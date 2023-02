[株式会社ソラシドエア]

~ 就航初日は宮崎空港にて就航セレモニーを実施 ~



株式会社ソラシドエア(本社:宮崎県宮崎市 代表取締役社長:高橋 宏輔)は、特別塗装機『ナッシージェット宮崎』の就航日を2023年3月2日(木)に決定しましたので、お知らせします。就航初日は宮崎空港にて就航セレモニーを開催し、『ナッシージェット宮崎』が運航する便では、初日限定 特別バージョンの『搭乗証明書』を配付します。

併せて、3月の『 ナッシージェット宮崎 』の運航予定便をお知らせします。ぜひ、ソラシドエアの『ナッシージェット宮崎』に乗って、宮崎へお越しください。ご搭乗をお待ちしております。



『 ナッシージェット宮崎 』 特設ページ: https://www.solaseedair.jp/nassy-jet/



















1. 就航記念セレモニー







2. 運航予定便







※運航スケジュールについては、運航状況により断りなく変更する場合がございます。

※上記運航予定日以外では、ソラシドエアの就航各地を運航いたします。2023年3月以降の運航予定便につきましては、決まり次第ソラシドエアホームページでお知らせいたします。

※運航状況等によっては、「ナッシージェット宮崎」運航時の一部の機内アイテム(紙コップ、ヘッドレストカバー、CAエプロン着用、搭乗証明書・ポストカードなどの配付等)が変更となる場合がございます。予めご了承ください。





3. 機内サービス

■搭乗証明書

就航初日限定で特別バージョンの『搭乗証明書』を配付します。ホログラム加工が施された、初日にしか手に入らない搭乗証明書です!また、運航期間中、『ナッシージェット宮崎』にご搭乗のお客さまにもご用意します。ご希望のお客さまは客室乗務員へお声がけください。(1名様につき1枚まで)※ 数に限りがございます。





■ご搭乗記念ポストカード

運航期間中、「ナッシージェット宮崎」イメージイラストのポストカードを機内でご用意します。ご希望のお客様は客室乗務員にお声がけください。(1名様につき1枚まで) ※ 数に限りがございます。

【『 ナッシージェット宮崎 』イメージイラスト 】

宮崎だいすきポケモンのナッシーやアローラナッシーを中心に、『ナッシージェット宮崎』の機体に登場するポケモンたちが、宮崎を連想させるキラキラと輝く海沿いで楽しく過ごしている様子を描いたイラストです。











4. 宮崎県と「宮崎だいすきポケモン」ナッシーとの取り組みについて

2020年10月、ナッシーとアローラナッシーは「宮崎だいすきポケモン」に任命されました。宮崎県の県の木にはヤシ科の「フェニックス」が制定されており、ヤシの木のような見た目で、「歩く熱帯雨林」と呼ばれるナッシーは、宮崎県のイメージにピッタリです。温暖な気候で一年中暖かく、「日本のひなた」とも呼ばれる宮崎県と相性バツグンのナッシーが、様々な取組で宮崎県を盛り上げていきます。



<ナッシーについて>



南国生まれで、歩く熱帯雨林と呼ばれており、3つの頭があり、それぞれ意思を持っている。

3つの頭は考えることが別々でもとても仲良しで、ケンカしたりしないらしい。ナッシーは、タマタマが進化した姿である。



タイプ くさ・エスパー

分類 やしのみポケモン

特性 ようりょくそ

高さ 2.0m

重さ 120.0kg



<アローラナッシーについて>



アローラ地方の独自の自然環境に適応したナッシー。

強い日差しがタマタマの秘めた力を目覚めさせた結果、この姿となった。長い首をムチのようにしならせ頭を相手にたたきつけるが、自分も少しくらくらしてしまう。

歴史的な絵画や建物にその姿が刻まれている。



タイプ くさ・ドラゴン

分類 やしのみポケモン

特性 おみとおし

高さ 10.9m

重さ 415.6kg







「 ナッシーリゾート in 宮崎 」 について詳しくはこちら https://nassy.hinata-miyazaki.jp/





5. 株式会社ポケモンと地域との取り組みについて

株式会社ポケモンは、宮崎県以外にも、「 ポケモンローカル Acts 」 の活動として、2018年4月以降、北海道・岩手県・宮城県・福島県・三重県・鳥取県・香川県の各県それぞれと協力し、様々な取り組みを行っています。「 ポケモンローカル Acts 」 は、地域ごとに 「 推しポケモン 」 を選定し、各地の魅力と一匹一匹のポケモンの魅力を国内外に同時に発信する取り組みにより、両者のファンを増やすことを目指しています。



