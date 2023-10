[株式会社クロア]

Dolby Atmos(R)による、音楽の新たな次元。究極のサウンド体験が現実に!



株式会社クロアが運営するレーベル「Sugar Candy」から、トベタ・バジュンの最新シングル『Daylight and Darkness』の配信が2023年10月16日よりスタート!





作品詳細▶https://www.sugarcandy.jp/release/Bajune-Tobeta/SCDD-1774

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:戸部田 馬準)が運営する癒やしのレーベル「Sugar Candy」から、トベタ・バジュンの最新シングル『Daylight and Darkness』の配信が2023年10月16日よりApple Music、Amazon Music、Spotifyほか、各配信サイトからスタートしました。





落ち着いたリラックス感あふれるLo-Fi Hip Hop曲が登場!Netflixのオリジナルドラマ『The Glory』からインスパイアを受け、主人公のセリフである「白夜のような、極夜のような」という言葉に触発されたこの音楽は心地よい落ち着きをもたらします。



聴き手に穏やかな雰囲気とリラックスを提供し、新たな音楽体験を楽しんでいただけることでしょう。昼夜の境界を越え、音楽の新たな次元へ誘います。





【ドルビーアトモス】による、究極の音楽体験を。





今作は世界中の一流アーティストも利用している、新しい次元の創造性を解き放ち、より明瞭で、より広々とした、より深みのあるサウンドを実現する【ドルビーアトモス】対応作品としてリリース。

※ドルビーアトモスは、Apple Music、Amazon Musicにてお楽しみいただけます。



Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)とは映画・音楽・ゲームなどの分野で広く採用されている立体音響技術です。さまざまな音が頭上を含むあらゆる方向から聞こえることにより、驚くほど鮮明かつ豊かな臨場感あふれるオーディオ体験ができます。



【ドルビーラボラトリーズ】

HP: https://www.dolby.com/ja





作品詳細





▶https://www.sugarcandy.jp/release/Bajune-Tobeta/SCDD-1774

配信サービス一覧▶https://lnk.to/fFSdcP8q21

タイトル:Daylight and Darkness

アーティスト:トベタ・バジュン

配信日:2023年10月16日(月)

レーベル:Sugar Candy







トベタ・バジュン プロフィール







2008年、葉加瀬太郎氏のレーベルよりリリースされたトベタ・バジュンのソロアルバム「青い蝶」は、坂本龍一、大貫妙子、高橋幸宏、高野寛、キリンジの堀込泰行など豪華アーティストが参加し、高く評価されました。



その後も、AOKI takamasaやアトム・ハートをゲストに迎えた「African Mode (2010年)」や、坂本美雨、アート・リンゼイ、ニコラ・コンテ、野宮真貴らを招いた「TOKYO GALAXY(2015年)」など、数々のソロアルバム、シングルをリリースし、幅広い音楽ファンから支持されています。



「すばらしい新世界~RELAX WORLD~(2021年)」では、Chara、堂珍嘉邦(ケミストリー)、Muummy-D、杉山清貴、浅香唯らがゲスト参加し、更なる高みを目指す意欲的な内容となっています。



トベタ・バジュンの音楽は、ジャズや映画音楽、シティポップをベースに、流麗なピアノの音色とビートで叙情的に描かれます。その魅力的な音楽は、海外でも高く評価され、Shing02をfeat.したローファイHipHop「Space Loungin’」は世界にまで波及し注目が集まっています。



Sugar Candy ホームページ

▶https://www.sugarcandy.jp/





株式会社クロアについて





2009 年6 月29 日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業14年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。



会社概要

社名 : 株式会社クロア

所在地 : 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 : 2009年6月29日

代表者 : 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク: https://croix.asia/





RELAX WORLD BRAND





「極上の癒やしと眠り」をコンセプトに、こだわりの商品を厳選したセレクトショップ

ECサイト「RELAX WORLD」

▶https://relaxworld.shop/



“おはよう”から“おやすみ”まで、あなたの1日をトータルサポート

音楽アプリ「RELAX WORLD MUSIC」

▶https://relaxworldmusic.app/





私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーとして、各分野のスペシャリストとの連携、企業様との監修コラボ音楽、音源・映像制作をはじめ癒しのグッズ制作から販売などを行っております。



眠りや癒やしに関連した情報をお届けします。

