、IHG・ANAホテルズ X ANA WOW! Experienceキャンペーンを2023年4月初旬から6月30日まで実施いたします。ぜひこの機会に、ANAマイレージクラブ会員およびIHG One Rewards会員になり、IHGホテルズ&リゾーツでのご滞在をお楽しみください。

キャンペーンページは、2023年4月初旬にANAウェブサイト上公開予定です。



■キャンペーン概要

対象期間にIHGホテルズ&リゾーツに予約し、ご宿泊された方の中から、抽選で10,000マイルを50名様に、5,000マイルを100名様にプレゼントいたします!さらに新規オープンホテルを含む国内11施設のホテル宿泊券も抽選でプレゼントいたします。なお、通常の宿泊マイルも積算いただけます。



■キャンペーン期間

ご予約期間 : 2023年4月初旬~6月30日(金)

ご滞在期間 : 2023年5月7日(日)~7月31日(月)

※ご予約開始日は別途キャンペーンページにてお知らせいたします。



■抽選の対象となるご予約・エントリー方法

キャンペーンの抽選対象となるには下記の条件すべてに当てはまる必要があります。



1.IHGホテルズ&リゾーツの公式サイト、アプリ、カスタマーケアセンター、ホテルなどでご予約をし、世界のIHGホテルズ&リゾーツにキャンペーン期間中にご予約・滞在された方

※対象となる料金は、IHG One Rewardsポイント積算対象となるすべてのご予約となります。

※旅行会社等を通じたご予約は対象外です。



2.ANAキャンペーンページ(4月初旬開設予定)より、キャンペーン参加登録をされた方



3.IHG One Rewardsの会員で、ポイント積算先の希望をANAマイルで指定されている方

※IHG One Rewardsの会員でない方は、チェックイン前に会員登録をし、ご自身のアカウントプロフィールでポイント積算先をANAマイルに指定していただく必要があります。



以 上





IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて:

IHG ホテルズ& リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の18ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に約6,000ホテルを有し、1,800軒超のホテルが開発中となっています。また、IHGワンリワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。



ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニエット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

プレミアム: vocoホテルズ, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, avid ホテルズ

スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ





InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには、約345,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。



日本国内では、2006年12月に、IHGとANAの業務提携によるジョイントベンチャー会社、IHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立。2022年9月現在、6ブランド(インターコンチネンタル、キンプトン、ANAクラウンプラザ、ホリデイ・イン及びホリデイ・インリゾート、ホリデイ・インエクスプレス、ホテルインディゴ)、44ホテル、12,000室超を展開しています。今後もvoco大阪セントラル、ホテルインディゴ東京渋谷、リージェント京都の開業を予定しており、日本においてもIHGホテルズ&リゾーツは拡大をし続け、更なる旅の選択肢を皆様にお届けしてまいります。



IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式ウェブサイト: www.anaihghotels.co.jp



