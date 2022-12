[株式会社ボーダレス・ジャパン]

“グッド隊”特任アドバイザーに東山迪也氏が就任。クラウドファンディング検討者に向けて、企画の言語化・伝わるページ作りをサポート。



社会を良くするプロジェクトに特化したクラウドファンディング「For Good(フォーグッド)」は、2023 年春、三重県志摩市に完成予定の環境課題解決型複合施設「CO Blue Center」と連携し、寄付だけでなく「SNSの拡散」や「プロジェクトの企画相談」を通してプロジェクトを応援できるボランティア「グッド隊」に向けた特典の提供を開始しました。



さらに、グッド隊の特任アドバイザーとして、CO Blue Center代表の東山迪也氏が就任。

For Goodでクラウドファンディング立ち上げを検討している方の、タイトルやキャッチコピーの発案・リターンの設定などの戦略サポートをしていただきます。







(※1)For Goodは、株式会社ボーダレス・ジャパン(代表取締役:田口一成/本社:東京都新宿区)が運営しています。

For Good(※1)公式サイト:https://rescuex.jp/

「CO Blue Center」の詳細はこちら:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000104796.html





連携の背景





社会を良くするクラウドファンディング「For Good」は、個人からNPO団体、企業まで幅広い方にご活用いただき、2022年5月にサービス開始してから200件以上のプロジェクトが立ち上がっています。これまでFor Goodでは、社会課題解決の視点を活かした伴走支援を強化しており、ソーシャルビジネス立ち上げや、社会課題解決を目的とする事業を促進するプロジェクトが次々と立ち上げられています。



この度、新たに「安らぎながら働ける環境」と「ビジネスや先端技術の相乗効果」を生み出し、人生の豊かさを考え体感しながら、ソーシャルビジネスを最速で成功させるための場所作りを目指す環境課題解決型複合施設CO Blue Centerとの連携を開始。オフィス入居者のクラウドファンディング立ち上げをサポートすることで、社会課題解決の輪を広めていきます。

また、CO Blue Center代表の東山迪也氏がグッド隊初となる”特任アドバイザー”として就任。ソーシャルアクションに関わる人を応援する取り組みを、より一層進めて参ります。





グッド隊特典の内容





お金以外の寄付でクラウドファンディングを応援する”グッド隊”に参加している方が対象で、以下の特典がご利用可能になります。



<特典内容>

1.環境課題解決型複合施設CO Blue Centerでの、ワーケーションが1週間無料(簡易宿泊+コワーキングスペース利用)

2.クラウドファンディングのタイトルやキャッチコピーの個別相談(オンラインミーティング)



<特典の利用条件>

・グッド隊に参加していること



グッド隊の参加はこちら:https://rescuex.jp/member

グッド隊の説明会(12/19.19:00-20:00オンライン無料開催)はこちら:https://peatix.com/event/3440091/view



※特典内容は予告なく変更、終了する可能性があります。





グッド隊特任アドバイザー「CO Blue Center」代表よりコメント







初めまして!この度、グッド隊特任アドバイザーに就任する東山迪也(ひがしやまみちや)です。



僕は伊勢志摩というローカルエリアで、10年前にウェディングプロデュース業をはじめた事を皮切りに、ここ数年はソーシャルビジネスを加速させる地方創生プロジェクトに従事してます。

若者の事業立ち上げ支援、スタートアップ企業の働きやすい環境づくり、同じ意志を持つ者同士の協働促進などが主な役目です。

地方に必要な存在と、世界に必要な人材や技術の勃興を期待しています。

For Goodの取り組みに強く共感し、少しでも僕の知恵や経験が皆様の役に立てれば幸いです。



より良い社会を創りましょう!



■ CO Blue Center詳細

名称:CO Blue Center(コーブルーセンター)

代表:東山迪也

所在地:〒517-0506三重県志摩市阿児町国府2920

運営:REP Inc.

メール:michiya@rep3.jp

プレスリリース: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000104796.html







