ディオール メイクアップ クリエイティブ&イメージディレクター、ピーター・フィリップスは、マリア・

グラツィア・キウリによる2024年クルーズ コレクションのために、輝きを放つ、均一な美しい肌を強調した

メイクアップを作り上げました。



「朝露のようにフレッシュな顔色を頬骨でさりげなく強調し、眉毛は印象的に整え、目元を強調しました」

ディオール メイクアップ クリエイティブ&イメージ ディレクター

ピーター・フィリップス



EYES



最初にディオールショウ カブキ ブロウ スタイラー ウォータープルーフとディオールショウ オン セット

ブロウ ウォータープルーフで眉毛を整えます。サンク クルール クチュール 649を軽くまぶたにのせ、

マスカラ ディオールショウ アイコニック オーバーカール 090 ブラックをまつ毛の根本に塗布します。

最後に、ディオールショウ オンステージ クレヨン ウォータープルーフ 099(日本未発売色)を上まつ毛の

根本に重ね、仕上げます。



COMPLEXION



最初にカプチュール トータル ル セラムで整え、ディオール バックステージ フェイス&ボディ プライマー

001 ユニバーサルで肌表面をなめらかにします。ディオール バックステージフェイス&ボディ ファンデー

ションを塗布した後、ディオール バックステージ フラッシュ パーフェクター コンシーラーで整えます。

最後に、ディオール バックステージ ロージー グロウ 012(日本未発売色)を頬にプラスします。



LIPS



ディオール アディクト リップ グロウ 012で唇をほんのり彩ります。



NAILS



ディオール ヴェルニ 108 ミュゲで自然な仕上がりに。



MANDATORY CREDITS:

DIOR 2024 CRUISE COLLECTION

DIOR MAKEUP CREATED AND STYLED BY PETER PHILIPS

PHOTOGRAPHY: RODRIGO PALMA FOR CHRISTIAN DIOR PARFUMS



@DIORBEAUTY

@DIOR

@PETERPHILIPSMAKEUP









