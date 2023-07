[JR-Cross]

<開催期間>上野・日暮里・立川:2023年7月31日(月)~8月27日(日) 大宮:2023年8月17日(木)~9月3日(日)



株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー(所在地:東京都渋谷区、カンパニー長:杉村 晶生)は、運営するエキナカ商業施設「エキュート」上野・日暮里・立川にて2023年7月31日(月)から8月27日(日)まで、「エキュート」大宮にて8月17日(木)から9月3日(日)までの期間、“ひんやりで気分爽快!辛さでみなぎる活力!すっぱさで疲れを吹き飛ばせ!”頑張るオトナに向けた「夏だ!シゲキだ!<冷辛酸>グルメキャンペーン」を開催します。

体力も食欲もなくなりがちな夏の猛暑。仕事も夏休みも頑張るオトナたちに向けて、清涼感があり爽快感溢れる“冷”、活力みなぎる“辛”、爽やかで心地よい“酸”をテーマに、スイーツ、ドリンク、デリなどの五感に訴えかける「真夏の刺激グルメ」を取り揃えます。

昨年に続き、2回目の開催となる今年は、新商品として、ゼリー、プリン、マカロン、シューマイ、ラーメン、焼きそば、お寿司などが初登場します。ぜひお楽しみください。(商品の一例、価格は全て税込、画像はイメージです)







「夏だ!シゲキだ!<冷辛酸>グルメキャンペーン」開催概要





■場所、期間:

「エキュート」上野・日暮里・立川:2023年7月31日(月)~8月27日(日)

「エキュート」大宮:2023年8月17日(木)~9月3日(日)

■内容:「冷たい」、「辛い」、「酸っぱい」グルメやスイーツ、ドリンクなどの販売



■オリジナルキャラクター ご紹介

本キャンペーン限定キャラクター「応援係長ひやからさん」たち3人が、猛暑の中、疲れを感じるオトナたちを応援します。暑さを感じるカラーリングと個性的なキャラクターで、刺激的な夏を表現します!



左:応援係長 ひやからさん(40歳)

暑い夏になるとどこからともなく現れ、疲れたオトナを救うのが自分の使命だと思っている、熱いオトコ。「暑い夏こそ、シゲキで打ち勝て!!!」をモットーに刺激グルメをオススメしながら、日々オトナたちを全力応援。常に汗をかいている。

中央:夏野茂樹[なつのしげき](36歳)

右:加良好子[からよしこ](33歳)

うだるような暑さでヘトヘトの毎日。そんな中、ひやからさんに出会い、夏の刺激グルメをオススメしてもらうと汗を流し解放感に満たされる。

[冷]スカッと涼しく気分爽快!ひんやりデリ&スイーツ







炙りズッキーニと海老の香ばしサラダ 旨辛「食べるハリッサ」

アール・エフ・ワン(エキュート上野)

100g 594円



ねぎ、にんにく、生姜、干し海老などを揚げた旨味と香りに、唐辛子の辛味を加えてやみつきに仕立てた「食べるハリッサ」でズッキーニと海老を一緒に味わうサラダ。「食べるハリッサ」がズッキーニと海老と絡んで食欲そ

そる味わいに仕立てました。

※販売期間:8/3~8/27





魚沼スイカジェラート

ハスキージェラート(エキュート大宮)

1個 530円



新潟県南魚沼市の八色原で育った甘みたっぷりのスイカを使用したジェラートです。シャリシャリとした

食感と夏らしい爽やかな風味をお楽しみください。

※販売期間:販売中~8/31





マンゴーラッシースムージー

ファイブクロスティーズコーヒー(エキュート上野・ 日暮里)

720円



マンゴーソースと自家製のマンゴープリンにヨーグルトのスムージーを合わせて仕上げた、“ひんやり”を楽し

む贅沢ドリンクです。





ヨグール

柿の木坂キャトル(エキュート上野)

1個 570円



夏季限定、甘すぎないヨーグルトのムースに甘酸っぱいフランボワーズソースを合わせました。グレープフルーツなどフルーツたっぷりで爽やかにお召し上がりいただけるスイーツです。

※1日20個限定





NEW

ブルーハワイゼリー

パティスリーアンドゥ(エキュート日暮里)

1個 640円



爽やかなブルーハワイのゼリーに、かわいらしいクマが乗った、見た目にも涼やかな“ひんやり”スイーツです。





フルーティー!アイスティー

和ごはんとカフェ chawan (エキュート立川)

649円



果実がごろっと入ったアイスティーで、フルーティーな味わいが感じられます。華やかな香りが広がるフルーツティーは、食後のお口直しとしてもおすすめです。

[辛]活力みなぎる!旨辛グルメ!







NEW エキュート上野限定

ピリ辛シューマイ

PAOPAO(エキュート上野)

6個入 732円



定番の「和豚もちぶた」の肉シューマイに唐辛子を練りこんだ、刺激的な辛さがクセになる期間限定のシューマイです。





ガパオライス&パッタイ(スパイス付き)

デリコメール(エキュート日暮里)

920円



人気の「ガパオライス&パッタイ」に期間限定でレッドホットチリスパイスが付きます!辛味を足して味変し、お好きな辛さに調節してお召し上がりください。真夏に食が進む1品です。





NEW エキュート日暮里限定

海賊の晩餐 赤キーマカレーたまごサンド

TAMASAN PARK(エキュート日暮里)

(期間限定ショップ:フードスタンド)

1/4サイズ 1,100円

1/8サイズ 600円



栗豚100%使用の贅沢カレー。厳選唐辛子を織り交ぜた幻の赤キーマ。自慢の黄金のオムレツと炭Black生地のインパクトで暑い夏を乗り切ろう。

※1日30点限定

※販売期間:販売中~8/13





NEW エキュート立川限定

豚「辛」焼きそば

焼SOBA osakaきっちん。(エキュート立川)

880円



夏にピッタリ!ピリ辛焼きそばに仕上げました。ピリ辛のチゲソースと辛さ十分のキムチが食欲をそそります。





マッククス&ハーフヤンニョムチキンセット

ビビム(エキュート上野)

1,780円



夏にぴったりのそば粉で作った冷たい麺、マッククス。酸味とコクが効いた刺激的な辛さを。

人気の甘辛ヤンニョムチキンを3つ付けたセットでお楽しみいただけます。「冷・辛・酸」の刺激を全て併

せ持った自慢の一品です。





NEW

マカロン カレー

ダロワイヨ(エキュート上野・立川・大宮)

1個 226円



『世界旅行マカロン』シリーズからカレーをピックアップ!香りも味わいもまさしくカレー!しっかりしたスパイシーさがクセになるマカロンです。

※販売期間:

上野・立川 7/31~8/27

大宮 8/17~9/3

[酸]疲れを吹き飛ばす!すっぱグルメ&スイーツ







NEW エキュート上野限定

トムヤムクン風 檸檬ラーメン

洋食や 三代目 たいめいけん(エキュート上野)

1,480円



エキュート上野店限定、夏季の新メニュー!大きなエビが目を引き、パクチーとトムヤムクンの香りが食欲をそそるラーメン。こってりかと思いきや、レモンで後味は爽やかです。





NEW エキュート上野限定

塩レモンで食べるお寿司

Sushi力蔵(エキュート上野)

6貫 790円



赤えび・ほたて・真鯛・いか・赤貝・穴子の6貫入り。塩とレモンであっさり食べたり、わさびと塩・醤油で

食べたりと色々なお召し上がり方ができます。





NEW エキュート立川限定

梅まぶし むすび

穂まれや(エキュート立川)

1個 210円



ゆかりとカリカリ梅の混ぜごはんの上に、梅干しを丸ごと1つのせた梅好きにはたまらないエキュート立川限定のおむすびです。





シトロン・オ・ザマンド

ブーランジェリーブルディガラ(エキュート大宮)

1個 388円



カスタードクリームにレモンピール甘煮をサンドし、レモンの蜂蜜漬けをのせた爽やかな味わいです。

※販売期間:販売中~8/31





チョコレートソレイユ

ベルプラージュ(エキュート上野・大宮)

10本入 1,080円



砂糖と洋酒に漬け込んだオレンジピールをミルクチョコレートでコーティングし、最後にココアパウダーをふり

かけました。ふんわりとした口当たりをお楽しみいただけます。





NEW エキュート限定

旬の果実のプリン-レモン-

オーヴォ(エキュート日暮里・大宮)

1個 550円



自社ブランド卵を使用した爽やかなレモン風味のプリン。レモンスライスと生クリームで飾り付けて夏らしく仕上げました。

※販売期間:8/1~8/31



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/20-18:17)