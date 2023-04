[コスパグループ株式会社]

公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『ベヨネッタ』『ベヨネッタ3』より新グッズを発表した。











『ベヨネッタ3』より両面フルグラフィックTシャツ、強化ガラスiPhoneケース、『ベヨネッタ』より手帳型スマホケースなどがCOSPA(コスパ)から新登場。



これらの新商品は通販を含むコスパオフィシャルショップほかにて一般販売ご予約受付中です。

また、〈ベヨネッタ POPUP SHOP in OIOI〉にて先行販売中の「The Gates of Hell」ロックグラス、「ヴィオラのコスチューム」Tシャツなどの一般販売分の通販予約受付もスタート。

これらは発売日は<2023年7月中旬、8月上旬>予定です。







■ベヨネッタ 両面フルグラフィックTシャツ

発売日:2023年8月上旬

サイズ:S/M/L/XL

価格:6,930円(税込)



各シリーズのベヨネッタを一同に落とし込んだ両面フルグラフィックTシャツ



・前後、袖、首まわりまで、全面にプリントが入ったフルグラフィックTシャツ。

・ポリエステルならではの、あざやかな発色と、精密なディティールが楽しめます。

・速乾性が高く、サラっとした着心地です。

・シワになりにくく、色落ちにも強い、光沢を抑えたポリエステル生地を使用しています。



【基本予約受付期間】~2023年5月28日(日)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

※今後も再生産する可能性がございます。







■ベヨネッタ 強化ガラスiPhoneケース

発売日:2023年7月中旬

サイズ:7・8・SE(第2世代)共用/X・Xs共用/XR・11共用/12・12Pro共用/13・14共用

価格:2,750円(税込)



硬度9Hの強化ガラス使用!

奥行のあるプリントが楽しめる『ベヨネッタ』をイメージしたiPhoneケース!



・5タイプから選べます。

■iPhone 7・8・SE(第2世代)

■iPhone X・XS 対応

■iPhone XR・11対応

■iPhone 12・12Pro対応

■iPhone 13・14対応

※「iPhone XR」に装着するとカメラ部分に空きスペースが発生します。

・ストラップホール付き



【基本予約受付期間】~2023年5月28日(日)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

※今後も再生産する可能性がございます。







■ベヨネッタ 手帳型スマホケース138

サイズ:[カバーサイズ](約)142×80mm/138x71mm程度までの大きさのスマートフォンに対応

価格:各4,180円(税込)



■ベヨネッタ 手帳型スマホケース138

サイズ:[カバーサイズ](約)151×86mm/148x78mm程度までの大きさのスマートフォンに対応

価格:各4,400円(税込)



■ベヨネッタ 手帳型スマホケース158

サイズ:[カバーサイズ](約)162×89mm/158x82mm程度までの大きさのスマートフォンに対応

価格:各4,620円(税込)



発売日:2023年7月中旬



高級感のある合皮製で美麗な高精細フルカラープリント!



・ベヨネッタをイメージしたヴィンテージ風デザイン

・スライド式で裏側にカメラホールがなく、スッキリしたデザイン。

・カバーを止めるベルトはマグネット式で開け閉め簡単。

・内側にはカードも入れられる便利なポケット付き。



※スマホ本体を、特殊吸着パッドの粘着シートに貼り付けて使用します。

パッドを上にスライドすると、スマホを装着したままで写真撮影が可能です。

※粘着シートは、スマホ本体の素材によって多少着きの悪いものがございますが、接着させて数日で強度が高くなります。

(接着に不安がある場合は、ハードケースなどを装着して使用していただけますと安心して使用できます)

※本製品は落下による強い衝撃や傷から携帯電話を保護するものではありません。

落下させたり、強い衝撃を与えないでください。

ケースから剥がれ落下し、端末破損・損傷が発生した場合の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※留め具としてマグネットを使用しております、磁気カードをカードポケットに入れておくと、磁気データが消失することがあります。



【基本予約受付期間】~2023年5月28日(日)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

※今後も再生産する可能性がございます。





----------------------------------------

(C)SEGA

(C) Nintendo (C) SEGA Published by Nintendo

----------------------------------------





■関連リンク

・『ベヨネッタ』『ベヨネッタ3』関連商品

┗ https://cospa.co.jp/itemlist/id/02057/mode/series

・『ベヨネッタ』『ベヨネッタ3』先行販売情報

┗ https://cospa.co.jp/event/id/24001



発売元:株式会社コスパ

ブランド:COSPA(コスパ)



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材(生地等)・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。



■商品に関する詳細、お問合せ先

コスパポータルサイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry (お問合せフォーム)



