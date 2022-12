[有限会社三景スタジオ]

2022年12月12日(月曜日)10時から、Palette plus 札幌西店で、2022年最高な冬を締めくくるシーズンフォトイベントを行います。



"こども専門写真館"として私たちに何ができるかスタッフ一同考え、暖かいスタジオ内で【北海道らしい冬】を味わいながら、

キラキラのセットで『撮影している時間』や『空間』も楽しんでいただける冬のシーズンフォトを行います!







イベント限定の特別背景で行われる、”冬のフォトイベント”









Palette plus 札幌西店では2022年の冬の思い出がお子様にとってはもちろん、パパやママにも最高の思い出となるようシーズンフォトイベントを企画しました!



このイベント限定の特別背景で撮影を行います!WHITEスタジオにキラキラをちりばめ、まるでロケーションフォトのような空間に仕上げました。



北海道の冬はとても美しく、綺麗で幻想的ですがやはり寒く、お子様を連れてお外での撮影はなかなか難しいです。それでも、ロケーションでの撮影を行いたいというご要望を多くいただきました。



イベント概要



日時 :2022年12月12日(月)

内容 :冬コーデをして撮影会!データ15カット程度をダウンロードでお渡し

更に!plus店舗限定「フォトチャーム1つ」又は「ウッドパネル小1つ」のどちらかをプレゼント

対象 :0歳6ヶ月~7歳(お子様のみの撮影になります)

募集組数:8組 ※1組あたりお子様2名まで(お友達同士でも2組まで可)

参加費 :1家族 5,500円(税込)



参加条件:1.札幌西店のInstagramをフォローして下さっている方

2.インスタ含むSNSに写真掲載OKな方

応募方法:インスタグラムDMにて受付、抽選の結果当選者にDMでご連絡差し上げます







お客様の声をイベント化しました



当初、他のイベントを企画しこのセットを作成したのですが、

お客様のリアルな声を聞きたい、というスタッフの思いから

Instagramのストーリー機能にてPalette Plus 札幌西店ユーザーのご家族様にアンケートを実施。



その結果、圧倒的な得票数で【冬のシーズンフォト】が選ばれました









Palette Plus 札幌西店は5周年を迎え、55個の企画に挑戦中です



写真には家族の絆を深めるびっくりするくらい大きな力があります。

“写真を見返す時間が、家族の大切な時間になるように。”

そんな願いを込めて写真を作っています



"ご家族皆様の笑顔が絶えない未来でありますように"

"笑顔がずっと輝いていますように..."

たくさんの笑顔に会える1年を私たちでつくります。



5周年を迎え、スタッフ全員が明るい笑顔を未来へ繋ぐため、

それぞれの想いやテーマを掲げ、55個の企画に挑戦しています。





↓現在企画中のイベント一覧はこちらです



・2023入学新ビジュアル公開...

"多様性"をテーマに、自分の色を大切に成長してほしいという思いを込めました。

いままでにないユニセックスなビジュアルが登場します!



・WISHバルーン(新背景)...

"LOVE"や"JOY","HAPPY"など明るいワードのファブリックバルーンがPalette Plus 札幌西店に登場します!

お子様の成長へ願いを込めたファブリックバルーンで、ご両親様の手で完成させる参加型背景を準備しています



そのほか、

・HAPPY NEW Rabbit!(新ビジュアル)

・新デザイン商品の発表(ハウスアルバムの新デザインになります)

・5th Anniversary!記録で振り返るPalette Plus 札幌西店

・"5"のつく日はオンラインHappy Day**

・卒園イベント

・はじまるよっ!Palette Plus 札幌西店体操♪

・Palette Plus限定 入学新プラン発表!



などワクワク楽しい企画が目白押しです**





お客様やスタッフの「こんなことをやってみたい!」という未来への希望や想いを大切に

Palette Plus 札幌西店スタッフ全員で挑戦しています!是非今後の展開にご期待ください。



店舗情報

■Palette+Plus 札幌西店

北海道札幌市西区西野4条5丁目1−17

TEL/011-213-8322

https://www.instagram.com/palette_sapporonishi/?hl=ja



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/09-16:46)