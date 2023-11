[株式会社エヌエイチケイ文化センター]

「刀剣乱舞」をきっかけに新たな刀剣ブームが盛り上がり、新しい日本刀ファンも増えてきている今こそ、かつて日本を700年にわたって統治してきたサムライたちの晴装束であり死装束でもあった武器・武具の世界をきちんととらえ、技術の粋や美のこころを総合的に理解していただきたい。そのために国宝指定の名刀を柱に、甲冑やさまざまな武具の名品を含むサムライアートの世界について、華やかでかつ繊細な迫真の写真をお見せしながら、鑑賞する際のポイント、見どころ、勘どころをわかりやすくお伝えします。

講師は『名刀甲冑武具大鑑』の著者・小川盛弘さん。ボストン美術館やメトロポリタン美術館所蔵の知られざるサムライアートの逸品の調査に半世紀をかけ、さらに内外の名刀神宝の数々の研究を重ねてきた講師から、とっておきの解説を聞くことができる貴重な機会です。

【講師より】

日本刀や甲冑に代表される日本の武器・武具は、きらびやかさに加えて、洗練した美が求められた武家の表道具です。サムライアートと呼ばれるその美しさと奥深さは、時代や国境を超え、傑出した存在感を誇っています。国宝指定の刀剣122口のうちの大多数109口を取り上げ、さらに国宝の甲冑全19領を網羅した美術書『名刀甲冑武具大鑑』をベースに、本講座では美しい画像や部分拡大図を大型8Kモニターで紹介しながら、名刀を堪能する眼、名品を満喫する心構えを指南いたします。

『名刀甲冑武具大鑑』紹介スペシャルムービー:https://youtu.be/d50ivmggnpg



【講師プロフィール】

おがわ・もりひろ 1946年生まれ。國學院大學卒。10代の頃から佐藤寒山(刀剣研究の泰斗)に師事し、師の勧めにより渡米。ボストン美術館に収蔵された日本の武器・武具の調査研究に従事。ボストン美術館刀剣・金工室長などを経て、現在はメトロポリタン美術館名誉特別顧問ならびにボストン美術館名誉部長。2020年、文化庁長官表彰。主な著書・監修書に『ボストン美術館蔵日本刀・刀装・刀装具集』(大塚巧藝社、1984年)、『Art of the Samurai: Japanese Arms and Armor, 1156-1868』(The Metropolitan Museum of Art、2009年)、『名刀甲冑武具大鑑』(NHK出版、2023年)など。



会場は東京都港区のNHK文化センター青山教室(地下鉄「青山一丁目駅」直結)。Zoomでリアルタイム配信をしますので、全国どこからでもオンラインでの受講もできます。

◎オンライン受講の方は、講座1週間後~14日間の見逃し(アーカイブ)配信の特典つき!!期間中何度でもご覧いただけます!



講座名:『名刀甲冑武具大鑑』(NHK出版)発刊記念講座 知られざるサムライアートの世界へ

講師:メトロポリタン美術館名誉特別顧問・ボストン美術館名誉部長 小川盛弘

司会:元NHKキャスター 篠原佐和

受講形態:NHK文化センター青山教室(会場)での受講/オンライン受講

開催日時:2023年11月11日(土)18:00~19:30

受講料金(税込):【会場受講】NHK文化センター会員 3,432円/ 一般(入会不要)4,125円

【オンライン受講】NHK文化センター会員・一般(入会不要) 3,300円

主催:NHK文化センター青山教室

