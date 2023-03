[株式会社TSIホールディングス]



株式会社TSI(東京都港区 代表取締役社長 下地毅)が展開するアパレルブランドJILL STUARTとJILL by JILL STUARTは、2023 Summer Collectionを4月5日(水)より順次発売、3月15日(水)から先行予約を開始いたします。両ブランド共通の23SSシーズンコンセプトは「Bloom in the mirror」。内面に秘めた自分らしさを解放し、まるで鏡の中で咲き誇るように、自信と幸福感に満ちた自分に出会えるコレクション。強さと柔らかさの両方を備えた多彩なシルエットやデザイン、カラーを揃えさまざまなオケージョンに対応します。

2月8日(水)から展開しているSpring Collectionは、計画を大きく上回る売れ行きで、1月から始動した女性をエンパワーするプロジェクト「W/J(ウィズジルスチュアート)」も、国際女性デーを記念した限定商品は完売するなど大好評を頂いています。

「今日よりも華やかな明日のために」をブランドパーパスとしてリブランディングした両ブランド初のSummer Collectionをぜひご覧ください。







JILL STUART 2023 Summer Collection



「JILL STUART」の23SSシーズンコンセプトは「Bold Softness」。JILL STUARTの根底に流れる

VINTAGEの要素を現代的に解釈し、優しさと強さ、繊細さと大胆さの自在なバランスを、CORE・

CLEAN・DAILYの3つのカテゴリーで展開します。



POINT01 CORE・CLEAN・DAILYのMIXコーディネートで、多様なライフシーンにフィット

Summer Collectionでは、COREのVINTAGE感やクチュール要素の現代解釈、CLEANの洗練されたモード感はそのままに、DAILYのヘルシーな女性らしさや、デイリーに着れる軽快さをより強めて表現しています。繊細な刺繍や、シルク混のドレス、柔らかなシフォンやチュールのアイテムにDAILYの要素をMIXコーディネートしていくことで、現代女性の多様なライフシーンに寄り添ったスタイルをご提案します。























POINT02 Summer Collectionは夏らしいアクセントカラーが充実

Spring Collectionではモノトーンベースだったカラーパレットに、ロイヤルブルー、ベリー、ピンクなどのアクセントカラーが加わりました。夏に向けた大人のリラックスムードをお楽しみください。











POINT03 JILL STUARTからドレスライン「JILL STUART VINTAGE」が3月22日(水)に展開スタート!

JILL STUARTのVINTAGEのエッセンスを表現した新たなドレスライン「JILL STUART VINTAGE」が、3月22日(水)に誕生します!新宿ルミネ限定で展開し、従来のウェディングドレスとは異なる、カジュアルな抜け感とVINTAGEのもつ繊細かつ優雅な普遍的要素をもったラインで、花嫁向けのドレスと、ゲスト向けのドレスを展開。

ウエディングスタイルにおける価値観の多様化がみられ、「こうでなければならない」というルールやしきたりに

左右されず、「自分らしいかどうか」を大切にする女性たちに向けたスペシャルなラインです。



展開店舗:新宿ルミネ限定展開

販売開始日:2023年3月22日(水)





JILL by JILL STUART 2023 Summer Collection



「JILL by JILL STUART」の23SSシーズンコンセプトは「Be dressed in scent」。素材の表情やシルエット、カラーのニュアンスなど繊細な表現でなりたい自分へと導いてくれる香りをイメージしたコレクションです。



POINT01 夏らしいカラーが映えるリラックス感あるスタイル!『CITY RESORT』コレクション

シーズンコンセプト「Be dressed in scent」のテーマを元に、美しく鮮やかな赤が特徴の植物であるアンスリウムからインスピレーションを得たコレクション。チュール素材に線画調のアンスリウム柄を刺繍した繊細なブラウスに、ブリーチしたデニムを合わせ程よくカジュアルダウンしたスタイルをご提案します。クリーンな佇まいのコットンのロングドレスには、アンスリウムの赤をはじめ自然を思わせるグリーンやブラウン、ブルーといった夏が待ち遠しくなるブライトなカラーを加えました。大胆な肌見せがヘルシーなボリュームスリーブのサマードレスも展開します。また、旅に思いを馳せるオリジナルの地図柄プリントのシリーズも要チェック。架空の都市のジルバイストリートを探してみてください。

リゾート感を感じさせながら、タウンユース出来るリラックス感のあるスタイルのご提案です。













POINT02 ハンサムなサマーモノトーンスタイルを提案!『FEMINITY MONOTONE』コレクション

ハンサムなムードに女性らしさをMIXしたモノトーンスタイルが特徴のコレクション。大胆な花柄が映えるナローなワンピースや、ジレとショートパンツのセットアップ等を展開します。モード感のあるジレにはボウタイのブラウスをイン。ジレとパンツにはパール釦をトッピングし、JILL by JILL STUARTならではのマニッシュなスタイルになっています。シーズンムード漂うコットンエンブロイダリーも、襟付きのノーブルなシャツワンピースに落とし込んでクリーンな印象に。ほかにも、ヴィンテージライクで繊細なシフォンブラウスや、レーステープをふんだんに挟み込んだミニ丈のワンピースなど、テクニックを盛り込んだアイテムをモノトーンに落とし込み、洗練されたサマーブラックスタイルをご提案します。



















