時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

『KNR（Knot Not Rank）』のファミリーマート限…

『KNR（Knot Not Rank）』のファミリーマート限定グッズが登場！描き下ろしイラストを使用した「缶バッジ」「クリアファイル」が登場！

［中外鉱業株式会社］

全国のファミリーマート約2,000店舗限定にて発売

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、『KNR（Knot Not Rank）』より「トレーディング缶バッジ」「トレーディングクリアファイル」を販売いたします。




『KNR（Knot Not Rank）』よりファミリーマート限定グッズが発売！
描き下ろしイラストを使用した「トレーディング缶バッジ」「トレーディングクリアファイル」が登場です！

【販売詳細】
全国のファミリーマート約2,000店舗
取り扱い店舗リストについては以下のURLよりご確認ください。
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/knotnotrank_fm/

発売日：2023年6月1日(木)10時～なくなり次第終了
※一部配送状況により販売開始が遅れる場合がございます。

※お取り扱いのない店舗もございます。取り扱い店舗は上記HPにてご確認ください。
※店舗での予約はお受けしておりません。
※店舗への問い合わせはご遠慮ください。


【製品情報】


■KNR（Knot Not Rank）　トレーディング缶バッジ（全14種）
○販売価格：440円(税込)
○サイズ：直径約57mm
○素材：紙、ブリキ
○ラインナップ：渋谷ハル、カワセ、BobSappAim、バーチャルゴリラ、あどみん、Alelu、きなこ（各キャラ2種類、合計14種）
※トレーディングタイプですので種類は選べません



■KNR（Knot Not Rank）　トレーディングクリアファイル（全14種）
○販売価格：440円(税込)
○サイズ：A4
○素材：PP
○ラインナップ：渋谷ハル、カワセ、BobSappAim、バーチャルゴリラ、あどみん、Alelu、きなこ（各キャラ2種類、合計14種）
※トレーディングタイプですので種類は選べません

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


【関連サイト】
KNR（Knot Not Rank）公式Twitter
https://twitter.com/KNR_Gaming_

Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式Twitter
https://twitter.com/chugaionline

企業プレスリリース詳細へ （2023/05/25-18:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
　| ニッポンの魅力
日中韓「東アジア文化都市」事業
yayoi
問われる世界への「文化」発信力 [PR]

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
5月号の特集は「中東の新動態」。 中国も絡んで、域内情勢が大きく動いている。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ