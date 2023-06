[株式会社ヘソプロダクション]

オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション(本社:大阪市福島区・代表取締役:稲本ミノル)は、2023年6月20日(火)から7月14日(金)までの間、JR新大阪駅在来線改札内 エキマルシェ新大阪「EKIHAKO(エキハコ)」にて、『mofusand POP UP SHOP』を期間限定開催いたします。









■イベント概要

“mofusand”の期間限定ショップをJR新大阪駅在来線改札内 エキマルシェ新大阪「EKIHAKO」にて開催いたします。mofusandのグッズを種類豊富に取り揃えました。さらにお買い上げ特典として『オリジナルステッカー』もご用意しております!ぜひ会場へお越しください!



【mofusand POP UP SHOP @エキマルシェ新大阪 EKIHAKO】

出店期間:2023年6月20日(火)~7月14日(金) ※入場無料

営業時間:9:00~21:30 ※営業時間は変更となる場合があります。(最終日は21:00に閉店)

場 所 :エキマルシェ新大阪「EKIHAKO」(大阪府大阪市淀川区西中島 5-16-1 JR 新大阪駅在来線改札内)

電話番号:080-3692-8881

(C)mofusand



※感染症拡大防止の観点から、入場者数の制限、営業時間の変更及び休業となる場合がございます。



★詳しくは下記特設サイトをご確認ください。

https://mofusand-info.jp/p23/popupshop/shinosaka/





■注目の新商品











■お買い上げ特典

mofusand POP UP SHOP にて「mofusand」関連商品をお買い上げのお客様に、ノベルティ「mofusandオリジナルステッカー」をプレゼントいたします!

※他の店舗には下記ノベルティは付きません。予めご了承ください。





※画像はイメージです。

※「mofusand」関連商品をお買い上げのお客様が対象です。

※お一人様1会計につき1枚のお渡しとなります。

※カプセルトイ筐体でのご購入は対象外となります。

※お会計を分けることはできません。

※ノベルティはなくなり次第終了となります。



★詳しくは下記特設サイトをご確認ください。

https://mofusand-info.jp/p23/popupshop/shinosaka/



■エキマルシェ新大阪について

お土産・スイーツ・お弁当・飲食店など、電車の待ち時間にさっと立ち寄れる店舗が集結した、駅ナカ商業施設です。エキマルシェ新大阪だけの限定商品や大阪の定番人気土産を取り揃えています。2021年3月には東改札外へ食物販及び飲食を中心とした11店舗で構成される新エリア「エキマルシェ新大阪 Sotoe(ソトエ)」がオープンし、全48店舗となりました。今後とも、さらにお客様が利用しやすい施設を目指して参ります。



■会社概要

社名:株式会社ヘソプロダクション

本社所在地:大阪市福島区大開1-15-26

代表者:代表取締役 稲本 実

資本金:10,000,000円

事業内容:オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング

URL: https://www.heso-pro.com/



※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。



《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社ヘソプロダクション

URL: https://www.heso-pro.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/19-19:16)