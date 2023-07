[JR-Cross]

期間:2023年7月24日(月)~8月31日(木)



株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー(所在地:東京都渋谷区、カンパニー長:杉村 晶生)は、JR東日本グループが推進する「Beyond Stations構想」の実現に向け、リアルな場とバーチャル空間が融合したお客さまとの新たなコミュニケーションの一貫として、東京駅丸の内駅舎周辺をバーチャル空間に再現した『Tokyo EkiVerse(トーキョーエキバース)』を2023年7月24日(月)~8月31日(木)まで期間限定でオープンします。一般社団法人東京ステーションシティ運営協議会と共同企画し、大日本印刷株式会社による協力のもと空間を構築しました。

「EkiVerse(エキバース)」は「駅」と「メタバース」を組み合わせた造語で、『Tokyo EkiVerse』は、JR東日本商品化許諾を受けた世界初の”バーチャル東京駅”です。利用者は自分のアバターを選び、空間内を自由に移動しながら、お子さまの夏休みの自由研究を応援する様々なコンテンツを通して、東京駅やエキナカの魅力を体験していただくことができます。『Tokyo EkiVerse』で素敵な思い出を作ってください。





『Tokyo EkiVerse』で何ができる?





concept:TOKYO STATION KIDS CAMPASS

「TOKYO STATION KIDS CAMPASS」をコンセプトに、お子さまの”夏休みの自由研究”を応援するコンテンツを提供します。ブロックモチーフで造られた東京駅丸の内駅舎周辺のメタバース空間を周遊しながら、東京駅・エキナカの魅力に楽しみながら触れられます。



◆パネル1. 東京駅が社会にできること◆

東京ステーションシティ参画企業のSDGsの取組みをご紹介します。









協力:

・東日本旅客鉄道株式会社

・ジェイアールバス関東株式会社

・株式会社JR東日本サービスクリエーション

・株式会社Jバイオフードリサイクル

・株式会社JR東日本環境アクセス





◆パネル2. グランスタができるまで◆

毎日たくさんの人たちが集まる東京駅の商業施設「グランスタ」。だれもが何度でも来たくなる施設にするためにどんなことをしているのかご紹介します。









自由研究に選んでいただけるテーマは2つ。

ワークシートに記入し、自由研究が完成します!



・パネルで学んだ「エキナカ商業施設グランスタができるまで」を記入することで完成するワークシート

・こんなお店がエキナカにあったらいいな、を子どもたちが自由に表現するワークシート















『Tokyo EkiVerse』 × 東京駅タイムトリップクイズラリー







◆カプセルトイ

空間内各所にあるコインを集めて、カプセルトイをまわすと『Tokyo EkiVerse』でしか手に入らない鉄道をモチーフにした限定画像(全9種)が手に入ります。













◆『Tokyo EkiVerse』クイズスタンプラリー

クイズをとおして、東京駅のひみつを知ろう。

クイズに全問正解すると『Tokyo EkiVerse』限定の「スペシャルステッカー(A4サイズ)」をプレゼントします。





クイズ作成協力:一般社団法人東京ステーションシティ運営協議会、株式会社JR東日本クロスステーション ウォータービジネスカンパニー





<スペシャルステッカープレゼント概要>

期間:7/25(火)~ 8/8(火)

時間:11:00 ~19:00(最終日は20:00まで)

場所:東京駅 八重洲地下中央口 改札外

グランスタ八重洲 B1 GODIVA cafe Tokyo前



※お1人さま1枚まで ※数量限定、無くなり次第終了

※JR東日本商品化許諾済 JR東海承認済





【インフォメーション】「東京駅タイムトリップクイズラリー」開催概要



◆会場: JR東京駅構内(改札外)

◆開催期間: 2023年7月25日(火)~8月8日(火)

ゴール会場設置時間:11:00~19:00(最終日は20:00まで)

◆内容:

過去・現在・未来の3つのエリアに、それぞれ

4か所のクイズラリーポイントが出現!

QRコードを読み込んで東京駅にまつわるクイズを解こう。

クリアすると素敵なオリジナルキーホルダーをプレゼント!

◆URL:https://tokyo-quiz.com/

◆主催:一般社団法人東京ステーションシティ運営協議会





Let’s go to TOKYO STATION !





丸の内駅前広場には、バーチャル空間ならではの店舗・展示ブースが出現します。『Tokyo EkiVerse』で東京駅を体験し、「東京駅に行ってみたい」「行ったときに買って(使って)みたい」と思ってもらえる、メタバース空間とリアル店舗・スポットの連動を叶えるブース構成を目指します。



『Tokyo EkiVerse』の担当者が選ぶ注目ブース!



注目ブース1.:TRAINIART(トレニアート)

おすすめのポイント:「TRAINIART」は、「鉄道をもっと楽しむ」をコンセプトに、私たちの生活に身近な「鉄道」の魅力を様々な視点から表現・編集するお店です。

東京駅丸の内駅舎やのりば誘導標、新幹線など、東京駅に関連する鉄道グッズが揃っており、電車好きなお子さま必見のブースです。



注目ブース2.:JPタワー学術文化総合ミュージアム インターメディアテク(IMT)

おすすめのポイント:IMTは、旧東京中央郵便局舎を活用したスペースに、東京大学が1877(明治10)年の開学以来蓄積してきた学術標本などを展示する入館無料のミュージアムです。迫力ある骨格標本や類のない独創的な空間は、思わず足を運びたくなるブースです。





■『Tokyo EkiVerse』概要

名称:Tokyo EkiVerse(トーキョーエキバース)

期間:2023年7月24日(月)10:00~8月31日(木)18:00

HP:https://www.tokyo-ekiverse.com/

URL:https://tokyo-ekiverse.xrverse.jp

利用料:無料

※ダウンロードやご利用時にかかる通信費(パケット代)はお客さまのご負担となります。



■推奨動作環境

パソコンやスマートフォンのブラウザからアクセスできます。



【パソコン】

OS :Windows 10以降、Mac Catalina以降

GPU :Intel Iris Plus Graphics 640相当以上、NVIDIA GeForce 1060相当以上

ブラウザ:Chromeの最新版をご利用ください。



【スマートフォン】

Android:OSはAndroid 10以降、ブラウザはChromeの最新版をご利用ください。

iOS :OSはiOS14以降、ブラウザはSafariをご利用ください。













