『KNR（Knot Not Rank）』のファミリーマート限…
［中外鉱業株式会社］
全国のファミリーマート約2,000店舗限定にて発売
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、『KNR（Knot Not Rank）』より「トレーディング缶バッジ」「トレーディングクリアファイル」を販売いたします。
『KNR（Knot Not Rank）』よりファミリーマート限定グッズが発売！
描き下ろしイラストを使用した「トレーディング缶バッジ」「トレーディングクリアファイル」が登場です！
【販売詳細】
全国のファミリーマート約2,000店舗
取り扱い店舗リストについては以下のURLよりご確認ください。
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/knotnotrank_fm/
発売日：2023年6月1日(木)10時～なくなり次第終了
※一部配送状況により販売開始が遅れる場合がございます。
※お取り扱いのない店舗もございます。取り扱い店舗は上記HPにてご確認ください。
※店舗での予約はお受けしておりません。
※店舗への問い合わせはご遠慮ください。
【製品情報】
■KNR（Knot Not Rank） トレーディング缶バッジ（全14種）
○販売価格：440円(税込)
○サイズ：直径約57mm
○素材：紙、ブリキ
○ラインナップ：渋谷ハル、カワセ、BobSappAim、バーチャルゴリラ、あどみん、Alelu、きなこ（各キャラ2種類、合計14種）
※トレーディングタイプですので種類は選べません
■KNR（Knot Not Rank） トレーディングクリアファイル（全14種）
○販売価格：440円(税込)
○サイズ：A4
○素材：PP
○ラインナップ：渋谷ハル、カワセ、BobSappAim、バーチャルゴリラ、あどみん、Alelu、きなこ（各キャラ2種類、合計14種）
※トレーディングタイプですので種類は選べません
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
【関連サイト】
KNR（Knot Not Rank）公式Twitter
https://twitter.com/KNR_Gaming_
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式Twitter
https://twitter.com/chugaionline
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/25-18:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』初のボードゲーム『セカイの宝石箱』発売決定!!(05/25 20:16)
チームラボ、金沢城のシンボル「五十間長屋」を、花々で形作られた動物たちが歩く作品空間に。「チームラボ 金沢城 光の祭」、9月30日(土)から開催。(05/25 20:16)
オプト、Criteoの認定制度「Criteo Certified Partner 」にて新設された「New Solution Partner of the Year」を国内認定パートナーで唯一受賞(05/25 20:16)
キッチンカー(移動販売車)のプラットフォーム「モビマル」、登録事業者数が3,000を突破。コロナ5類移行を受け、出店問合せが増加(05/25 20:16)
＜来場登録開始！＞ 日本最大級*DX・経営課題解決の総合展『第4回 DX EXPO／ビジネスイノベーションJapan』マイクロソフト、サッポロ、富士通など業界トップが語る豪華セミナーを多数開催！(05/25 20:16)
日本最大級のライブコマースアプリ「Peace You Live」が新サービスを発表 ライバー事務所向け、「モノが売れるライバー」の無料育成サポートを開始(05/25 20:16)
武田薬品、オリックス環境、JR貨物が環境負荷低減に向けて連携(05/25 20:16)
オムニバスが提供する寄付プラットフォーム「Pay it Forward Project」に参画するNPO法人等が10団体を突破(05/25 20:16)
ヘアサロン事情は1年前と比べてどう変わったのか(05/25 19:46)
レーベンコミュニティ「認定職業訓練」認定のお知らせ(05/25 19:46)
一般社団法人沖縄市観光物産振興協会 主催「日本生命 B.LEAGUE FINALS 2022-23」パブリックビューイング開催のお知らせ@コザ・ミュージックタウン音市場(05/25 19:46)
【2023年4月度首都圏ラジオ聴取率】文化放送の新番組が好発進(05/25 19:46)
通販一元管理システム「GoQSystem」が「乗り換えサポート窓口」を開設！(05/25 19:46)
世界有数のナッツ生産大国、オーストラリア(05/25 19:46)
コンプレッションウェアのパイオニア、SKINS（スキンズ）のPOP UP EVENTを横浜高島屋店で開催中(05/25 19:46)
東大発・米国物流ロボティクスベンチャーRENATUS ROBOTICS Inc.、200万ドル(約3億円)の資金調達を実施し、シードラウンドをファーストクローズ(05/25 19:46)
【カニササレアヤコ×ヴィレッジヴァンガード】～コラボグッズ発売決定！！～(05/25 19:16)
売野雅勇 作詞活動４０周年記念河合奈保子「Ｍａｓａｏ Ｕｒｉｎｏ Ｗｏｒｋｓ 売野雅勇作品集」発売決定！(05/25 19:16)
満員御礼!「ビバ~マツケンサンバIIワールドカフェ~オレ!」 渋谷・会期延長と愛知 名古屋・大阪 心斎橋での巡回開催が決定(05/25 19:16)
千原ジュニアが東京都キャッシュレス納税委員長に就任！千原ジュニアと学ぶ!東京都キャッシュレス納税のススメ【イベント実施のご報告】(05/25 19:16)
男女混合VTuber歌い手グループ・SODA KITの初ミニアルバム「Formula」が発売中。バーチャル配信ライブの開催も発表！(05/25 19:16)
オンラインゲームセンター『GAPOLI』７日間無料トライアルキャンペーン開催のお知らせ(05/25 19:16)
富士 木ノ葉隠れの里「うちはの夏2023」6/9(金)～9/3(日)開催(05/25 19:16)
imaseが明かす、毎日のルーティンは？最近の“お気に入り”や今ほしいモノを披露！ ラジオ番組『RADIO DONUTS』内「Dyson DESIGN YOUR LIFE」公開収録を実施(05/25 19:16)
【DIOR】ディオールを纏うセレブリティ - 『THE POT-AU-FEU（原題）』プレミア、モーニングフォトコール(05/25 19:16)
『アサヒ ホワイトビール』 6月6日から首都圏・信越エリア限定発売(05/25 19:16)
『VOGUE GIRL』のBOYFRIEND特別編に大人気占い師 しいたけ.が登場！人気連載「12星座しいたけ占い」の読者へ送る最後のメッセージ。(05/25 19:16)
北海道日本ハムファイターズ応援プラン！野口観光グループのホテルに泊まって、抽選でプレゼントゲームのチケットが当たります！(05/25 19:16)
Z世代に大人気！キーボードアプリ「Simeji」、『SANRIO FES 2023』とコラボキャンペーンを実施！(05/25 19:16)
総務省、エン・ジャパンで総合職（課長補佐級・係長級）を公募開始！(05/25 19:16)