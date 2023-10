[株式会社イトーキ]

本物の素材を取り入れた“行きたくなるオフィス”で、いちばんいい仕事を。



株式会社イトーキ(本社:東京都中央区、社長:湊 宏司)は、自然に人が集いつながりを育む木製フレームシステム「Solmio(ソルミオ)」を11月1日(水)より、本物の木の心地よさを実感できる天然無垢テーブル「knot Work Wood(ノットワークウッド)」を12月1日(金)より、突板仕上の不燃パーティション「Feels(フィールス)」を12月15日(金)より発売します。本製品群は主に国産材(一部の製品では外国産材もラインナップに含む)を採用しており、木の温もりや心地よさを感じられる家具から建材まで空間全体を提案するとともに、森林循環や炭素固定にも貢献。人と地球にやさしい持続可能なワークプレイスを実現します。









開発背景





ハイブリッドワークの定着やオフィス回帰の潮流において、社員を惹きつけ、より生産性高く創造的に働ける「行きたくなるオフィスづくり」が課題となっています。イトーキでは、オフィスワーカーのポジティブなマインドを醸成し、質の高いコミュニケーションやコラボレーションを生み出すためには「居心地の良さ」が重要であり、それを実現する要素の一つが「木」であると考えています。

同社は2010年代より、地域材活用ソリューション「Econifa(エコニファ)」の取り組みを通じて培ってきた木質オフィス家具製作のノウハウや知見、木がオフィスワーカーに与える効果に関する実証実験データ等を活かし、内装や家具に木を取り入れた空間づくりを提案してきました。そしてこの度、オフィスの木質化トレンドをリードする次世代の木質製品群を開発しました。



「Feel So Wood(フィールソーウッド)」とは





「目で見て触って心地の良さを感じる」をコンセプトに、イトーキが木を活かして作る新たな製品群です。「Solmio(ソルミオ)」「knot Work Wood(ノットワークウッド)」「Feels(フィールス)」「Silta(シルタ)※」をはじめ、今後も製品を拡充してまいります。



※Siltaは2021年12月より発売している既存製品です



「Feel So Wood」新製品概要





■Solmio(ソルミオ)

自然に人が集い、つながりを育む木製フレームシステムです。居心地の良い共創空間を提供します。



主な特徴

1. 内と外を緩やかにつなげ、自然なコミュニケーションを誘発する「ひさし」

2. 国産針葉樹の集成材、スチール、ガラスなど多彩な素材を採用した心地良い「CMF」

3. オフィスサイズや用途に応じて多様な半個室空間を形成できる「モジュールシステム」



製品概要







■knot Work Wood(ノットワークウッド)

人と人、アイデアとアイデアを紡ぐ場をつくる「knot Work(ノットワーク)」の木質シリーズ。天然無垢材を使用したテーブルで、本物の木の心地よさを実感できます。



主な特徴

1. 伐採適齢期の国産針葉樹活用により森林循環や一次産業保全につながる「環境性」

2. パートナー企業との連携やイトーキ既存品を活用した製品スキームによる「安定供給性」

3. 様々な空間レイアウトに取り入れやすい「豊富なラインナップ」



製品概要







■Feels(フィールス)

建築物の木造化・木質化に追随する内装の木質化に応え、居心地の良い空間を演出する突板仕上の不燃パーティションです。



主な特徴

1. 質感やボリュームにこだわり、リアルな木材に見紛うフレームの「意匠性」

2. 内装制限の中でも安心して使える不燃対応と、可動間仕切由来の基本強度を再現した「安全性」

3. 木造・木質化いずれの建築物にも馴染む「CMF」



製品概要







■Feel So Wood特設サイトはこちら

https://www.itoki.jp/special/feel-so-wood/





「木」がオフィスワーカーにもたらす効果と実証データ





イトーキでは、2021年に森林総合研究所・東京大学大学院・日本大学と「木がオフィスワーカーにもたらす効果」に関する共同研究を実施。実際のオフィス空間で、クリ厚突単板・木目メラミン・白色メラミンと材質の異なる3種の大型天板テーブルを使用し、それぞれの天板使用時におけるワーカーの集中力や発想力、生理・心理面に及ぼす影響について科学的に検証しました。

実証データからは、クリ厚突単板テーブルを使用した際が最も集中力・発想力が向上し、ストレスや不安感が抑えられることも判明、オフィス空間における木製家具の使用がオフィスワーカーに良い効果をもたらすという結果が得られました。





イトーキは今後も、木を活かしたオフィスや家具づくりを通じて、「人も活き活き、地球も生き生き」する社会の実現を目指してまいります。





【イトーキのワークプレイス事業について】

株式会社イトーキは、1890年の創業以来、ミッションステートメントに『明日の「働く」を、デザインする。』を掲げ、オフィス家具、物流機器、ICT・映像音響機器、建材内装設備など幅広いラインアップでさまざまな「空間」「環境」「場」づくりをサポートしてきました。

コロナショック以降は働く空間全体を「働く環境」と捉え、オフィスワーカーが"集合して働く"環境づくりのための製品・サービスのほか、在宅ワークや家庭学習のための家庭用家具などの"分散して働く"環境を支える商品、さらに企業の働き方戦略や働く環境整備のためのサーベイやコンサルティングサービスなどトータルで提供することで、あらゆる空間における「働く環境」づくりを支援しています。



