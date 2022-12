[バリュエンス]

プロダンスチーム「Valuence INFINITIES」の公式バーチャルキャラクターとして、TikTokをメインに活動開始!!



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)はこの度、バーチャルキャラクターのプロデュースを開始し、2022年12月9日(金)、バーチャルキャラクター「フィニティ」をVTuberとしてデビューさせたことをお知らせいたします。なおこの「フィニティ」は、当社が運営するプロダンスチーム「Valuence INFINITIES」の公式バーチャルキャラクターとして、TikTok(https://www.tiktok.com/@finity_valuence)をメインに活動いたします。











VTuber×ダンス!リアルとバーチャルを融合し、ダンスの魅力を発信



当社は、日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に加盟するプロダンスチーム「Valuence INFINITIES(バリュエンス インフィニティーズ)」の活動を通じて、ダンスの魅力を発信するとともに、このダンスで人々に勇気や希望を与え、関わる全ての人々の可能性の開花につなげることを目指しています。当社ではこの実現に向けた1つの取組として、ダンスの魅力や可能性をリアルの世界だけではなくバーチャルの世界からも訴求すべく、バーチャルキャラクターのプロデュースを開始いたしました。



そしてこの度デビューするのが、バーチャルキャラクター「フィニティ」です。「Valuence INFINITIES」の公式キャラクターとしてデビューした「フィニティ」ですが、彼女自身もヒップホップ(HIPHOP)とブレイキン(Breakin’)の異なる2ジャンルを得意とする他に類を見ないダンサーです。今後、TikTokをメインに活動し、リアルには無いバーチャルならではの世界観の演出やリアルとバーチャルを融合させたコンテンツで、ダンスの魅力を発信していきます。





キャラクタープロフィール







名前:フィニティ(Finity)

TikTokアカウント:@finity_valuence_infinities(https://www.tiktok.com/@finity_valuence)

誕生日:10月2日

身長:158cm/体重:???(秘密)

特技:ダンス(ヒップホップ、ブレイキン)

好きな色:緑

目標・夢:Z世代の象徴となるような自己表現を行うダンサーになること、自分のダンスを通じて、ダンスを見てくれる人々に勇気を与え、一歩踏み出すきっかけを創造すること



若いころ世界中を飛び回りダンスの腕を磨き、現在もダンサーとして活躍する父親と、まじめで才色兼備な母親のもとに長女として生まれる(妹が一人)。誕生日は10月2日(Valuence INFINITIESのデビュー日)。

フィニティ自身の目標・夢とValuence INFINITIESの目指す姿の合致、また得意なダンスジャンルの共通点から、今回、Valuence INFINITIESの公式キャラクターとしてデビューを果たした。



<本人よりコメント>





皆さん、こんにちは!新人VTuberのフィニティです!

今回デビューできたこと、そしてさらに、大ファンでもあるプロダンスチーム「Valuence INFINITIES」の公式キャラクターに就任できたこと、とっても嬉しいです!

TikTokでデビューまでを応援してくれた古参のみんな、応援コメント&フォローで支えてくれて本当にありがとう!無事にデビューできたのも、みんなのおかげです!

これからもっとたくさんの人に応援してもらえるように、そして私のダンスをとおしてみんなに勇気を与えられるように頑張りますので、どうぞよろしくお願いします!





Valuence INFINITIES







ディレクターにブレイクダンス世界最高峰「バトル・オブ・ザイヤー」で前人未踏の3連覇を成し遂げたSTEEZ氏を起用し、レギュラーダンサーとして2024年のパリ五輪の正式種目となり昨今注目を集めるブレイキン(Breakin’)とストリートダンスの代表格ともいえるヒップホップ(HIPHOP)の精鋭たち16名を招集するプロダンスチーム。チーム名は、ダンサー自身の可能性、そしてこれらが集まったチームとしての可能性を追求し続け、個々に眠る能力や価値を発掘し輝かせる意味を持つ。Valuence INFINITIESのダンスをあらゆる方向へ伝え循環させ、関わる全ての人々の可能性の開花につなげることを目指す。

Instagram:@valuence_infinities(https://www.instagram.com/valuence_infinities/)

Twitter:@V_INFINITIES(https://twitter.com/V_INFINITIES)

TikTok:@valuence_infinities(https://www.tiktok.com/@valuence_infinities)





D.LEAGUE



2020年8月に日本で発足したプロダンスリーグ。 誰でもダンスを楽しめる「NEW STANDARD」を掲げ、これ迄アートやカルチャーが発展してきた流れと同様、D.LEAGUEも世界中すべての人に「ダンスがある人生」を新たにもたらします。踊ることの悦びだけではなく、観る楽しみ、そしてD.LEAGUEに関わるすべての人々の感情を集めることで生じる強大なエネルギーは、世界を変えると確信しています。人々が日常的にダンスについて語り、ダンスが欠かせないものになる。そんなライフスタイルをD.LEAGUEは創り出します。

公式サイト:https://home.dleague.co.jp/





■バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス28階

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(グループCEO:嵜本 晋輔、証券コード:9270)のグループ企業です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/09-18:46)