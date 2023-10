[CHET Group]

「クリエイティビティ×テクノロジー」でIP開発を行う株式会社CHET Group(本社:東京都品川区 代表取締役CEO:小池祐輔)が展開するアジアIP特化レーベルCHET Asiaから、ATLASの新曲「Boys Do Cry」の日本配信を開始いたします。





「Boys Do Cry」▼各配信サイトリンクはこちら

https://nex-tone.link/A00124113





"Boys Do Cry"は、常に強さを求められる傍らで、傷ついたり泣いたりすることもある男性の心情をPOP ROCKというジャンルを通じて歌った曲。



「Boys Do Cry」YouTube Official MV: https://www.youtube.com/watch?v=Lwz7kuzuFQg









【ATLAS(アトラス)】について





ATLASはErwin(エーウィン)、Jet(ジェット)、Junior(ジュニア)、Muon(ミュオン)、Nice(ナイス)、Poom(プーム)、Tad(タッド)の7人で構成される、タイ音楽レーベル「XOXO Entertainment」所属のボーイズグループ。「ATLAS」は、ギリシャ神話に登場する「地図帳」の語源ともなったタイタン神一族のアトラス神に由来し、「世界と星の探検家」 のような7人のメンバーを象徴している。

2023年3月に開催されたTOTY Music Awards 2022 (タイのポップスの授賞式) においてATLASが「BEST [POPULAR] MALE GROUP」に、また「Mr.Lonely」が「MUSIC VIDEO OF THE YEAR」にノミネートされた。









■CHET Asiaについて



CHET Groupが、国籍やグループの枠にとらわれず全てのアジアアーティストの可能性を広げるために設立したレーベル。それぞれのアーティストのメイン市場と別のアジア諸国市場をクロスさせ、音楽配信、グッズ販売、イベント、ファンクラブ、メディア出演、SNSサポートなどの相互機会提供、アジア中の新しい才能を発掘するオーディションの企画を行う。



■CHET Asia公式LINE

↓最新のアジア情報が満載!



https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=793umqoj





■Wanted

CHETの活動を支援するクリエイター & パートナーを募集しています。

・楽曲クリエイター

・イラストレーター

・映像クリエイター

・VRクリエイター

・CGクリエイター

・シンガー

・小説家



様々な国の、アーティストコラボ機会を提供。





応募はこちらから↓

https://line.me/R/ti/p/@858ulobv





<会社概要>

会社名:株式会社CHET Group

代表者:代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地:東京都品川区上大崎3-14-35山手ビル2F

設立:2020年5月

URL:https://chet.com

事業内容:株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援





<本資料に関するお問合せ先>

株式会社CHET Group 広報担当

MAIL:pr@chet.co.jp







