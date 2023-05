[中外鉱業株式会社]

全国のファミリーマート約2,000店舗限定にて発売



キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、『KNR(Knot Not Rank)』より「トレーディング缶バッジ」「トレーディングクリアファイル」を販売いたします。









『KNR(Knot Not Rank)』よりファミリーマート限定グッズが発売!

描き下ろしイラストを使用した「トレーディング缶バッジ」「トレーディングクリアファイル」が登場です!



【販売詳細】

全国のファミリーマート約2,000店舗

取り扱い店舗リストについては以下のURLよりご確認ください。

https://www.chugai-contents.jp/blog/event/knotnotrank_fm/



発売日:2023年6月1日(木)10時~なくなり次第終了

※一部配送状況により販売開始が遅れる場合がございます。



※お取り扱いのない店舗もございます。取り扱い店舗は上記HPにてご確認ください。

※店舗での予約はお受けしておりません。

※店舗への問い合わせはご遠慮ください。





【製品情報】





■KNR(Knot Not Rank) トレーディング缶バッジ(全14種)

○販売価格:440円(税込)

○サイズ:直径約57mm

○素材:紙、ブリキ

○ラインナップ:渋谷ハル、カワセ、BobSappAim、バーチャルゴリラ、あどみん、Alelu、きなこ(各キャラ2種類、合計14種)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■KNR(Knot Not Rank) トレーディングクリアファイル(全14種)

○販売価格:440円(税込)

○サイズ:A4

○素材:PP

○ラインナップ:渋谷ハル、カワセ、BobSappAim、バーチャルゴリラ、あどみん、Alelu、きなこ(各キャラ2種類、合計14種)

※トレーディングタイプですので種類は選べません



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。





【関連サイト】

KNR(Knot Not Rank)公式Twitter

https://twitter.com/KNR_Gaming_



Chugaionline(中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト)

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式Twitter

https://twitter.com/chugaionline



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/25-18:46)