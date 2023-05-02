【5月4日・5日開催】MEISTER.Fはイオンモール沖縄ラ…
［株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN］
パーソナルモビリティブランドMEISTER.Fは、イオンモール沖縄ライカムのグランドスクエア（１F）にて、5月4日(木)と5日(金)に「モビリティ体験イベント For Kids」という、重心移動で運転をコントロールする新感覚モビリティの「電動バランスボード」、公道走行対応の「電動キックボード」の試乗・販売会を開催致し、電動モビリティを特別価格で販売します。
もっとお得に、イオンモール沖縄ライカムキッズクラブのクーポン使用で電動バランスボードを10％オフ、さらに2台目購入で5％オフ。電動キックボードと電動スケートボードは、1台目5％オフ、2台目購入でさらに5％オフのセール価格で販売いたします。また、ご購入後電動バランスボードを安心して練習できる5,000円相当のキッズプロテクター、もしくは収納バックをプレゼント。ゴールデンウイークにお得に電動モビリティをGetしましょう。
5月6日・7日開催 試乗販売イベント「モビリティ体験 For Kids」で、電動バランスボードを特別価格でご提供が決定。キッズクラブクーポン併用でさらにお得に購入できます！
モビリティ体験 For Kids
日程 5月4日(木)、5月5日(金）10時30分から18時30分
場所 イオンモール沖縄ライカム 1Fグランドスクエア（水槽前）
イオンモールキッズクラブ会員様MEISTER.Fクーポン使用で電動バランスボード10％オフ
さらに！2台目購入で5％オフでご購入いただけます。電動バランスボードは、ご購入後安心して練習できる5,000円相当のキッズプロテクター、もしくは収納バックをプレゼント。
【オフロードタイプ】8.5インチタイヤ搭載タープグリーン電動バランスボード MF-BB005-GR
通常価格34,800円 (税込) → 10％OFFクーポン利用で31,321円(税込)
point1 8.5インチのノーパンクタイヤを搭載しているので、パンクの心配がありません
point2 多少の雨でも心配のない「生活防水」の最高等級IPX4を採用
point3 最高速度は時速約12km
point4 約2-3時間の充電で最大10km走行するハイパワーなモーター搭載
Point5 夜間の走行でも安全なLEDライト搭載
bluetoothスピーカー搭載、走行に合わせて車輪が光るLEDイルミネーション付き電動バランスボード（6.5インチタイヤ） MF-BB004-BK/RD
通常価格29,800円 (税込) → 10％OFFクーポン利用で26,820円(税込)
Point1 最高速度は時速約12km
Point2 6.5インチのノーパンクタイヤを搭載しているので、パンクの心配がありません
Point3 走行に合わせて車輪が光り、気分を盛り上げるLEDイルミネーション効果付き
Point4 約2-3時間の充電で最大10km走行するハイパワーなモーター搭載
Point5 bluetoothスピーカー搭載
軽くて持ち運びが楽な、6.5インチタイヤの電動バランスボード MF-BB001-BK 通常価格26,800円 (税込) → 10％OFFクーポン利用で24,120円(税込)
Point1 小回りが利く6.5インチタイヤ搭載
Point2 重さ7.5kgの軽量コンパクトモデル
Point3 持ち運びに便利なグリップレバー付き
Point4 約2‐3時間の充電で最大8km走行可能
【会場特別価格】電動キックボード5％オフ
電動キックボードは、1台目5％オフ、2台目購入でさらに5％オフのセール価格で販売いたします。
安定した走行感が魅力の公道走行対応モデル チェア付き電動キックボード MF-EKRA01CH-BK
通常価格 76,780円(税込) → 特別価格72,941円(税込)
point 1 保安装備付属
ヘッドライト、バックミラー、警音器、テールランプ、ナンバー灯などの保安装備が付属
Point 2 チェア付きで長距離移動でも安定感のある乗り心地
クッション性の高いチェアが振動を和らげてくれるので、長距離走行でも疲れにくい
point 3 安全走行の為の前後物理ブレーキ、視認性の高いデジタルメーター搭載
前輪はディスク式、後輪はドラム式の前後輪物理ブレーキ搭載
point 4 便利な折り畳み式
ハンドル部分と椅子を畳めばコンパクトサイズになります
最もスタンダードで運転操作がシンプルな公道対応モデル 電動キックボード MF-EKRA01S-BK
通常価格 65,780円(税込) → 特別価格 62,491円(税込)
point 1 保安装備付属はもちろん、安全装備を強化
１.ブレーキ：前輪ディスクブレーキ、後輪ドラムブレーキ
２.ミラー：大型ミラー搭載で視認性アップ
point 2 安心のワイヤーロック付き
point 3 大容量バッテリー搭載で長距離走行可能
約4時間の充電で最長約30km走行可能
point 4 8.5インチ大型のノーパンクタイヤ使用
【レジャー用】小回りが利き、私有地で12歳以上から使用できるキックボード MF-ES003-BK
通常価格 43,780円(税込) → 特別価格41,591円(税込)
Point １ 魅力はなんといっても風きって悠々と走る爽快さで、最高速度は約20km
Point ２ デジタルディスプレイで3段階あるギアを簡単に速度調整できます
バッテリー残量と走行スピードを表示できるので、一目で確認でき安心・安全
キックボード初心者の方にぴったりです
Point 3 前後にLEDライト搭載
明るいLEDライトで、約３m先まで見通すことが可能
また自分の位置も知らせる事ができるので、安全に走行していただけます
【会場特別価格】電動スケートボード5％オフ
電動スケートボードは、1台目5％オフ、2台目購入でさらに5％オフのセール価格で販売いたします。
手元のリモコン操作で蹴りだしなしでラクラク走行が楽しめる電動スケートボード MF-SB001-BK
通常価格24,800円(税込) → 特別価格23,560円(税込)
約2時間の充電で、最大約10km走行可能。快適な走行で楽しさ倍増！ Point１リモコン操作で速度調整が可能
Point1 ハンドル付きで持ちやすい
Point2 重さはわずか3.8kg。軽量で持ち運びラクラク
Point3 高品質タイヤ使用でスムーズな走り心地
Point4 爽快感抜群！最高速度は時速15km
Point5 最大出力150wだから、走行が安定しています
バランスボードに簡単装着！ハンドルで運転操作し座って乗れるカートチェア MF-BB001-BK
通常価格5,980円(税込) → 特別価格5,682円(税込)
バランスボードの立ち乗りとまた違った運転感覚をお楽しみいただけるので、バランスボードとセットでの購入がおすすめです。
【5月4日・5日イベント期間限定】特定小型原付が5％OFF 75,810円（税込)にて公道走行対応電動キックボード先行予約受付中
今話題の16歳以上が免許不要、さらにヘルメットが努力義務となり公道走行対応の「特定小型」区分の電動キックボードが、MEISTER.Fからついに登場。より使いやすくあなたのスタイルにフィットするデザインで、生活に手軽に取り入れやすくなりました。MEISTER.Fイオンモール沖縄ライカム店では、7月上旬発売開始に向けて5％OFF 75,810円（税込)にて先行予約販売を受付中です。
MEISTER.F沖縄ライカム店のご案内
MEISTER.F沖縄ライカム店
住所：〒901-2306 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地
イオンモール沖縄ライカム３階
営業時間：10:00～22:00
※営業時間は変更になる場合がございます。イオンモール沖縄ライカムのホームページをご確認ください。
ブランドHP：https://meisterf.com/index.html
公式Instagram：@meister_f_
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/02-18:46）
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