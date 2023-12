[株式会社ドトールコーヒー]

株式会社ドトールコーヒー(本社:東京都渋谷区/代表取締役社長:星野 正則)は、ドトールコーヒーショップで1月12日(金)より、ドミニカ共和国バラオナ地区で栽培された、ティピカ種を含むコーヒー豆をブレンドした「ドミニカンブレンド」を数量限定で発売します。また同日より、ドミニカ共和国で栽培されたカカオを使った、株式会社 明治(代表取締役社長:松田 克也)の「明治 ザ・チョコレート フルーティカカオ」と「明治 ザ・チョコレート フルーティカカオ・ラテ」をドトールコーヒーショップの店頭にて数量限定で販売します。







ドミニカ共和国はカリブ海に浮かぶ島の中で2番目に大きなエスパニョーラ島の東部に位置し、自然に恵まれた楽園で、標高の高い肥沃な土地と、カリブ海の水分を含んだ風はコーヒーの栽培に最適な環境です。その昔、フランスからカリブ海に伝わったティピカ種はコーヒーの原種と言われており、傑出した甘さとクリアな後味が特徴的な品種です。しかし、世界的に栽培量が極めて少なく、ドミニカ共和国も例外ではありません。古くから続く伝統的な品種を守るために栽培を継続しているバラオナ地区の農家を支えたい、そんな想いから、ドトールコーヒーでは2020年より継続して、ドミニカ共和国のバラオナ地区へ、輸入業者や商社を通じて寄付活動を行っています。寄付金はこれまで産地の子供への文房具寄贈、現地の歯科医師団活動費用、自治体から産地への道路整備や産地村落の井戸掘りなどに充てられてきました。





ドトールコーヒーは、ティピカ種のおいしさを絶やすことなく、これからも多くの人々へ届けたいと考えており、ドトールコーヒーショップにて2020年より、「ドミニカンブレンド」を毎年販売しています。5年目となる今年は、良質なカカオが育てられるドミニカ共和国の産地を守るため、同じく支援活動を続けている株式会社 明治とコラボレーション。ドミニカ共和国で栽培されたカカオを使った、「明治 ザ・チョコレート フルーティカカオ」と「明治 ザ・チョコレート フルーティカカオ・ラテ」を店舗にて販売します。同じ生産国で栽培されたコーヒーとカカオ。2つの香味が重なった、マリアージュをぜひお楽しみください。







商品名:ドミニカンブレンド

価 格:コーヒー豆(200g) 1,280円(税込)

ドリップカフェ(5パック入) 540円(税込)

生豆生産国:ドミニカ共和国、エチオピア、他

焙煎度:中深煎り



ドミニカ共和国バラオナ地区で栽培された、コーヒーの原種の一つとされるティピカ種を含むコーヒー豆をブレンドしました。ナチュラルプロセスで仕上げることにより、ベリーや、チョコレートをまとったレーズンのような凝縮された甘味をお楽しみいただけます。パッケージには、ドミニカ共和国の先住民「タイノ族」が残したモチーフを、鮮やかな色彩であしらいました。スムースな口当たりと広がる余韻で、至福のひとときをお過ごしください。







商品名:明治 ザ・チョコレート フルーティカカオ(写真左)

価 格:1箱(標準12枚入)300円(税込)

※包装は重量で管理しております。1枚の重量により、12枚入らないことがあります。





フルーツのような酸味の、ドミニカ共和国産カカオ※。力強く複雑な香りが、カカオ本来の風味に奥行きをつくります。クセになる豊潤な味わいです。

※ドミニカ共和国産カカオ豆使用(カカオマス中)



商品名:明治 ザ・チョコレート フルーティカカオ・ラテ(写真右)

価 格:1箱(標準12枚入)300円(税込)

※包装は重量で管理しております。1枚の重量により、12枚入らないことがあります。



フルーツのような酸味の、ドミニカ共和国産カカオ※。ミルクのコクと旨みがカカオの力強く複雑な香りを引き立てます。絶妙なバランスが織りなす濃厚な味わいです。

※ドミニカ共和国産カカオ豆使用(カカオマス中)











商品名:ドミニカンブレンド&明治 ザ・チョコレート2種セット

価 格:コーヒー豆セット 1,830円(税込)

ドリップカフェセット 1,100円(税込)



ドミニカンブレンドのコーヒーと明治 ザ・チョコレート2種(フルーティカカオ1箱・フルーティカカオ・ラテ1箱)のお得なセットです。同じ生産国で作られたカカオとコーヒーの相性はバツグン。2つの香味のマリアージュがお楽しみいただけます。コーヒー好きな方へのバレンタインの贈り物にもおすすめです。



ドミニカ共和国との取り組みについて

Hello, Chocolate(ハローチョコレート)| 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd.

「明治とドトールが意気投合!ドミニカ共和国のカカオとコーヒー」

https://www.meiji.co.jp/hello-chocolate/trend/09.html





※当リリースの商品は、数量限定のためなくなり次第販売を終了いたします。







関連ウェブサイト

株式会社ドトールコーヒーウェブサイト:https://www.doutor.co.jp/

ブランドサイト:https://www.doutor.co.jp/dcs/

公式通販サイト「ドトール オンラインショップ」: https://onlineshop.doutor.co.jp

公式フェイスブック:https://www.facebook.com/Fun.Doutor.Fan/

公式Twitter: https://twitter.com/DoutorCoffee_co

公式Instagram:https://instagram.com/doutor_coffee_official



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/15-12:16)