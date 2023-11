[ISARIBI株式会社]

アニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ (以下RABと略)」(METEORA st.所属)のマロン×『らき☆すた』作者・美水かがみが描く表紙と、RABの特大特集が掲載された「コンプティーク 2023年12月号」が本日11月10日発売となった。









表紙&巻頭&付録ステッカー『REAL AKIBA BOYZ』!



今RABがあるのは『らき☆すた』と『コンプティーク』のおかげ!?

今年で16年目を迎える人気上昇中のアニソンダンスパフォーマー、REAL AKIBA BOYZが表紙&付録&巻頭特集!

なんと表紙と付録ステッカーは『らき☆すた』作者・美水かがみとRABのマロンとのコラボイラスト!!

リハーサルも含めた16周年イベント「STRIKE COLORZ」レポートや美水かがみ×RAB ROOTSスペシャル対談、RAB ESPICE&龍インタビューとてんこ盛りでお送りします!



新連載も見逃すな!!

「カクヨム」で人気のバトルファンタジーがコミカライズ!

“自分を重くする”しかできないハズレ魔法は本当は重力を操る最強魔法!?

ノロマ魔法で強敵とぶつかり合うバトルファンタジー、ついに連載開始!

『ノロマ魔法と呼ばれた魔法使いは重力魔法で無双する ~まだ重力の概念のない世界にて、少年は万有引力の王となる~』





コンプティーク 2023年12月号

定価: 1,000円 (本体909円+税)



発売日:2023年11月10日 判型:A4判 商品形態:雑誌 ページ数:324 雑誌コード:1397712

表紙&巻頭&付録ステッカー『REAL AKIBA BOYZ』!





【目次】

◆巻頭特集

16周年ライブのリハーサルを含めたレポートや

RABと縁のある!?『らき☆すた』作者・美水かがみとの対談などファン必見の27p!!

『REAL AKIBA BOYZ』



◆新連載&巻中カラー!

「カクヨム」人気作コミカライズ★重力を操る魔法で最強へと突き進む!

『ノロマ魔法と呼ばれた魔法使いは重力魔法で無双する ~まだ重力の概念のない世界にて、少年は万有引力の王となる~』



◆付録

REAL AKIBA BOYZ×らき☆すた

特製コラボステッカー



◆コミック

・ノロマ魔法と呼ばれた魔法使いは重力魔法で無双する

・左遷されたギルド職員が辺境で地道に活躍する話

・最強のオールラウンダーとなる。

・四つ子ぐらし

・スキルがなければレベルを上げる

・僕は七度目の人生で、怪物姫を手に入れた

・異世界で配信活動をしたら大量のヤンデレ信者を生み出してしまった件

・ATRI -My Dear Moments-



◆注目タイトル

Fate/Grand Order

ウマ娘 プリティダービー

IRIAM

絆のアリル

グランブルーファンタジー

プリンセスコネクト!Re:Dive

白猫プロジェクト

魔法使いと黒猫のウィズ



◆連載コーナー

TYPE-MOON INFORMATION

ゲームカタログ

エンタメプレス

コンたま!!!!!



◆others

次号予告

読者アンケート&プレゼント



※画像は表紙及び帯等、実際とは異なる場合があります。





「コンプティーク 2023年12月号」 [コンプティーク] - KADOKAWA

https://www.kadokawa.co.jp/product/322302000795/





2024年 THE REAL AKIBA BOYZ ONE MEN LIVE TOUR 2024『Over The Future』二次抽選が受付中!







THE REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE TOUR 2024

『Over The Future』



日程・会場:

2024年2月8日(木)東京・Zepp Shinjuku

開場18:15 開演19:00



2024年2月16日(金)愛知・Zepp Nagoya

開場18:15 開演19:00



2024年2月18日(日)大阪・Zepp Namba

開場16:45 開演17:30



2024年4月21日(日)東京・TOKYO DOME CITY HALL

開場16:00 開演17:00



出演:REAL AKIBA BOYZ



【HP二次抽選先行】



≪Zepp公演≫

申込受付期間:11/4(土)20:00~11/19(日)23:59

当落発表日:11/22



≪TDC公演≫

申込受付期間:10/15(日)19:00~11/19(日)23:59

当落発表日:11/22



受付URL:https://l-tike.com/rab/





「REAL AKIBA BOYZ」最新情報



成田空港「Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA アキハバラ+」 × REAL AKIBA BOYZ コラボ決定!







. 成田空港内の免税店「Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA アキハバラ+」のリニューアルに際しREAL AKIBA BOYZがコラボ決定!



「Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA アキハバラ+」のシンボル「ダンスの像」の前で撮影したREAL AKIBA BOYZの踊ってみた動画もLEDディスプレイに放映されます!



https://www.fasola.jp/search/floor-map/no2/akihabara.html







2024年3月2日(土)「オーイシ武道館 ~オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 日本武道館~」出演決定!









オーイシマサヨシさんのデビュー10周年を飾る記念すべき武道館ライブに

REAL AKIBA BOYZ が出演させていただきます!!



「オーイシ武道館 ~オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 日本武道館~」



日時:2024年3月2日(土) 開場17:00 開演18:00

会場:日本武道館



【出演】オーイシマサヨシ



【ゲスト】

グリッドマン(Universe Fighter)

ダイナゼノン

グリッドナイト

ウルトラマンロッソ

ウルトラマンブル

https://www.014014.jp/news/5212



METEORA st. INFORMATION







『METEORA st.』

読み:メテオラストリート



『今までの私をぶち壊す』 をテーマに世界で活躍できる、ありとあらゆるジャンルのオタクが所属する。



ダンスを中心に、ミュージック&アート両機においてインフルエンス能力を持った クリエイターとアーティスト達が集った 事務所及びエージェント・育成機構。



それが「METEORA st.(メテオラストリート)」です。



「METEORA st.(メテオラストリート)」はISARIBI株式会社がプロデュース、株式会社アブストリームクリエイションが運営する、インフルエンサーレーベルです。



公式WEB

http://meteora-st.jp/

Twitter

https://twitter.com/meteora_st









